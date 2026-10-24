Πανιώνιος: Περίπατος στο Κερατσίνι με 3-0 επί του Απολλώνιου

Ο Πανιώνιος πέρασε νικηφόρα από το Κερατσίνι, επικρατώντας του Απολλώνιου με 3-0 σετ, στο πλαίσιο της Volley League Γυναικών. Οι «κυανέρυθρες» δεν αντιμετώπισαν το παραμικρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια του αγώνα, κάνοντας το δύο στα δύο στη φετινή διοργάνωση. Η ομάδα του Γιουνούς Οτσάλ έδειξε κυριαρχικό βόλεϊ, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης στην αντίπαλη ομάδα.

Η άνετη επικράτηση του Πανιωνίου

Ο Πανιώνιος Betsson σημείωσε μια άνετη νίκη επί του Απολλώνιου με 3-0 σετ στο Κερατσίνι. Τα σετ έληξαν με 13-25, 18-25 και 18-25, δείχνοντας την ξεκάθαρη υπεροχή των φιλοξενούμενων σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Αυτή η επικράτηση σηματοδοτεί το δεύτερο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα για τον Πανιώνιο στην τρέχουσα Volley League Γυναικών, εδραιώνοντας την καλή του πορεία.

Η ομάδα του Γιουνούς Οτσάλ επέδειξε σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα, διατηρώντας τον έλεγχο του παιχνιδιού από την αρχή μέχρι το τέλος. Ο προπονητής μάλιστα προχώρησε και σε αλλαγές κατά τη διάρκεια του αγώνα, χωρίς αυτό να επηρεάσει την κυριαρχική εικόνα της ομάδας του, η οποία έφτασε στο άνετο 3-0.

Η στατιστική ανάλυση των πόντων

Σύμφωνα με την αναλυτική καταγραφή των πόντων, ο Πανιώνιος Betsson είχε σαφώς πιο παραγωγική επίθεση και αποτελεσματικότερο μπλοκ. Οι «κυανέρυθρες» κατέγραψαν 11 άσσους, 37 επιθέσεις και 9 μπλοκ. Επιπλέον, εκμεταλλεύτηκαν 18 λάθη των αντιπάλων τους, προσθέτοντας σημαντικούς πόντους στο ενεργητικό τους.

Από την πλευρά του, ο Απολλώνιος συγκέντρωσε τους πόντους του από 1 άσσο, 30 επιθέσεις και 4 μπλοκ. Τα λάθη των αντιπάλων συνέβαλαν στην επίτευξη 14 πόντων για την ομάδα του Κώστα Λιώση. Η διαφορά στην παραγωγή πόντων από άσσους και μπλοκ ήταν εμφανής και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα.

Οι παίκτριες που ξεχώρισαν

Για τον Πανιώνιο Betsson, η Κούμπουρα αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ με 18 πόντους, εκ των οποίων οι 14 προήλθαν από επιθέσεις, οι 3 από άσσους και 1 από μπλοκ. Ακολούθησε η Γκρόζερ με 11 πόντους (9 επιθέσεις, 2 μπλοκ). Συμμετοχή στην επίθεση είχαν επίσης η Βασίλεβα με 1 πόντο (0/1 επ., 1 μπλοκ), η Ντάικεμα με 2 πόντους (1 επίθεση, 1 άσσος), η Ζακχαίου με 4 πόντους (3 επιθέσεις, 1 μπλοκ) και η Καρέλια με 4 πόντους (1 επίθεση, 1 άσσος, 2 μπλοκ). Από τον πάγκο, η Σετνάν συνέβαλε με 4 πόντους (2 επιθέσεις, 1 άσσος, 1 μπλοκ) και η Σπανού με 9 πόντους (6 επιθέσεις, 3 άσσοι), ενώ η Λαμπρούση πρόσθεσε 4 πόντους (1 επίθεση, 2 άσσοι, 1 μπλοκ).

Στον Απολλώνιο, η Ολιβέιρα ήταν η κορυφαία με 13 πόντους (11 επιθέσεις, 1 άσσος, 1 μπλοκ). Η Πήττα σημείωσε 6 πόντους (3 επιθέσεις, 3 μπλοκ), η Αδαμοπούλου 5 πόντους (5 επιθέσεις) και η Κοκότη 4 πόντους (4 επιθέσεις). Η Σελιαντίν συνέβαλε με 2 πόντους (2 επιθέσεις), η Ρέι με 3 πόντους (3 επιθέσεις) και η Κακλαμάνου με 2 πόντους (2 επιθέσεις).

Οι αξιωματούχοι της αναμέτρησης

Τον αγώνα διεύθυναν οι διαιτητές Μενεσλής και Μιχαήλογλου. Στη θέση του Τσάλεντζ ρέφερι βρέθηκε η Κατερλή, ενώ παρατηρητής του αγώνα ήταν ο Πέρρος. Τη γραμματεία της αναμέτρησης ανέλαβε η Νικολάου Ελ. Η παρουσία των αξιωματούχων διασφάλισε την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού, το οποίο δεν παρουσίασε ιδιαίτερες εντάσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta