Η βαθμολογία της stoiximan super league μετά τις νίκες των ΑΕΚ, Κηφισιάς και την ισοπαλία στην Τρίπολη

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου σηματοδότησε την έναρξη της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τρεις αναμετρήσεις που διαμόρφωσαν εκ νέου την εικόνα της βαθμολογίας. Η Κηφισιά κατάφερε να αποσπάσει ένα σημαντικό διπλό, ενώ η ΑΕΚ σημείωσε ευρεία νίκη, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση του πίνακα. Παράλληλα, στην Τρίπολη, σημειώθηκε ισοπαλία χωρίς τέρματα, αφήνοντας τις δύο ομάδες σε χαμηλές θέσεις.

Η ανατροπή της Κηφισιάς στο Καυτανζόγλειο

Η αυλαία της 8ης αγωνιστικής άνοιξε με μια αναμέτρηση γεμάτη σασπένς στο Καυτανζόγλειο, όπου η Κηφισιά αντιμετώπισε τον Ηρακλή. Η ομάδα της Κηφισιάς επέδειξε αξιοσημείωτη μαχητικότητα, καταφέρνοντας να ανατρέψει το σκορ και να επικρατήσει τελικά με 3-2. Αυτή η νίκη, που ήρθε με ανατροπή, ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τους φιλοξενούμενους.

Με τους τρεις βαθμούς που κατέκτησε, η Κηφισιά κατάφερε να ανέβει στην έκτη θέση της βαθμολογίας της Stoiximan Super League. Το αποτέλεσμα αυτό ενισχύει σημαντικά τη θέση της ομάδας στον πίνακα, δίνοντας της αυτοπεποίθηση και ώθηση ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων στο πρωτάθλημα.

Ισοπαλία χωρίς τέρματα στην Τρίπολη

Στην Τρίπολη, το ενδιαφέρον στράφηκε στην αναμέτρηση μεταξύ του Αστέρα AKTOR και του Λεβαδειακού. Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε χωρίς να σημειωθεί κανένα τέρμα, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 0-0. Η ισοπαλία αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη μοιρασιά των βαθμών, με κάθε ομάδα να προσθέτει έναν βαθμό στο ενεργητικό της.

Παρά τη συγκομιδή ενός βαθμού, τόσο ο Αστέρας AKTOR όσο και ο Λεβαδειακός παρέμειναν σε χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας. Το αποτέλεσμα αυτό δεν τους επέτρεψε να κάνουν κάποιο σημαντικό άλμα στον πίνακα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω βαθμολογική συγκομιδή στις επόμενες αγωνιστικές για να βελτιώσουν την κατάστασή τους.

Εύκολη επικράτηση της ΑΕΚ και άνοδος στη 2η θέση

Η τελευταία αναμέτρηση του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου διεξήχθη με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Παναιτωλικό. Η «Ένωση» παρουσιάστηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική και επιβλητική, σημειώνοντας μια εύκολη και ευρεία νίκη με σκορ 5-0. Η επικράτηση αυτή ήρθε ως επιστέγασμα μιας κυριαρχικής εμφάνισης από την πλευρά της ΑΕΚ.

Με αυτή την εντυπωσιακή νίκη, η ΑΕΚ κατάφερε να ανέβει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Stoiximan Super League. Πλέον, βρίσκεται σε απόσταση βολής από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, διατηρώντας ζωντανό το ενδιαφέρον για την κορυφή του πρωταθλήματος και δείχνοντας τις προθέσεις της για τη διεκδίκηση του τίτλου.

Το πρόγραμμα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου

Η δράση της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League θα συνεχιστεί δυναμικά την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, με ένα πλήρες πρόγραμμα τεσσάρων αναμετρήσεων που αναμένεται να προσφέρουν περαιτέρω συγκινήσεις και να διαμορφώσουν εκ νέου τη βαθμολογική κατάταξη.

Το πρόγραμμα της Κυριακής ξεκινά στις 16:00 με τον αγώνα Ολυμπιακός - Καλαμάτα. Στη συνέχεια, στις 18:00, ο Βόλος Elabet θα φιλοξενήσει τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ακολουθεί στις 19:30 η αναμέτρηση Άρης - Ατρόμητος, ενώ η αυλαία της αγωνιστικής θα πέσει στις 20:00 με τον αγώνα ΟΦΗ - ΠΑΟΚ.

Με πληροφορίες από: Athletiko