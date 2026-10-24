Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φύγει με τη νίκη από τη Θεσσαλονίκη για δεύτερη φορά, αυτή τη φορά στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, παρά τη σημαντικά βελτιωμένη της εικόνα σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στον Άρη. Η ομάδα της Ένωσης συνέχισε να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στον επιθετικό τομέα, ενώ οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ συνεχίζουν να προκαλούν αναταράξεις, με νέα στοιχεία να έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Η χαμένη ευκαιρία στη Θεσσαλονίκη

Η «Βασίλισσα» δεν κατάφερε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα στη δεύτερη προσπάθειά της στη Θεσσαλονίκη, αν και η εμφάνισή της ήταν σαφώς καλύτερη από εκείνη κόντρα στον Άρη. Παρόλα αυτά, η βελτίωση δεν ήταν αρκετή για να οδηγήσει στην επικράτηση. Η ΑΕΚ κατάφερε να περιορίσει τον ΠΑΟΚ στους 65 πόντους, γεγονός που υποδηλώνει μια αξιόλογη αμυντική προσπάθεια, ωστόσο για ακόμη ένα παιχνίδι, η επίθεσή της δεν λειτούργησε όπως θα έπρεπε.

Μετά την ήττα, η Ένωση έπεσε στο 2-2 στο πρωτάθλημα. Τα «καμπανάκια» συνεχίζουν να ηχούν έντονα, κυρίως λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ομάδα στην επίθεση, αλλά και εξαιτίας της αδυναμίας της να περιορίσει τον κορυφαίο παίκτη της αντίπαλης ομάδας σε κάθε βράδυ. Αυτό παρατηρήθηκε με τον Άρη και τον Μόργκαν, με τη Μύκονο και τον Λοβ, με την Αντβέρπ, και πιο πρόσφατα στην Πυλαία με τον Ταϊρί, ο οποίος σημείωσε 28 πόντους.

Αμυντική συνέπεια, επιθετική δυστοκία

Στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ έδειξε εξαιρετική αμυντική λειτουργία στο πρώτο ημίχρονο, ιδιαίτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Σε αυτή την περίοδο, ανάγκασε τον ΠΑΟΚ να σκοράρει αποκλειστικά από βολές, χωρίς να πετύχει κανένα καλάθι εντός παιδιάς. Αυτή η αμυντική προσήλωση ήταν ένα θετικό στοιχείο στην απόδοση της ομάδας.

Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο, η κατάσταση άλλαξε με το τέταρτο φάουλ του Φλιώνη στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου. Η απώλεια του κορυφαίου αμυντικού της περιφέρειας επηρέασε τις αμυντικές «δαγκάνες» της Ένωσης. Παρά την απουσία του, η ομάδα στάθηκε αξιοπρεπώς στον αμυντικό τομέα, κρατώντας τον ΠΑΟΚ στους 65 πόντους. Το μεγάλο πρόβλημα, όμως, εντοπίστηκε ξανά στην επίθεση, όπου η ΑΕΚ δεν κατάφερε να δημιουργήσει αρκετές συνεργασίες και δυσκολεύτηκε σημαντικά, όπως είχε συμβεί και στην αναμέτρηση με την Αντβέρπ, αν και με τους Βέλγους η εικόνα ήταν κάκιστη και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Οι απουσίες και η αναζήτηση ενίσχυσης

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε ένα δύσκολο σημείο της σεζόν, κάτι που θεωρείται λογικό, καθώς μόλις τώρα ξεκίνησε να δουλεύει με σχεδόν όλους τους παίκτες της. Ακόμα και σήμερα, λείπουν οι Ερτέλ και Φίζελ. Ευτυχώς, οι Γουίλιαμς και Μπράουν είναι πλέον ετοιμοπόλεμοι, έχοντας χάσει αγώνες στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου. Η προετοιμασία της ομάδας ήταν μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών, κυρίως λόγω των τραυματισμών.

Η απουσία του Ερτέλ κρίνεται κομβική, καθώς ο Γάλλος παίκτης «γλυκαίνει» το παιχνίδι της ομάδας και δημιουργεί έτοιμα καλάθια για τους συμπαίκτες του. Δεν υπάρχει αντίστοιχος παίκτης στο ρόστερ της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Η διοίκηση της Ένωσης «σαρώνει» την αγορά και αναμένεται να αποκτήσει έναν παίκτη που να αγωνίζεται στις θέσεις «2» και «3». Η ομάδα καλείται να μαζέψει άμεσα τα κομμάτια της και να βελτιωθεί, ειδικά μετά τον πρόσφατο τραυματισμό του Κατσίβελη.

Ο «σεισμός» στο ελληνικό μπάσκετ

Πέρα από τα αγωνιστικά ζητήματα, το ελληνικό μπάσκετ συνεχίζει να συγκλονίζεται από έναν «σεισμό», καθώς κάθε μέρα έρχονται στο φως της δημοσιότητας νέα στοιχεία σχετικά με ένα σκάνδαλο. Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, ο Πέτρος Παπαπέτρου κρίθηκε προφυλακ. Είναι αξιοσημείωτο ότι η ΑΕΚ είχε αναδείξει το ζήτημα του σκανδάλου στο παρελθόν, αλλά τότε κάποιοι επέλεγαν να σφυρίζουν αδιάφορα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta