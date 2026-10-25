Αναβολές και ακυρώσεις αγώνων στο GP Αυστραλίας λόγω κακοκαιρίας

Σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις σηματοδοτούν την εξέλιξη του Grand Prix της Αυστραλίας, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στο Φίλιπ Άιλαντ επηρεάζουν το πρόγραμμα των αγώνων. Η περιορισμένη ορατότητα αποτελεί το βασικό εμπόδιο, καθώς δεν επιτρέπει τη λειτουργία του ιατρικού ελικοπτέρου, το οποίο είναι απαραίτητο σύμφωνα με τους κανονισμούς. Η διοργάνωση έχει ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα υπάρξει καμία δράση στην πίστα πριν από συγκεκριμένη ώρα, ενώ αγώνες έχουν ήδη ματαιωθεί.

Οι αρχικές καθυστερήσεις και το ιατρικό ελικόπτερο

Το GP Αυστραλίας ήταν αρχικά προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 14:00 τοπική ώρα, που αντιστοιχεί στις 05:00 το πρωί ώρα Ελλάδας. Ωστόσο, η διοργάνωση ανακοίνωσε από νωρίς ότι δεν θα υπάρξει καμία δράση στην πίστα του Φίλιπ Άιλαντ πριν από τις 16:00 τοπική ώρα, δηλαδή τις 07:00 το πρωί ώρα Ελλάδας. Διευκρινίστηκε πως αυτή η ώρα δεν αποτελούσε επιβεβαιωμένη νέα ώρα εκκίνησης, αλλά ένα χρονικό όριο πριν το οποίο δεν θα ξεκινούσε καμία διαδικασία.

Ο κύριος λόγος για αυτή την καθυστέρηση, πέρα από τη βροχή, είναι η περιορισμένη ορατότητα. Αυτή η συνθήκη εμποδίζει την ασφαλή λειτουργία του ιατρικού ελικοπτέρου. Οι κανονισμοί του αγώνα απαιτούν το ιατρικό ελικόπτερο να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, ώστε να μπορεί να μεταφέρει άμεσα οποιονδήποτε αναβάτη σε νοσοκομείο, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Η διοργάνωση είχε επισημάνει ότι, μόλις οι συνθήκες επιτρέψουν την επανέναρξη της δράσης, ο αγώνας του MotoGP θα διεξαχθεί πρώτος.

Ακυρώσεις αγώνων Moto3 και Moto2

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες συνέχισαν να επηρεάζουν το πρόγραμμα της Κυριακής, οδηγώντας σε περαιτέρω ανατροπές. Αρχικά, το warm-up είχε μετατεθεί από τις 09:40 στις 11:00 τοπική ώρα, ωστόσο τελικά ακυρώθηκε πλήρως. Στη συνέχεια, η διοργάνωση έλαβε την απόφαση να ματαιώσει τον αγώνα της Moto3 στο Red Bull Grand Prix της Αυστραλίας, επικαλούμενη τις καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από την κακή ορατότητα που επηρέαζε το ιατρικό ελικόπτερο.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω, με αποτέλεσμα να ματαιωθεί και ο αγώνας της Moto2. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να επηρεάζουν το πρόγραμμα, οδηγώντας στην ακύρωση αυτών των δύο κατηγοριών αγώνων. Παρά τις ακυρώσεις, η προσπάθεια για τη διεξαγωγή του αγώνα MotoGP παραμένει, με τη διοργάνωση να αναμένεται να παρέχει νεότερες ενημερώσεις σχετικά με το προσωρινό πρόγραμμα.

Η μοίρα του αγώνα MotoGP και οι προβλέψεις

Μετά τις ακυρώσεις των αγώνων Moto3 και Moto2, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον αποκλειστικά στον αγώνα του MotoGP. Η διοργάνωση έχει ανακοινώσει ότι περαιτέρω ενημερώσεις σχετικά με το προσωρινό πρόγραμμα για το Grand Prix του MotoGP θα παρασχεθούν στις 14:00 τοπική ώρα, όπως είχε αναφερθεί αρχικά. Σε αυτό το πλαίσιο, αναβάτες όπως ο Jorge Martín αναμένεται να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ελπίζοντας στη διεξαγωγή του αγώνα.

Η επιδείνωση του καιρού στο Φίλιπ Άιλαντ είχε προβλεφθεί από τις προηγούμενες ημέρες. Μάλιστα, είχε συζητηθεί το ενδεχόμενο μιας προληπτικής αλλαγής του προγράμματος για την Κυριακή, προκειμένου να αποφευχθούν οι επιπτώσεις των δυσμενών συνθηκών. Ωστόσο, τελικά δεν λήφθηκε κάποια τέτοια απόφαση, με αποτέλεσμα το πρόγραμμα να επηρεαστεί άμεσα από τον καιρό.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου

Σε αντίθεση με τις σημερινές δυσκολίες, οι διαδικασίες του Σαββάτου διεξήχθησαν κανονικά, παρά τις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Οι αναβάτες συμμετείχαν στις κατατακτήριες δοκιμές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε βρεγμένη πίστα, δοκιμάζοντας τις ικανότητές τους υπό αυτές τις συνθήκες. Ακολούθως, ο Αγώνας Σπριντ διεξήχθη σε στεγνή πίστα, προσφέροντας μια διαφορετική πρόκληση στους συμμετέχοντες. Αυτό δείχνει την απρόβλεπτη φύση του καιρού στην περιοχή και την ταχεία αλλαγή των συνθηκών μέσα σε λίγες ώρες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta