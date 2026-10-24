Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ηττήθηκε από τη Ρισόν στην παράταση, με τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ να την «πληγώνει»

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ υπέστη νέα ήττα, αυτή τη φορά εντός των συνόρων του ισραηλινού πρωταθλήματος, καθώς ηττήθηκε από τη Μακάμπι Ρισόν με τελικό σκορ 93-90, έπειτα από παράταση. Ο αγώνας διεξήχθη στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της διοργάνωσης, με την ομάδα του Όντεντ Κάτας να μην καταφέρνει να βρει το δρόμο προς τη νίκη, παρά την προσπάθειά της να ανατρέψει την κατάσταση.

Η εξέλιξη ενός δραματικού αγώνα

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ να μην παρουσιάζει το επιθυμητό αγωνιστικό πρόσωπο, ειδικά κατά τη διάρκεια του δεύτερου δεκαλέπτου. Σε αυτό το κρίσιμο διάστημα, η ομάδα του Όντεντ Κάτας αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα, δεχόμενη συνολικά 29 πόντους από τη Μακάμπι Ρισόν. Ταυτόχρονα, η επιθετική της παραγωγή ήταν περιορισμένη, καθώς σημείωσε μόλις 17 πόντους, γεγονός που δημιούργησε ένα σημαντικό χάντικαπ για την πορεία του αγώνα.

Παρόλα αυτά, η Μακάμπι Τελ Αβίβ έδειξε σημάδια ανάκαμψης στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Οι παίκτες του Κάτας κατάφεραν να επιστρέψουν δυναμικά, μειώνοντας τη διαφορά και φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα. Η κανονική διάρκεια του αγώνα ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 82-82, οδηγώντας τις δύο ομάδες σε παράταση. Ωστόσο, στο έξτρα πεντάλεπτο, η Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και την απαραίτητη ενέργεια για να διεκδικήσει τη νίκη στο φινάλε, με αποτέλεσμα να υποκύψει τελικά στην ανώτερη, εκείνη τη στιγμή, Μακάμπι Ρισόν.

Οι διακριθέντες της Μακάμπι Ρισόν

Για τους νικητές της Μακάμπι Ρισόν, ξεχώρισαν αρκετοί παίκτες με την απόδοσή τους. Πρώτος σκόρερ της ομάδας αναδείχθηκε ο Τζέκινς, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 18 πόντους. Στην επίδοσή του προστέθηκαν και 4 ασίστ, συμβάλλοντας σημαντικά στην οργάνωση του παιχνιδιού της ομάδας του και στην επίτευξη του τελικού αποτελέσματος.

Ιδιαίτερα καλός ήταν και ο Τζάστιν Τίλμαν, ένας παίκτης με ελληνικό παρελθόν, καθώς έχει αγωνιστεί στην ΑΕΚ. Ο Τίλμαν παρουσίασε μια εξαιρετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 17 πόντους. Η συμβολή του ήταν καθοριστική για την επικράτηση της Μακάμπι Ρισόν, καθώς οι πόντοι του αποδείχθηκαν πολύτιμοι στην προσπάθεια της ομάδας του να φτάσει στη νίκη απέναντι στην ισχυρή Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η απόδοση της Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Σόρκιν

Από την πλευρά της ηττημένης Μακάμπι Τελ Αβίβ, παρά την ήττα, υπήρξαν και θετικά στοιχεία στην απόδοση ορισμένων παικτών. Ο Σόρκιν ήταν αυτός που ξεχώρισε περισσότερο για την ομάδα του Τελ Αβίβ, αναδεικνυόμενος σε πρώτο σκόρερ της. Ο παίκτης σημείωσε συνολικά 23 πόντους, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο σκορ και να την οδηγήσει στην ανατροπή, αν και τελικά η προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει την έκβαση του αγώνα.

Η ήττα αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η Μακάμπι Τελ Αβίβ προσπαθεί να βρει ρυθμό. Είχε προηγηθεί μια ακόμα ήττα, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της EuroLeague, όπου είχε αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η νέα αυτή απώλεια βαθμών στο ισραηλινό πρωτάθλημα προσθέτει πίεση στην ομάδα του Όντεντ Κάτας, η οποία καλείται να διαχειριστεί τις συνεχόμενες αρνητικές εκβάσεις.

Επόμενη πρόκληση στην Euroleague

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης για το εγχώριο πρωτάθλημα, το σύνολο του Όντεντ Κάτας στρέφει πλέον την προσοχή του στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ καλείται να αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα σε έναν σημαντικό αγώνα για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Η αναμέτρηση αυτή έχει προγραμματιστεί για τις 27 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 21:00. Η ομάδα θα επιδιώξει να επιστρέψει στις νίκες και να βελτιώσει τη θέση της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, αφήνοντας πίσω της τις πρόσφατες ήττες και τις αρνητικές εκβάσεις των τελευταίων αγώνων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta