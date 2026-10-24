Η ΑΕΚ συμπλήρωσε έναν χρόνο αήττητη, τιμή και υπερηφάνεια για τον Μάρκο Νίκολιτς

Η ΑΕΚ συμπλήρωσε έναν χρόνο αήττητη, ισοφαρίζοντας ιστορικά ρεκόρ, μετά την εντυπωσιακή νίκη της με 5-0 επί του Παναιτωλικού. Ο προπονητής της ομάδας, Μάρκο Νίκολιτς, εξέφρασε τη μεγάλη του τιμή και υπερηφάνεια για αυτό το επίτευγμα, τονίζοντας παράλληλα τα υψηλά επίπεδα έντασης που επέδειξαν οι κιτρινόμαυροι. Η ομάδα συνεχίζει την πορεία της, στρέφοντας πλέον την προσοχή της στις επόμενες αναμετρήσεις.

Το ιστορικό ρεκόρ αήττητου της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ κατάφερε να συμπληρώσει έναν ολόκληρο χρόνο αήττητη, ένα επίτευγμα που ισοφαρίζει ιστορικά ρεκόρ μεγάλων ομάδων του παρελθόντος. Συγκεκριμένα, οι κιτρινόμαυροι μετρούν 31 συνεχόμενους αγώνες χωρίς ήττα, μια επίδοση που γεμίζει με τιμή και υπερηφάνεια τον προπονητή τους, Μάρκο Νίκολιτς.

Ο κ. Νίκολιτς, μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό, δήλωσε πως είναι «πολύ όμορφο να ακούω αυτό το ρεκόρ» και πρόσθεσε ότι «μας γεμίζει με τιμή, γινόμαστε κομμάτι της ιστορίας της ΑΕΚ». Τόνισε επίσης ότι η τωρινή απόδοση της ομάδας είναι ακόμα πιο υψηλή σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, κάτι που δημιουργεί αισιοδοξία για τις επερχόμενες απαιτητικές αναμετρήσεις τόσο στο Champions League όσο και στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα να είναι η πρώτη ομάδα που θα ξεπεράσει αυτό το ρεκόρ μέσα σε μία εβδομάδα.

Η νίκη επί του Παναιτωλικού και η νοοτροπία της ομάδας

Στο πλαίσιο της αγωνιστικής δράσης, η ΑΕΚ επικράτησε του Παναιτωλικού με το εμφατικό σκορ 5-0. Ο Μάρκο Νίκολιτς συνεχάρη τους παίκτες του για την εξαιρετική τους απόδοση και ευχαρίστησε τους φιλάθλους της ομάδας. Όπως ανέφερε, η ομάδα του επέδειξε υψηλά επίπεδα έντασης από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο προπονητής εξήγησε ότι αυτή η υψηλή ένταση οφείλεται στο γεγονός ότι η ΑΕΚ αντιμετωπίζει κορυφαίες ομάδες στο Champions League. Αυτή η εμπειρία, σε συνδυασμό με τη σωστή νοοτροπία, βοηθά την ομάδα να παραμένει ανταγωνιστική και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Με τη νίκη αυτή, η ΑΕΚ πρόσθεσε άλλους τρεις βαθμούς στο ενεργητικό της, συνεχίζοντας την επιτυχημένη της πορεία.

Επόμενος στόχος: Ο αγώνας Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό, η προσοχή της ΑΕΚ στρέφεται άμεσα στον επερχόμενο αγώνα Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα έχει στη διάθεσή της τρεις ημέρες για να προετοιμαστεί εντατικά για αυτή τη σημαντική αναμέτρηση.

Ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ συμπίπτει με Εθνική εορτή, γεγονός που προσθέτει έναν ιδιαίτερο τόνο στην αναμέτρηση. Ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε ότι η ομάδα θα προσπαθήσει να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα Κυπέλλου.

Εξελίξεις με Στρακόσια και η αποτελεσματικότητα του Κοϊτά

Σχετικά με την κατάσταση του τερματοφύλακα Στρακόσια, ο Μάρκο Νίκολιτς εκτίμησε ότι θα είναι στο 100% μετά τη διακοπή των αγώνων. Ανέφερε πως η επιστροφή του αναμενόταν ίσως και πριν την Αγγλία, ωστόσο η αποκατάσταση δεν είναι μια απλή διαδικασία. Ο παίκτης αντιμετωπίζει ένα ζήτημα με τους συνδέσμους, το οποίο απαιτεί προσοχή, και εργάζεται σκληρά για την πλήρη ανάρρωσή του. Ο προπονητής δήλωσε ότι όλοι τον περιμένουν, αν και δεν γνωρίζει αν θα είναι διαθέσιμος στα επόμενα παιχνίδια, τονίζοντας πως «μετράμε μέρες».

Όσον αφορά τον Κοϊτά, ο κ. Νίκολιτς σχολίασε την απόδοσή του, αναφέροντας ότι ο παίκτης αποκτήθηκε αρχικά για να αγωνίζεται στην αριστερή πλευρά. Ωστόσο, η απόδοσή του στα δεξιά είναι «ασύγκριτα καλύτερα», ένα θέμα που έχει συζητηθεί με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Ο Κοϊτά αποδείχθηκε αποτελεσματικός και στον πρόσφατο αγώνα, ενώ η ικανότητά του να αγωνίζεται σε πολλές θέσεις και η ποιότητά του δίνουν στον προπονητή τη δυνατότητα να τον αλλάζει θέση ακόμα και μέσα στο ματς. Η αποδοτικότητά του στα δεξιά είναι πολύ υψηλή σε σύγκριση με την περσινή χρονιά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta