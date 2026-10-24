Η ΑΕΚ ξέσπασε με πεντάρα απέναντι στον Παναιτωλικό

Η ΑΕΚ άφησε πίσω της τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα, επικρατώντας του Παναιτωλικού με το εντυπωσιακό 5-0. Ο αγώνας διεξήχθη για την 8η αγωνιστική της Super League, με τους «κιτρινόμαυρους» να πραγματοποιούν μια ιδανική «πρόβα» ενόψει των απαιτητικών εκτός έδρας δοκιμασιών που ακολουθούν. Η νίκη αυτή ήρθε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δείχνοντας την αποφασιστικότητα της Ένωσης.

Κυρίαρχη εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο

Οι «κιτρινόμαυροι» μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με ξεκάθαρη διάθεση να επιβάλλουν τον ρυθμό τους από την αρχή. Μόλις στο 4ο λεπτό, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου, ο Μουκουντί με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ξενόπουλου, ανοίγοντας το σκορ για το 1-0.

Η πίεση της Ένωσης συνεχίστηκε αμείωτη και καρποφόρησε ξανά στο 23ο λεπτό. Ο Κοϊτά πραγματοποίησε μια εξαιρετική ατομική ενέργεια από τη δεξιά πλευρά, πλασάροντας ιδανικά την μπάλα για να διαμορφώσει το 2-0.

Το σκηνικό του πρώτου μέρους ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους γηπεδούχους στο 38ο λεπτό. Ο Κοϊτά γύρισε ωραία την μπάλα από δεξιά και ο Ζίνι με προβολή «έγραψε» το 3-0, δίνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Παναιτωλικός προσπάθησε να απειλήσει κυρίως στις αντεπιθέσεις, με κυριότερη στιγμή τη φάση του 30ού λεπτού, όπου ο Μεχία εκτέλεσε και ο Μουκουντί έκοψε σωτήρια την τελευταία στιγμή, προτού η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα.

Επέκταση του προβαδίσματος στην επανάληψη

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα της αναμέτρησης δεν άλλαξε, με την ΑΕΚ να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού. Η κυριαρχία της συνεχίστηκε και στο 55ο λεπτό, όταν οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι.

Η παράβαση προήλθε από ανατροπή του Ζίνι μέσα στην περιοχή από τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού, Ξενόπουλο. Την εκτέλεση από την «άσπρη βούλα» ανέλαβε ο Βάργκα στο 56ο λεπτό, ο οποίος ευστόχησε και ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-0.

Οι γηπεδούχοι δεν σταμάτησαν εκεί και σημείωσαν ένα ακόμα γκολ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Συγκεκριμένα, στο 90+2ο λεπτό, ο Ζουμπκόφ με ένα δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή διαμόρφωσε το τελικό 5-0, σφραγίζοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο τον θρίαμβο της ΑΕΚ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, παρέταξε την ομάδα του με τους εξής παίκτες: Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 80΄ από τον Λυκογιάννη), Κοϊτά, Κάιρινεν (που έδωσε τη θέση του στον Μαρίν στο 63΄), Βιτάλις, Μάνταλος (που αντικαταστάθηκε από τον Κουτέσα στο 63΄), Ζίνι (που πέρασε εκτός στο 68΄ για τον Ζούμπκοφ), και Βάργκα (που αντικαταστάθηκε από τον Γιόβιτς στο 63΄).

Από την πλευρά του Παναιτωλικού, ο Γιάννης Αναστασίου επέλεξε τους: Ξενόπουλο, Προδρομίτη, Κόγιτς, Στάγιτς, Μανρίκε, Νακάμπα (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 46΄ από τον Νικολάου), Εστεμπάν, Μπάσι (που έδωσε τη θέση του στον Άλεξιτς στο 46΄), Εράκοβιτς (που αντικαταστάθηκε στο 86΄ από τον Όλσον), Οπόκου (που πέρασε εκτός στο 74΄ για τον Τζενέπο), και Μεχία (που αντικαταστάθηκε από τον Μπάτζι στο 74΄).

Επόμενες απαιτητικές αναμετρήσεις

Η εμφατική αυτή νίκη αποτελεί μια ιδανική «πρόβα» για την ΑΕΚ, καθώς ακολουθούν δύο ιδιαίτερα απαιτητικές εκτός έδρας δοκιμασίες. Η ομάδα καλείται να διαχειριστεί την κούραση και την πίεση των συνεχόμενων αγώνων.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν αρχικά τον ΠΑΟΚ σε αγώνα για το Κύπελλο, ενώ στη συνέχεια θα αναμετρηθούν με τον Παναθηναϊκό για το Πρωτάθλημα. Αυτές οι αναμετρήσεις αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον και θα κρίνουν πολλά για την πορεία της ομάδας στις δύο διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki