Αμπουμπακαρί Κοϊτά: «Με αυτόν τον κόσμο να σε στηρίζει, όλα γίνονται πιο εύκολα»

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ο διεθνής Μαυριτανός εξτρέμ της ΑΕΚ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος τόσο από την προσωπική του απόδοση όσο και από τη συνολική εικόνα της ομάδας του, μετά την ευρεία νίκη με 5-0 επί του Παναιτωλικού. Ο Κοϊτά, ο οποίος συνδύασε την παρουσία του στον αγώνα με γκολ και ασίστ, μίλησε στην κάμερα της Magenta TV, αναλύοντας τα στοιχεία που οδήγησαν στην επικράτηση του Δικεφάλου.

Η αξία του γρήγορου προβαδίσματος

Ο Μαυριτανός ποδοσφαιριστής στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του γρήγορου γκολ, τονίζοντας πως αυτό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση της ομάδας. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «Πάντα ένα γρήγορο γκολ βοηθά στην αυτοπεποίθηση».

Ο Κοϊτά υπογράμμισε ότι η ομάδα μπήκε στο ματς έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που θα αντιμετώπιζε, παρά το τελικό σκορ. Ωστόσο, η συνολική απόδοση των παικτών της ΑΕΚ ήταν αυτή που συνέβαλε αποφασιστικά στην επίτευξη της νίκας. «Μπήκαμε στο ματς και ξέραμε ότι δεν θα ήταν εύκολο. Η συνολική απόδοση μας βοήθησε για να φτάσουμε στη νίκη», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Η ώθηση από τους φιλάθλους της ΑΕΚ

Ένα από τα σημεία στα οποία εστίασε ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ήταν η ατμόσφαιρα και η υποστήριξη των φιλάθλων της ΑΕΚ, ειδικά στις εντός έδρας αναμετρήσεις. Ο εξτρέμ της Ένωσης περιέγραψε την αίσθηση που δημιουργείται όταν η ομάδα αγωνίζεται μπροστά στο κοινό της, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

«Είναι απλή απάντηση. Όταν παίζεις στην έδρα σου και έχεις αυτόν τον κόσμο να σε στηρίζει, νιώθεις ότι παίζεις στο σπίτι σου και όλα γίνονται πιο εύκολα», ανέφερε ο Κοϊτά. Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την καθοριστική ώθηση που λαμβάνει ο Δικέφαλος από τους Ενωσίτες, μετατρέποντας το γήπεδο σε ένα φρούριο όπου οι παίκτες αισθάνονται μεγαλύτερη άνεση και σιγουριά.

Προσωπική απόδοση και θέση στο γήπεδο

Σε ό,τι αφορά την προσωπική του παρουσία στον αγώνα, ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες της ΑΕΚ. Ο διεθνής Μαυριτανός συνδύασε την εμφάνισή του με την επίτευξη ενός γκολ, αλλά και με μία ασίστ στον Ζίνι, συμβάλλοντας ενεργά στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Ερωτηθείς για το αν η απόδοσή του συνδέθηκε με τη θέση του στη δεξιά πλευρά, ο Κοϊτά εξήγησε ότι αισθανόταν πολύ καλά. «Αισθανόμουν πολύ καλά, από δεξιά είχαμε χώρους», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Αισθανόμουν όμως πολύ καλά και είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα». Η δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τους διαθέσιμους χώρους από τη συγκεκριμένη πλευρά του γηπέδου φάνηκε να τον βοήθησε να αναδείξει τις ικανότητές του.

Η συνολική εμφάνιση της ΑΕΚ

Πέρα από την ατομική του συμβολή, ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά εξέπληξε την ικανοποίησή του για τη συνολική εμφάνιση της ΑΕΚ. Η ευρεία νίκη με 5-0 επί του Παναιτωλικού αποτελεί απόδειξη της καλής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η ομάδα και της αποτελεσματικότητάς της.

Η συλλογική προσπάθεια και η αρμονική λειτουργία όλων των γραμμών ήταν στοιχεία που οδήγησαν στο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Ο Κοϊτά, ως μέλος αυτής της προσπάθειας, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας και της συνολικής απόδοσης, η οποία ήταν καθοριστική για την επίτευξη του στόχου της νίκης.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta