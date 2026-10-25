Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα, Κυριακή, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, και ο στενός του συνεργάτης, Γιώργος Μαυραγάνης. Οι απολογίες τους έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή για τη μεγάλη έρευνα που διεξάγεται σχετικά με τους φερόμενους χειραγωγημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ. Η διαδικασία αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μετά την προσωρινή κράτηση του Πέτρου Παπαπέτρου και τις συνεχείς αποκαλύψεις που διευρύνουν τον κύκλο της δικαστικής έρευνας.

Οι κρίσιμες απολογίες και η διεύρυνση της έρευνας

Οι σημερινές απολογίες του Βαγγέλη Λιόλιου και του Γιώργου Μαυραγάνη θεωρούνται κομβικές για την εξέλιξη της υπόθεσης. Η δικαστική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, δεν περιορίζεται πλέον στα έξι πρόσωπα που βρέθηκαν αρχικά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 11 επιπλέον διαιτητές και παράγοντες αναμένεται να κληθούν προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις.

Τα ονόματα αυτών των προσώπων φέρονται να προκύπτουν από καταθέσεις και άλλα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Συνολικά, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται περίπου 50 αγώνες, οι οποίοι καλύπτουν μια περίοδο που εκτείνεται σε βάθος δεκαετίας. Η έρευνα αγγίζει διαφορετικές κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ, ακόμα και μικρότερες ηλικιακές διοργανώσεις.

Ο ρόλος του Γιώργου Μαυραγάνη και οι ανησυχίες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια κατάθεση πρώην διαιτητή, η οποία αναφέρει ότι ήδη από τον Δεκέμβριο του 2021 είχαν εκφραστεί ανησυχίες στον ίδιο τον Βαγγέλη Λιόλιο. Οι ανησυχίες αυτές αφορούσαν όσα συνέβαιναν στον χώρο της διαιτησίας και ειδικότερα τον ρόλο που φέρεται να διαδραμάτιζαν ο Γιώργος Μαυραγάνης και ο Ηλίας Κορομηλάς.

Στην ίδια κατάθεση περιλαμβάνεται αναφορά σε μια φράση που αποδίδεται στον Γιώργο Μαυραγάνη, σύμφωνα με την οποία «πρέπει να φτιάξουμε τον δικό μας στρατό». Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν ενδελεχώς το περιεχόμενο αυτής της φράσης, καθώς και το πλαίσιο μέσα στο οποίο φέρεται να ειπώθηκε, αναζητώντας τυχόν περαιτέρω στοιχεία.

Η παρέμβαση της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος

Νέα διάσταση στην υπόθεση προσδίδει η παρέμβαση της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Η Αρχή έχει θέσει στο μικροσκόπιο τα περιουσιακά στοιχεία και τα πόθεν έσχες των εμπλεκομένων προσώπων. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν οικονομικές κινήσεις και περιουσιακά στοιχεία που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν επαρκώς από τα δηλωμένα εισοδήματά τους.

Η περίπτωση του Πέτρου Παπαπέτρου και οι αρνήσεις

Όλες αυτές οι εξελίξεις έρχονται μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή κράτηση του Πέτρου Παπαπέτρου. Ο πρώην διεθνής διαιτητής, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί, αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε δωροδοκία ή χειραγώγηση αγώνων. Υποστηρίζει ότι τα χρήματα που εντοπίστηκαν στην κατοικία του προέρχονται από νόμιμα οικογενειακά εισοδήματα και περιουσία.

Από την πλευρά του, ο Βαγγέλης Λιόλιος αρνείται επίσης κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Η υπερασπιστική του γραμμή υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν στη δικογραφία αποδεικτικά στοιχεία που να τον συνδέουν άμεσα με χειραγώγηση αγώνων. Η πλευρά του έχει κάνει λόγο για «σκευωρία» και έχει ζητήσει την εξέταση επιπλέον προσώπων από τον χώρο της διαιτησίας. Το όνομα του Γιώργου Μαυραγάνη, ο οποίος απολογείται επίσης σήμερα, εμφανίζεται σε κρίσιμες μαρτυρικές καταθέσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki