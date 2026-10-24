Βασίλης Ξανθόπουλος: «Το σκάνδαλο στο μπάσκετ έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος, προπονητής του Περιστερίου, προέβη σε δηλώσεις μετά τη νίκη της ομάδας του επί του Αμαρουσίου. Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την αναμέτρηση, ο Έλληνας τεχνικός κλήθηκε να σχολιάσει το παιχνίδι του Περιστερίου κόντρα στον Προμηθέα, όπου η ομάδα της Πάτρας εκτέλεσε συνολικά 48 βολές. Παράλληλα, ο κ. Ξανθόπουλος τοποθετήθηκε και για τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το σκάνδαλο που έχει προκύψει στο ελληνικό μπάσκετ.

Οι δηλώσεις μετά τη νίκη του Περιστερίου

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος βρέθηκε ενώπιον των δημοσιογράφων μετά την επιτυχημένη αναμέτρηση του Περιστερίου με το Μαρούσι. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, δέχθηκε ερώτηση που αφορούσε το προηγούμενο παιχνίδι της ομάδας του εναντίον του Προμηθέα, το οποίο είχε ξεχωρίσει λόγω του μεγάλου αριθμού βολών που εκτέλεσαν οι Πατρινοί, φτάνοντας τις 48.

Ο προπονητής του Περιστερίου επέλεξε να μην απαντήσει ευθέως στην ερώτηση για τις 48 βολές. Αντίθετα, προτίμησε να αναφερθεί στη γενικότερη στάση του απέναντι σε ζητήματα διαιτησίας, καθώς και στις ευρύτερες εξελίξεις που αφορούν το άθλημα του μπάσκετ στην Ελλάδα.

Η στάση του για τη διαιτησία

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος δήλωσε ότι δεν συνηθίζει να μιλάει για διαιτησία. Όπως ανέφερε, τόσο ως παίκτης όσο και στο μικρό χρονικό διάστημα που βρίσκεται στον ρόλο του προπονητή, όταν υπήρχε κακή διαιτησία, πάντα έλεγε πως οι διαιτητές βρίσκονταν σε μια «κακή μέρα», παρομοιάζοντας την κατάσταση με μια πιθανή κακή μέρα ενός παίκτη της ομάδας του.

Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε ότι αυτή η προσέγγιση πηγάζει από τη φιλοσοφία που εφαρμόζει και ο ίδιος ως παίκτης και μεταφέρει στους αθλητές του: να παίζουν το παιχνίδι που αγαπούν και να ελέγχουν μόνο όσα μπορούν να ελέγξουν. Υπογράμμισε την ανάγκη όλοι οι παίκτες να κατανοήσουν αυτή την αρχή κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος τοποθετήθηκε με σαφήνεια σχετικά με το σκάνδαλο που έχει ανακύψει στο ελληνικό μπάσκετ. Χαρακτήρισε την κατάσταση ως «πολύ άσχημη» για το άθλημα που αγαπάει και το οποίο θεωρεί «εθνικό μας άθλημα». Επισήμανε ότι γίνονται επενδύσεις στον χώρο και εξέφρασε την προσωπική του σύνδεση με το μπάσκετ, δηλώνοντας ότι έχει μεγαλώσει με αυτό, γεγονός που τον καθιστά μη αντικειμενικό.

Ο προπονητής του Περιστερίου υπογράμμισε τη σοβαρότητα των γεγονότων, τονίζοντας ότι το θέμα έχει πάρει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης. Η δήλωσή του αντανακλά την ανησυχία του για την εικόνα του αθλήματος, αλλά και την ελπίδα για διαφάνεια και κάθαρση.

Η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του σκανδάλου, ο Βασίλης Ξανθόπουλος εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη. Δήλωσε ότι εμπιστεύεται «100% τη δικαιοσύνη» και επιθυμεί να βγει η αλήθεια στην επιφάνεια, προκειμένου να λειτουργήσει προς το καλό του αθλήματος. Η θέση του είναι ξεκάθαρη: αν τα άτομα που έχουν συλληφθεί έχουν διαπράξει αυτά που ακούγονται, τότε πρέπει να πληρώσουν για τις πράξεις τους.

Ταυτόχρονα, ο κ. Ξανθόπουλος πρόσθεσε ότι αν έχουν εμπλακεί και άλλα πρόσωπα, τότε και αυτά πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Επανέλαβε ότι το ζήτημα βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης και ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να πληρώσουν για τις πράξεις τους, εφόσον αυτές αποδειχθούν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta