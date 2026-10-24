Ο Ερυθρός Αστέρας πήρε τη νίκη στην Αδριατική Λίγκα κόντρα στην Ιγκοκέα

Ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να αποσπάσει μια οριακή νίκη απέναντι στην Ιγκοκέα, επικρατώντας με σκορ 81-80 στην τέταρτη αγωνιστική της Αδριατικής Λίγκας. Αυτή η επικράτηση σηματοδοτεί την τρίτη νίκη για τους Σέρβους στην ABA League και τους επαναφέρει στο δρόμο των επιτυχιών, μετά την πρόσφατη ήττα τους από την Παρτίζαν στο ντέρμπι του Βελιγραδίου για τη EuroLeague.

Η εξέλιξη του αγώνα και η μεγάλη ανατροπή

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους γηπεδούχους, την Ιγκοκέα, να δείχνουν ιδιαίτερα δυνατοί, καταφέρνοντας να προηγηθούν με σημαντική διαφορά στην πρώτη περίοδο. Συγκεκριμένα, οι Βόσνιοι βρέθηκαν μπροστά στο σκορ με 36-20, δημιουργώντας ένα δύσκολο έργο για τους φιλοξενούμενους από το Βελιγράδι. Παρόλα αυτά, το σύνολο του Ιμπόν Ναβάρο δεν το έβαλε κάτω και κατάφερε να αντιδράσει.

Η μεγάλη ανατροπή για τον Ερυθρό Αστέρα άρχισε να διαμορφώνεται κυρίως στην τρίτη περίοδο του αγώνα. Οι Σέρβοι επέβαλαν τον ρυθμό τους, σημειώνοντας ένα επιμέρους σκορ 24-10 σε αυτό το διάστημα. Αυτή η εντυπωσιακή επίδοση τους επέτρεψε να καλύψουν τη διαφορά και να πάρουν το προβάδισμα, μετατρέποντας το ντέρμπι απέναντι στους Βόσνιους σε μια μάχη που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Οι διακριθέντες παίκτες του Ερυθρού Αστέρα

Από την πλευρά των φιλοξενούμενων, του Ερυθρού Αστέρα, ξεχώρισαν δύο παίκτες με την απόδοσή τους. Ο Κάρτερ αναδείχθηκε κορυφαίος, σημειώνοντας 18 πόντους. Στην στατιστική του προσέθεσε επίσης 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη της νίκης για την ομάδα του.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Μπάτλερ, ο οποίος ακολούθησε σε παραγωγικότητα τον Κάρτερ. Ο Μπάτλερ τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους, ενώ παράλληλα κατέγραψε 4 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ, ενισχύοντας την επιθετική και δημιουργική λειτουργία των Σέρβων σε κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης.

Οι κορυφαίοι της Ιγκοκέα

Για τους γηπεδούχους, την Ιγκοκέα, παρά την ήττα, υπήρξαν επίσης παίκτες που διακρίθηκαν για την απόδοσή τους. Ο Στεφάνοβιτς ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της βόσνιας ομάδας, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 18 πόντους. Στην προσωπική του στατιστική πρόσθεσε 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, δείχνοντας την πολυδιάστατη παρουσία του στο παρκέ.

Παράλληλα, ο Πιέρ-Λουί είχε επίσης μια αξιόλογη εμφάνιση για την Ιγκοκέα. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους, ενώ συνέλεξε 2 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ. Οι προσπάθειες αυτών των παικτών συνέβαλαν στο να διατηρηθεί η αναμέτρηση ανταγωνιστική μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Η σημασία της τρίτης νίκης στην Αδριατική Λίγκα

Η επικράτηση του Ερυθρού Αστέρα επί της Ιγκοκέα με το τελικό σκορ 81-80 αποτελεί την τρίτη νίκη του συλλόγου από το Βελιγράδι στην ABA League για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Αυτό το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ψυχολογία της ομάδας, καθώς έρχεται μετά την ήττα που υπέστησαν οι Σέρβοι από την Παρτίζαν στο πλαίσιο της EuroLeague.

Ο αγώνας της τέταρτης αγωνιστικής της Αδριατικής Λίγκας έδειξε την ικανότητα του Ερυθρού Αστέρα να αντιδρά σε δύσκολες καταστάσεις και να ανατρέπει εις βάρος του αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας την ανταγωνιστικότητά του στη διοργάνωση. Η νίκη αυτή ενισχύει τη θέση τους στον πίνακα της βαθμολογίας και τους δίνει ώθηση για τις επόμενες αναμετρήσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta