Ο Άρης επιδιώκει συνέχεια στις νίκες του απέναντι στον Ατρόμητο

Ο Άρης βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντική ευκαιρία να μετατρέψει τις δύο συνεχόμενες νίκες του σε ένα πραγματικό σερί, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι η βελτίωση που παρατηρείται μετά τη διακοπή αποκτά διάρκεια. Η ομάδα δημιούργησε μόνη της ένα θετικό μομέντουμ και τώρα καλείται να το αξιοποιήσει στον αυριανό αγώνα με τον Ατρόμητο.

Το μομέντουμ και η ευκαιρία για σερί

Οι δύο διαδοχικές νίκες που σημείωσε ο Άρης μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος του προσέφεραν όχι μόνο σημαντικούς βαθμούς, αλλά και ενίσχυση στην αυτοπεποίθηση των παικτών, καθώς και μια πιο σταθερή αγωνιστική βάση. Το παιχνίδι που ακολουθεί, την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου, στις 19:30, απέναντι στον Ατρόμητο, θεωρείται καθοριστικό για να φανεί αν αυτή η βελτίωση μπορεί πράγματι να έχει συνέχεια.

Η ομάδα, υπό την καθοδήγηση του Μιχάλη Γρηγορίου, έχει καταφέρει να βελτιώσει αισθητά το κλίμα που επικρατεί γύρω της και έχει ανακτήσει ένα σημαντικό κομμάτι της χαμένης αυτοπεποίθησης. Πλέον, έχει την ευκαιρία να μετατρέψει ένα καλό δίδυμο αποτελεσμάτων σε ένα πραγματικό σερί νικών. Αυτός είναι ο βασικός στόχος απέναντι στον Ατρόμητο: όχι απλώς η προσθήκη τριών ακόμη βαθμών, αλλά η απόδειξη ότι η ομάδα αρχίζει να αποκτά σταθερότητα και διάρκεια στην απόδοσή της.

Οι τομείς βελτίωσης και τα σημεία προσοχής

Ο Άρης έχει παρουσιάσει εμφανή βελτίωση μετά τη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ωστόσο, δεν έχει μετατραπεί ξαφνικά σε μια ομάδα χωρίς προβλήματα, ούτε οι δύο πρόσφατες νίκες πρέπει να επισκιάσουν τις μεταπτώσεις που εξακολουθούν να εμφανίζονται μέσα στα παιχνίδια του. Αυτά τα σημεία απαιτούν συνεχή δουλειά και προσοχή.

Για παράδειγμα, στον αγώνα με τον Βόλο, η ομάδα ήταν εξαιρετική για ένα ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο επέτρεψε στον αντίπαλο να ξαναμπεί στη διεκδίκηση του ματς. Αντίστοιχα, στη Λεωφόρο, ο Άρης είχε καλά διαστήματα και δημιούργησε προϋποθέσεις, αλλά και πάλι δυσκολεύτηκε να ελέγξει τον ρυθμό του αγώνα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτά είναι τα κομμάτια του παιχνιδιού που η ομάδα πρέπει να διορθώσει σταδιακά, προκειμένου να αποκτήσει την επιθυμητή σταθερότητα.

Απαιτήσεις στον αγώνα με τον Ατρόμητο

Στον επερχόμενο αγώνα απέναντι στον Ατρόμητο, ο Άρης θα χρειαστεί να αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να αγωνιστεί με την ιδιότητα του γηπεδούχου. Είναι σημαντικό να επιδείξει μεγαλύτερη ωριμότητα στη διαχείριση του αγώνα, προκειμένου να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η ομάδα οφείλει να επιβάλει τον δικό της ρυθμό, αλλά ταυτόχρονα να επιδείξει υπομονή στο παιχνίδι της. Ο αντίπαλος προέρχεται από ένα αρνητικό σερί και είναι δεδομένο ότι θα αναζητήσει μια αντίδραση στο γήπεδο. Ο Άρης πρέπει να κυκλοφορήσει την μπάλα χωρίς βιασύνη και, κυρίως, όταν του παρουσιαστούν οι κατάλληλες στιγμές για γκολ, να τις τελειώσει με αποτελεσματικότητα.

Η διαμόρφωση του βασικού κορμού και οι παίκτες που ξεχωρίζουν

Ένα ιδιαίτερα θετικό στοιχείο για τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου είναι ότι αρχίζει να διαμορφώνεται ένας βασικός κορμός παικτών. Η πλήρης ενσωμάτωση του Ρίτσαρντς στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων δίνει τη δυνατότητα να διατηρηθεί η ίδια ενδεκάδα για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, γεγονός που από μόνο του έχει τη σημασία του για τη συνοχή της ομάδας.

Ο Άρης έχει αρχίσει να αποκτά συγκεκριμένες συνεργασίες στο γήπεδο. Η δεξιά πλευρά, με τους Πετρίς και Γκαρέ, έχει λειτουργήσει πολύ καλά, προσφέροντας λύσεις. Ο Μπρούμα έχει μπει πιο ουσιαστικά στην εξίσωση της ομάδας, ενώ ο Γκαρέ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο επιδραστικούς παίκτες μετά τη διακοπή. Ο Χόνγκλα προσφέρει σημαντικά στοιχεία στον άξονα του γηπέδου, και το δίδυμο Κουαμέ-Καντεβέρε προσφέρει κίνηση και ένταση, ακόμη κι αν η τελική τους απόφαση χρειάζεται βελτίωση.

Το επόμενο βήμα: σταθερότητα και διάρκεια

Αυτή η εξέλιξη αποτελεί μέρος της συνολικής προόδου της ομάδας, καθώς πλέον δεν κερδίζει μόνο βαθμούς, αλλά αρχίζει να κερδίζει και παίκτες, οι οποίοι ανεβάζουν την απόδοσή τους και εντάσσονται αρμονικά στο σύνολο. Το επόμενο και πιο κρίσιμο βήμα είναι να κερδίσει και σταθερότητα, καθώς και διάρκεια στο παιχνίδι της, ώστε να μπορεί να διατηρεί υψηλό επίπεδο απόδοσης καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων.

Σε αυτό το σημείο, ο παράγοντας της έδρας αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Μια ομάδα που έχει ως στόχο να κοιτάξει ψηλά στη βαθμολογία και να διεκδικήσει τους στόχους της, δεν μπορεί να αφήνει τέτοιες ευκαιρίες να περνούν ανεκμετάλλευτες. Ο Ατρόμητος, παρά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, απαιτεί σοβαρότητα και προσήλωση από τον Άρη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta