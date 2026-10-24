ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 3-0: Ιδανικό ξεκίνημα για τους Κρητικούς στη Novibet Volley League

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη Novibet Volley League ο ΟΦΗ, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ με το εμφατικό 3-0 σετ. Οι Κρητικοί, υπό την καθοδήγηση του Φρανκ Ντεπέστελε, κυριάρχησαν απόλυτα στο παιχνίδι, δείχνοντας από την πρώτη αγωνιστική πως οι στόχοι τους παραμένουν υψηλοί για τη φετινή σεζόν. Τα σετ έληξαν 25-22, 25-18 και 25-22, αντικατοπτρίζοντας την ανωτερότητα των γηπεδούχων απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που παρουσιάστηκε κακός και δεν μπόρεσε να διεκδικήσει κάτι από την αναμέτρηση.

Η κυριαρχία του ΟΦΗ και τα στατιστικά

Οι γηπεδούχοι του ΟΦΗ έδειξαν από την αρχή του αγώνα την αποφασιστικότητά τους, έχοντας ως κύρια όπλα τους την επίθεση και το μπλοκ. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Ηρακλείου είχε εντυπωσιακό ποσοστό 53% στην επίθεση, έναντι 41% των αντιπάλων της. Στο μπλοκ, οι Κρητικοί υπερείχαν με 10 έναντι 6 του ΠΑΟΚ, γεγονός που τους επέτρεψε να ελέγξουν τον ρυθμό του παιχνιδιού και να μην κινδυνέψουν σε κανένα σημείο.

Ο πασαδόρος του ΟΦΗ, Μίτιτς, μοίραζε εξαιρετικά το παιχνίδι, βάζοντας όλους τους παίκτες στην εξίσωση και συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία της επίθεσης. Οι πόντοι του ΟΦΗ προήλθαν από 4 άσσους, 40 επιθέσεις, 9 μπλοκ, ενώ εκμεταλλεύτηκαν και 21 λάθη των αντιπάλων. Αντίστοιχα, ο ΠΑΟΚ mateco σημείωσε 5 άσσους, 35 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων.

MVP της αναμέτρησης ο Πασκάλ Οζογκόγιε

Ξεχωριστή εμφάνιση πραγματοποίησε ο διεθνής Νιγηριανός κεντρικός του ΟΦΗ, Πασκάλ Οζογκόγιε, ο οποίος αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης. Ο Οζογκόγιε έδειξε από το πρώτο του παιχνίδι στην Ελλάδα τις δυνατότητές του, σημειώνοντας 6 μπλοκ και συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του. Μετά το τέλος του αγώνα, ο ίδιος δήλωσε: «Όλοι παίζουμε σαν ομάδα. Δώσαμε τα πάντα. Είναι μεγάλη νίκη. Είναι πολύ σημαντικό για μένα το βραβείο του MVP, είναι το πρώτο μου παιχνίδι στην Ελλάδα».

Οι δηλώσεις των προπονητών

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Φρανκ Ντεπέστελε, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόδοση της ομάδας του. «Ήμασταν πολύ έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Παλέψαμε κάθε μπάλα, παίξαμε καλή άμυνα, είχαμε καλό σέρβις. Ήταν μια ολοκληρωμένη εμφάνιση για μας. Είναι μια μεγάλη νίκη, απέναντι στον ΠΑΟΚ, είναι μια καλή αρχή για μας. Οι παίκτες μου έκαναν ακριβώς ότι τους ζήτησα. Παίξαμε με μεγάλη αυτοπεποίθηση και αυτό έκανε τη διαφορά απέναντι στον ΠΑΟΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ mateco, ο προπονητής Βαλάντης Μαμάης συνεχάρη τον ΟΦΗ για τη νίκη του. «Θα πω συγχαρητήρια στον ΟΦΗ. Έχει κρατήσει τον περσινό του κορμό. Έχει κρατήσει Μίτιτς, Μάκιναν, Μιχαίλοβιτς, οι οποίοι βρίσκονται με κλειστά μάτια. Εμείς σε κανένα σημείο δεν καταφέραμε να αγχώσουμε ή να πλησιάσουμε τον ΟΦΗ. Ίσως λίγο στο τρίτο σετ, αλλά ήταν αργά. Πρέπει να βελτιωθούμε», δήλωσε ο κ. Μαμάης, αναγνωρίζοντας την ανωτερότητα του αντιπάλου.

Η εικόνα του ΠΑΟΚ και οι επιδόσεις των παικτών

Οι Θεσσαλονικείς σε καμία στιγμή του αγώνα δεν κατάφεραν να πάρουν τα ηνία, με την απόδοσή τους να κρίνεται απογοητευτική. Ο Πέτκοβιτς είχε ένα αποκαρδιωτικό 9/31 επιθέσεις, γεγονός που επηρέασε σημαντικά την επιθετική λειτουργία της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ mateco φάνηκε να χάνει την αναμέτρηση «με κάτω τα χέρια», χωρίς να μπορέσει να αντιδράσει αποτελεσματικά στην πίεση του ΟΦΗ.

Στους παίκτες του ΟΦΗ, ο Μάκινεν σημείωσε 13 πόντους (11/19 επιθέσεις, 2 άσσοι), ο Στρουγκάρεβιτς 8 πόντους (6/9 επιθέσεις, 2 μπλοκ), ο Μιχαήλοβιτς 11 πόντους (10/20 επιθέσεις, 1 μπλοκ), ο Πόλε 10 πόντους (8/16 επιθέσεις, 2 άσσοι) και ο Μίτιτς 1 πόντο (1 μπλοκ). Για τον ΠΑΟΚ mateco, ο Μάικον ήταν ο πρώτος σκόρερ με 13 πόντους (12/22 επιθέσεις, 1 μπλοκ), ακολουθούμενος από τον Πέτκοβιτς με 12 πόντους (9/31 επιθέσεις, 3 άσσοι). Ο Χαραλαμπίδης πρόσθεσε 8 πόντους (6/9 επιθέσεις, 1 μπλοκ, 1 άσσος), ο Μπέργκερ 6 πόντους (6/21 επιθέσεις) και ο Γκαζιάνι 5 πόντους (2/2 επιθέσεις, 3 μπλοκ).

Το διαιτητικό τρίο

Την αναμέτρηση διαιτήτευσαν οι κ.κ. Αγγελίδης και Καραπουλάκης, με παρατηρητή τον κ. Κοκοτσάκη. Στη γραμματεία του αγώνα βρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ανθ., εξασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta