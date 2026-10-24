Ο Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ επιστρέφει στην Ευρώπη για την Τράμπζονσπορ

Ο Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ, ο Αμερικανός γκαρντ, αφήνει οριστικά πίσω του την προοπτική του ΝΒΑ και επιστρέφει στην Ευρώπη. Μετά από ένα σύντομο πέρασμα από τους Σικάγο Μπουλς κατά την περίοδο της preseason, ο παίκτης δεν κατάφερε να στεριώσει και πλέον έχει βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Αυτός θα είναι στην Τουρκία, φορώντας τη φανέλα της Τράμπζονσπορ.

Η απόφαση για επιστροφή στην Ευρώπη

Ο Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ είχε αφήσει την Ευρώπη, και πιο συγκεκριμένα το κορυφαίο πρωτάθλημα της, με σκοπό να δοκιμαστεί για μια ακόμη φορά στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, δηλαδή στο ΝΒΑ. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής του περιόδου, η επιθυμία του για παραμονή στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ευοδώθηκε.

Πλέον, ο Αμερικανός γκαρντ επιστρέφει στην «Γηραιά Ήπειρο», όπως αναφέρουν δημοσιεύματα του εξωτερικού. Η νέα του ομάδα βρίσκεται στην Τουρκία, γεγονός που τον φέρνει σε γνώριμα λημέρια, καθώς η χώρα αυτή δεν του είναι άγνωστη από προηγούμενη επαγγελματική του εμπειρία.

Το πέρασμα από τους Σικάγο Μπουλς

Η τελευταία προσπάθεια του Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ να καθιερωθεί στο ΝΒΑ πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της preseason. Ο παίκτης πέρασε αυτό το διάστημα υπό τη στέγη των Σικάγο Μπουλς, μιας από τις ιστορικές ομάδες του αμερικανικού πρωταθλήματος.

Παρά την προσπάθεια και την παρουσία του στην ομάδα, ο Μπόστον δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ένα συμβόλαιο και να στεριώσει στους Μπουλς. Η αποχώρησή του από το Σικάγο οδήγησε στην αναζήτηση νέου προορισμού, με την Ευρώπη να αποτελεί και πάλι την επιλογή για τη συνέχεια της καριέρας του.

Η προηγούμενη θητεία στην Φενέρμπαχτσε

Πριν από την πρόσφατη δοκιμή του στο ΝΒΑ, ο Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ είχε ήδη μια θητεία στην Ευρώπη, η οποία ήταν και η πρώτη του στην EuroLeague. Συγκεκριμένα, αγωνίστηκε με τη φανέλα της τουρκικής Φενέρμπαχτσε, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο, ο Μπόστον συμμετείχε σε 44 παιχνίδια με την ομάδα της Φενέρμπαχτσε. Οι στατιστικές του έδειξαν κατά μέσο όρο 6.4 πόντους και 2 ριμπάουντ σε 13.8 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Ωστόσο, παρά τον χρόνο συμμετοχής, ο παίκτης δεν κατάφερε να βρει τον καλό του εαυτό και να αποδώσει στο επίπεδο που ενδεχομένως προσδοκούσε.

Ο νέος σταθμός: Τράμπζονσπορ

Ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ αναμένεται να είναι η Τράμπζονσπορ, μια ομάδα που εδρεύει επίσης στην Τουρκία. Εκεί, ο Αμερικανός γκαρντ θα έχει την ευκαιρία να πλαισιώσει έναν άλλο γνώριμο παίκτη, τον Αϊζάια Κάαναν.

Ο Αϊζάια Κάαναν, ο οποίος θα είναι συμπαίκτης του Μπόστον στη θέση των γκαρντ, είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του ως «ερυθρόλευκος». Η παρουσία του Μπόστον στην Τράμπζονσπορ αναμένεται να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας, προσφέροντας λύσεις και εμπειρία στα παιχνίδια της νέας σεζόν.

Με πληροφορίες από: Athletiko