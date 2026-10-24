Τότεναμ: Μεγάλη νίκη επί της Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ»

Η Τότεναμ κατάφερε να αποσπάσει μια σημαντική νίκη με σκορ 2-0 απέναντι στην Τσέλσι, μέσα στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί μια νίκη-δήλωση για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι παρουσίασαν ένα βελτιωμένο πρόσωπο μετά το κάκιστο ξεκίνημα που είχαν στην Premier League. Αυτή η επικράτηση συγκαταλέγεται, τουλάχιστον στη θεωρία, ανάμεσα σε εκείνες τις νίκες που μπορούν να διαμορφώσουν τη σεζόν για την ομάδα. Για την Τότεναμ, ήταν η πρώτη της νίκη στην έδρα της Τσέλσι μετά από οκτώ χρόνια, συγκεκριμένα από το 2018.

Η εξέλιξη του αγώνα και το ισορροπημένο πρώτο μέρος

Η αναμέτρηση στο «Στάμφορντ Μπριτζ» ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να παρουσιάζουν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, χωρίς να δημιουργούν πολλές αξιόλογες ευκαιρίες μπροστά στις αντίπαλες εστίες. Ως αποτέλεσμα, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς να έχει σημειωθεί κάποιο τέρμα, με το σκορ να παραμένει στο 0-0.

Στο δεύτερο μέρος, η εικόνα του αγώνα παρέμεινε αρχικά παρόμοια, με τους «Μπλε» της Τσέλσι να είναι αυτοί που πλησίασαν πρώτοι στο γκολ. Συγκεκριμένα, στο 62ο λεπτό, ο Νέτο επιχείρησε μια προσπάθεια, η οποία όμως εξουδετερώθηκε από τον Κίνσκι. Λίγο αργότερα, στο 74ο λεπτό, ο Εστεβάο είχε επίσης μια ευκαιρία για την Τσέλσι, αλλά το σουτ του ήταν άστοχο.

Το μοιραίο αυτογκόλ και η αποβολή

Η εξέλιξη του αγώνα άλλαξε δραματικά στο 77ο λεπτό, όταν οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Ο τερματοφύλακας της Τσέλσι, Μάικ Πέντερς, ο οποίος είναι 21 ετών και Βέλγος, υπέπεσε σε ένα τραγικό λάθος. Σε εκτέλεση κόρνερ, στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα, την έστειλε άθελά του στα δίχτυα της ομάδας του. Αυτό το αυτογκόλ καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την τύχη του μεγάλου ντέρμπι του Λονδίνου, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του Ντε Τσέρμπι.

Τρία λεπτά αργότερα, στο 80ό λεπτό, τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα για τους γηπεδούχους. Ο Πάλμερ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την Τσέλσι να συνεχίσει τον αγώνα με δέκα παίκτες. Η αποβολή του Πάλμερ Μπράουν, όπως αναφέρθηκε, δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να αντιδράσουν μετά το 0-1.

Το τελικό χτύπημα της Τότεναμ

Εκμεταλλευόμενη το αριθμητικό της πλεονέκτημα, η Τότεναμ ολοκλήρωσε τη δουλειά λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης. Στο 87ο λεπτό, ο Τελ σημείωσε ένα υπέροχο γκολ με μακρινό σουτ στην κλειστή γωνία, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0. Άλλη πηγή αναφέρει ότι το τέρμα σημειώθηκε στο 89ο λεπτό από τον Ντέιβις. Το γκολ αυτό ήταν τρομερό και σφράγισε τη νίκη των «Spurs».

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Τότεναμ ανέβηκε στη 12η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Η ομάδα του Ντε Τσέρμπι έδωσε συνέχεια στην ανοδική της πορεία, κατακτώντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της και παραμένοντας αήττητη για τρίτο συνεχόμενο ματς. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, η Τότεναμ είχε πετύχει την πρώτη της νίκη κόντρα στην Κόβεντρι, και λίγες ημέρες αργότερα υπήρξε και συνέχεια με αυτή την επικράτηση. Οι «Spurs» έφτασαν τους 9 βαθμούς, παίρνοντας νέα βαθιά βαθμολογική ανάσα στη «μάχη» που δίνουν για να αφήσουν πίσω τους το πολύ κακό ξεκίνημα στην Premier League. Αντίθετα, η Τσέλσι παρέμεινε στους 13 βαθμούς.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta