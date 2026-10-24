Ο Ζούμπκοφ διαμόρφωσε το τελικό 5-0 της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού

Η ΑΕΚ σημείωσε μια εμφατική νίκη, επικρατώντας του Παναιτωλικού με το ευρύ σκορ 5-0. Η αναμέτρηση διεξήχθη στην έδρα της ομάδας, τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου οι κιτρινόμαυροι πανηγύρισαν ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα. Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε από τον Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, ο οποίος πέτυχε ένα γκολ που, όπως αναφέρθηκε, το έψαχνε και το χρειαζόταν αρκετά.

Η ευρεία επικράτηση της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ συνέχισε την επιτυχημένη της πορεία, καταγράφοντας μια ακόμα νίκη με ευρύ σκορ. Η επικράτηση επί του Παναιτωλικού με 5-0 ήρθε σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στη Νέα Φιλαδέλφεια, την έδρα της ομάδας. Οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο γήπεδο είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια παραγωγική εμφάνιση από τους παίκτες του Δικεφάλου.

Η ομάδα της ΑΕΚ πανηγύρισε με τον καλύτερο τρόπο την επικράτησή της, προσθέτοντας τρεις σημαντικούς βαθμούς στη συγκομιδή της. Το 5-0 αντικατοπτρίζει την ανωτερότητα που επέδειξε η γηπεδούχος ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, φτάνοντας σε ένα εμφατικό αποτέλεσμα απέναντι στον αντίπαλό της.

Το εντυπωσιακό τέρμα του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ

Το τελευταίο γκολ της αναμέτρησης, το οποίο σφράγισε το τελικό 5-0, σημειώθηκε από τον Ολεξάντρ Ζούμπκοφ. Ο Ουκρανός εξτρέμ κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακα Ξενόπουλου με ένα δυνατό και εντυπωσιακό σουτ. Η φάση εκτυλίχθηκε στο 90+2' του αγώνα, λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης.

Ο Ζούμπκοφ πήρε την μπάλα από τον Ρότα και, με αποφασιστικότητα, εξαπέλυσε ένα μακρινό σουτ. Η εκτέλεση έγινε πίσω από το ημικύλιο της μεγάλης περιοχής, με την μπάλα να «κεραυνοβόλησε» τα δίχτυα. Αυτό το τέρμα αποτέλεσε το επιστέγασμα της προσπάθειας της ΑΕΚ και διαμόρφωσε το τελικό, θριαμβευτικό σκορ.

Η σημασία του γκολ για τον Ουκρανό εξτρέμ

Για τον Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, το γκολ αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία. Ήταν το πρώτο του τέρμα στο πρωτάθλημα της τρέχουσας σεζόν, ένα επίτευγμα που αναμφίβολα περίμενε. Η προσωπική του επίδοση σε αυτόν τον αγώνα προσέθεσε μια σημαντική στιγμή στην παρουσία του με την ομάδα.

Επιπλέον, το συγκεκριμένο γκολ ήταν το δεύτερο συνολικά που σημείωσε ο Ουκρανός εξτρέμ φορώντας τη φανέλα του Δικεφάλου. Η επίτευξη αυτού του τέρματος ήρθε σε μια στιγμή που ο ίδιος ο παίκτης φαινόταν να το «έψαχνε και το χρειαζόταν αρκετά», προσφέροντας του μια σημαντική ώθηση.

Η ολοκλήρωση της αναμέτρησης

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ να φεύγει νικήτρια με το ευρύ 5-0. Το γκολ του Ζούμπκοφ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης ήρθε να συμπληρώσει την εικόνα της κυριαρχίας της ομάδας. Η νίκη αυτή προσέθεσε ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα στην πορεία της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα.

Το τελικό σκορ 5-0 επιβεβαίωσε την αποτελεσματικότητα της ΑΕΚ, η οποία κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Ο Παναιτωλικός δεν μπόρεσε να αντιδράσει στην επιθετική ορμή των γηπεδούχων, με αποτέλεσμα την ευρεία ήττα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta