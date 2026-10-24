Ο Γιάννης Αναστασίου για την ήττα του Παναιτωλικού: «Ήταν καταστροφικό παιχνίδι»

Ο προπονητής του Παναιτωλικού, Γιάννης Αναστασίου, μίλησε στο flash interview μετά την ήττα της ομάδας του από την ΑΕΚ με 5-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο κ. Αναστασίου στάθηκε εκτενώς στα αμυντικά προβλήματα που αντιμετώπισε ο Παναιτωλικός, καθώς και στα λάθη που έγιναν από τους ποδοσφαιριστές του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Χαρακτήρισε το παιχνίδι ως καταστροφικό για την ομάδα του, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση αντίδραση.

Η βαριά ήττα και τα αμυντικά προβλήματα

Ο τεχνικός των Αγρινιωτών αναφέρθηκε στην ποιότητα της Ένωσης, επισημαίνοντας ότι το γρήγορο γκολ που δέχτηκε η ομάδα του διευκόλυνε σημαντικά το έργο της ΑΕΚ. Όπως δήλωσε ο ίδιος, «Είχαμε να διαχειριστούμε πολλά προβλήματα στην άμυνα. Δεν είχαμε πολλές επιλογές».

Ο Αναστασίου υπογράμμισε ότι η ομάδα του προσπάθησε να βρει λύσεις απέναντι σε μία ποιοτική αντίπαλο, η οποία ήταν «πληγωμένη» μετά την ήττα της στο Τσάμπιονς Λιγκ. Παρά το γεγονός ότι γνώριζαν πως η αναμέτρηση δεν θα ήταν εύκολη, ο ίδιος τόνισε πως οι δικές τους ενέργειες την έκαναν ακόμα πιο απλή για τους αντιπάλους.

Λάθη έμπειρων παικτών και χαρισμένα γκολ

Ένα από τα σημεία που προκάλεσαν την ενόχληση του προπονητή ήταν τα πολλά λάθη που έγιναν, ειδικά από παίκτες με εμπειρία. «Κάναμε πολλά λάθη. Στην ουσία χαρίζουμε γκολ στον αντίπαλο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Αναστασίου. Πρόσθεσε ότι η ομάδα χάνει την κατοχή της μπάλας και δίνει ευκαιρίες στον αντίπαλο, με αποτέλεσμα να δέχεται άμεσα γκολ.

Ο κ. Αναστασίου εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι αυτά τα λάθη προέρχονται από «τους καλούς, θεωρητικά ποιοτικούς παίκτες» της ομάδας, δηλαδή από εκείνους που έχουν περισσότερη εμπειρία. Αυτή η κατάσταση, όπως είπε, είναι ιδιαίτερα ενοχλητική και επηρεάζει την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών.

Ανάγκη για άμεση αντίδραση και τόλμη

Ο προπονητής του Παναιτωλικού χαρακτήρισε το παιχνίδι ως «καταστροφικό» και τόνισε την ανάγκη να ξεχαστεί το συντομότερο δυνατό. «Θέλαμε με το λιγότερο δυνατό απώλειες στο σημερινό παιχνίδι. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε και τώρα πρέπει να ξεχάσουμε αυτό το παιχνίδι όσο πιο γρήγορα γίνεται», ανέφερε.

Κοιτάζοντας μπροστά, ο Γιάννης Αναστασίου ζήτησε από τους παίκτες του να δείξουν αντίδραση στο επόμενο παιχνίδι, το οποίο θα είναι με τον ΟΦΗ. Προέβλεψε ότι η αναμέτρηση με τον ΟΦΗ θα είναι «τελείως διαφορετικό παιχνίδι» και θα πρέπει να βγάλουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Ποιότητα στην επίθεση και φόβος στις αποφάσεις

Ο τεχνικός των Αγρινιωτών πιστεύει ότι η ομάδα του διαθέτει ποιότητα στην επίθεση, αλλά το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι «πουλάμε εύκολα τη μπάλα και μας τιμωρεί ο αντίπαλος». Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, οδηγεί τους παίκτες να είναι «φοβικοί στις αποφάσεις» τους, κάτι που τους εμποδίζει να αξιοποιήσουν τις επιθετικές τους δυνατότητες.

Για να μπορέσει η ομάδα να κερδίσει και να προχωρήσει, ο Αναστασίου τόνισε την ανάγκη για περισσότερη τόλμη μπροστά. «Πρέπει να είμαστε περισσότερο τολμηροί μπροστά αν θέλουμε να κερδίσουμε και να προχωρήσουμε», κατέληξε στις δηλώσεις του, δίνοντας το σύνθημα για την επόμενη αγωνιστική πρόκληση.

Με πληροφορίες από: Athletiko