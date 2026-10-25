Ο Βάλτερ Ματσάρι απών από τη συνέντευξη τύπου μετά την ήττα του Ηρακλή

Ο Ηρακλής γνώρισε την πρώτη του φετινή εντός έδρας ήττα για τη Stoiximan Super League, καθώς ηττήθηκε με 3-2 από την Κηφισιά στο Καυτανζόγλειο στάδιο. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από μια τρομερή ανατροπή στο φινάλε, η οποία άφησε τον προπονητή του Ηρακλή, Βάλτερ Ματσάρι, σε κατάσταση έντονης απογοήτευσης. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ιταλός τεχνικός δεν παραβρέθηκε στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.

Η απουσία του Βάλτερ Ματσάρι

Ο Βάλτερ Ματσάρι, ο Ιταλός τεχνικός που βρίσκεται στον πάγκο του Ηρακλή, ήταν απών από την συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα της ομάδας του από την Κηφισιά. Η απουσία του προπονητή ήταν ένα από τα θέματα που απασχόλησαν μετά το τέλος του αγώνα στο Καυτανζόγλειο.

Την ομάδα εκπροσώπησε ο βοηθός του, Εουτζένιο Σένα, ο οποίος εξήγησε τους λόγους της απουσίας του κ. Ματσάρι. Σύμφωνα με τον Σένα, ο προπονητής δεν μπόρεσε να έρθει για να τοποθετηθεί, καθώς δεν του είχε μείνει φωνή. Η ένταση με την οποία έζησε το παιχνίδι τον είχε φέρει σε σημείο να μην είναι σε θέση να μιλήσει.

Η πρώτη εντός έδρας ήττα και η ανατροπή

Ο Ηρακλής υπέστη την πρώτη του φετινή εντός έδρας ήττα στη Stoiximan Super League, με το τελικό σκορ 3-2 υπέρ της Κηφισιάς να διαμορφώνεται έπειτα από μια τρομερή ανατροπή. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε μεγάλη στενοχώρια και απογοήτευση στις τάξεις της ομάδας και του τεχνικού επιτελείου.

Η ήττα αυτή, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε στο φινάλε του αγώνα, ήταν δύσκολο να γίνει πιστευτή από τον Βάλτερ Ματσάρι. Αυτό το γεγονός συνέβαλε στην ένταση που βίωσε ο Ιταλός τεχνικός κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, οδηγώντας στην αδυναμία του να μιλήσει στη συνέντευξη τύπου.

Οι δηλώσεις του Εουτζένιο Σένα

Ο Εουτζένιο Σένα, ο βοηθός του Βάλτερ Ματσάρι, ανέλαβε να εκπροσωπήσει τον Ηρακλή στην επίσημη συνέντευξη τύπου. Στις δηλώσεις του, μετέφερε τη λύπη και τη στενοχώρια ολόκληρου του αγωνιστικού τμήματος προς τον κόσμο της ομάδας.

Ο κ. Σένα τόνισε ότι η απογοήτευση είναι ιδιαίτερα μεγάλη, ειδικά από τη στιγμή που οι φίλαθλοι βρέθηκαν στο γήπεδο για να συμπαρασταθούν στην ομάδα. Υποσχέθηκε, εκ μέρους της ομάδας, ότι από την επόμενη κιόλας αγωνιστική θα παρουσιαστεί σαφής βελτίωση.

Η δύσκολη εβδομάδα και οι προσδοκίες για το μέλλον

Στις τοποθετήσεις του, ο Εουτζένιο Σένα αναφέρθηκε και στην εβδομάδα που προηγήθηκε του αγώνα, χαρακτηρίζοντάς την ως δύσκολη για την ομάδα. Εξήγησε ότι αυτό οφειλόταν σε όσα συνέβησαν στον προηγούμενο αγώνα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο βοηθός του Ματσάρι δήλωσε ότι ήταν αναμενόμενο πως όλη αυτή η κατάσταση θα άφηνε αρνητικό αποτύπωμα στην ομάδα. Κλείνοντας, εξέφρασε την ελπίδα ότι παρόμοιες καταστάσεις δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον, προσβλέποντας σε μια καλύτερη συνέχεια για τον Ηρακλή.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta