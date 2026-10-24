Μάρκο Νίκολιτς: Το επίπεδο της ΑΕΚ είναι υψηλότερο από πέρυσι, ο Κοϊτά πολύτιμος

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, εξέφρασε τη βαθιά του ικανοποίηση για την εξαιρετική εμφάνιση της ομάδας του και την επικράτηση με 5-0 επί του Παναιτωλικού, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. Ο Σέρβος τεχνικός απηύθυνε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές του για την απόδοσή τους, ενώ ευχαρίστησε και τους φιλάθλους της ομάδας για την αμέριστη υποστήριξή τους. Ο Νίκολιτς υπογράμμισε ότι η Ένωση έχει ανεβάσει το επίπεδό της σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, συνδέοντας την ένταση που επέδειξε η ομάδα με τις υψηλές απαιτήσεις των αναμετρήσεων στο Champions League.

Η νίκη επί του Παναιτωλικού και η επόμενη αναμέτρηση

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε τις δηλώσεις του τονίζοντας την εξαιρετική απόδοση των παικτών του και την υποστήριξη των φιλάθλων. «Συγχαρητήρια στους παίκτες για την εξαιρετική τους απόδοση και ευχαριστώ και στους φιλάθλους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής.

Εξήγησε ότι η ομάδα είχε υψηλά επίπεδα έντασης από το πρώτο λεπτό, καθώς αντιμετωπίζει κορυφαίες ομάδες στο Τσάμπιονς Λιγκ. Αυτό, σε συνδυασμό με τη σωστή νοοτροπία, βοηθά την ΑΕΚ να παραμένει ανταγωνιστική και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μετά την προσθήκη τριών ακόμη βαθμών, η προσοχή στρέφεται πλέον στον αγώνα Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, για τον οποίο η ομάδα έχει τρεις ημέρες να προετοιμαστεί, σε μια περίοδο που συμπίπτει με Εθνική εορτή.

Το ιστορικό αήττητο σερί και η ιστορία της ΑΕΚ

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ισοφάριση του ιστορικού αήττητου σερί των 31 αγώνων πρωταθλήματος, ένα επίτευγμα που γεμίζει με τιμή την ομάδα. Ο Σέρβος προπονητής δήλωσε: «Πολύ όμορφο να ακούω αυτό το ρεκόρ. Μας γεμίζει με τιμή, γινόμαστε κομμάτι της ιστορίας της ΑΕΚ».

Ο Νίκολιτς υπογράμμισε τη σημασία της τρέχουσας απόδοσης, συγκρίνοντάς την με αυτήν πριν από ένα έτος και διαπιστώνοντας ότι το επίπεδο της ομάδας είναι πλέον ακόμα πιο υψηλό. Αυτή η εξέλιξη γεμίζει με αισιοδοξία το τεχνικό επιτελείο ενόψει των απαιτητικών αναμετρήσεων σε Champions League και των ντέρμπι στην Ελλάδα. Ο επόμενος στόχος είναι να ξεπεράσει η ΑΕΚ αυτό το ρεκόρ και να γίνει η πρώτη ομάδα που το επιτυγχάνει, ξεχωρίζοντας από τις άλλες τρεις ομάδες με τις οποίες μοιράζεται αυτή τη στιγμή το επίτευγμα.

Η κατάσταση του Θωμά Στρακόσια

Σχετικά με την αποκατάσταση του Θωμά Στρακόσια, ο Μάρκο Νίκολιτς εξέφρασε την εκτίμησή του ότι ο παίκτης θα είναι στο 100% μετά τη διακοπή. Ανέφερε ότι τον περίμεναν ίσως και πριν την Αγγλία, αλλά η αποκατάσταση δεν είναι μια απλή διαδικασία.

Ο προπονητής τόνισε ότι ο Στρακόσια αντιμετωπίζει ένα ζήτημα με τους συνδέσμους, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο παίκτης δουλεύει σκληρά για την επιστροφή του και όλοι στην ομάδα τον περιμένουν. Ωστόσο, δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αν θα είναι διαθέσιμος στα επόμενα παιχνίδια, δηλώνοντας απλώς ότι «μετράμε μέρες».

Η απόδοση του Αμπουμπακαρί Κοϊτά στη δεξιά πλευρά

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε επίσης στην απόδοση του Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ειδικά όσον αφορά τη θέση του στη δεξιά πλευρά. Ο προπονητής δήλωσε ότι ο Κοϊτά αποκτήθηκε αρχικά για να αγωνίζεται αριστερά, ωστόσο η απόδοσή του στα δεξιά είναι «ασύγκριτα καλύτερη».

Ο Σέρβος τεχνικός αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα αυτό με τον παίκτη, ο οποίος αποδείχθηκε αποτελεσματικός και στην πρόσφατη αναμέτρηση. Ο Νίκολιτς τόνισε ότι ο Κοϊτά μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις και διαθέτει ποιότητα.

Με πληροφορίες από: Athletiko