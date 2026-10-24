Ο Ομπράντοβιτς για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Καρδίτσας: «Τιμώρησε κάθε λάθος μας»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της μαχητικής Καρδίτσας με τελικό σκορ 78-64, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο «T-Center». Με αυτή τη νίκη, οι «πράσινοι» διατήρησαν το αήττητο σερί τους στη φετινή GBL, φτάνοντας τις τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, προέβη σε δηλώσεις, αναλύοντας την απόδοση των δύο ομάδων και εστιάζοντας σε συγκεκριμένους παίκτες.

Η επικράτηση του Παναθηναϊκού και η αντίσταση της Καρδίτσας

Η αναμέτρηση στο «Telekom Center Athens» βρήκε τον Παναθηναϊκό να πατάει γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο, καταφέρνοντας να υποτάξει την αξιέπαινη Καρδίτσα. Η θεσσαλική ομάδα παρουσίασε ένα πολύ καλό πρόσωπο, ιδιαίτερα στο πρώτο μέρος του αγώνα, δημιουργώντας προβλήματα στους γηπεδούχους. Το τελικό 78-64 επιβεβαίωσε την ανωτερότητα του «Τριφυλλιού», το οποίο συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία στο πρωτάθλημα.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στις δηλώσεις του, δεν παρέλειψε να εξάρει την προσπάθεια της Καρδίτσας. Ο προπονητής αναγνώρισε την καλή προετοιμασία της φιλοξενούμενης ομάδας, επισημαίνοντας τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε το παιχνίδι και την ικανότητά της να εκμεταλλεύεται τα λάθη του Παναθηναϊκού.

Η ανάλυση του πρώτου ημιχρόνου από τον Ομπράντοβιτς

Ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στην απόδοση της Καρδίτσας κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. «Έπαιξαν πολύ καλό μπάσκετ», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «ήρθαν πολύ καλά προετοιμασμένοι». Σύμφωνα με τον Ομπράντοβιτς, η θεσσαλική ομάδα «σχεδόν σε όλο το πρώτο ημίχρονο τιμώρησε κάθε λάθος μας», αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητά της και την ικανότητά της να εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες του αντιπάλου.

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο προπονητής παραδέχτηκε ότι η ομάδα του δεν είχε την απαιτούμενη ενέργεια στο πρώτο μέρος του αγώνα. Επιπλέον, τόνισε πως οι παίκτες του δεν αγωνίζονταν με την απαραίτητη εξυπνάδα στην επίθεση. Αυτές οι παρατηρήσεις υπογραμμίζουν τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το «Τριφύλλι» και την ανάγκη για αλλαγές στην προσέγγιση του παιχνιδιού.

Η καθοριστική μεταμόρφωση στο δεύτερο μέρος

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε άρδην στο δεύτερο ημίχρονο, όπως επισήμανε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο προπονητής δήλωσε ότι η ομάδα του «αλλάξαμε τα πάντα» μετά την ανάπαυλα, γεγονός που οδήγησε σε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση και απόδοση από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Αυτή η μεταβολή αποδείχθηκε καθοριστική για την τελική επικράτηση των γηπεδούχων.

Ο Ομπράντοβιτς έκανε ειδική αναφορά στην πεντάδα που ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο, τονίζοντας τη σημασία της. Αυτή η συγκεκριμένη σύνθεση των παικτών «μας έδωσε ενέργεια και αλλάξαμε την εικόνα του αγώνα», δήλωσε ο προπονητής, υπογραμμίζοντας τον καταλυτικό ρόλο της. Η νέα δυναμική που προσέφερε αυτή η πεντάδα συνέβαλε στην ανατροπή της κατάστασης και στην καλύτερη συνολική απόδοση του Παναθηναϊκού. Ολοκληρώνοντας την ανάλυσή του για το δεύτερο μέρος, ο Ομπράντοβιτς χαρακτήρισε το δεύτερο ημίχρονο ως «ένα καλό δεύτερο ημίχρονο για εμάς».

Η επιρροή των Κώστα Σλούκα και Κέντρικ Ναν στην ομάδα

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εστίασε επίσης στην καθοριστική επιρροή που ασκούν δύο συγκεκριμένοι παίκτες στο παιχνίδι του «Τριφυλλιού»: ο Κώστας Σλούκας και ο Κέντρικ Ναν. Ο προπονητής υπογράμμισε ότι «είναι προφανές» πως πρόκειται για «δύο παίκτες που έχουν μεγάλη επιρροή στο παιχνίδι μας», αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή τους στην αγωνιστική λειτουργία της ομάδας.

Παρά την ήδη εμφανή και μεγάλη τους επιρροή, ο Ομπράντοβιτς σημείωσε ότι οι δύο αθλητές «χρειάζονται χρόνο για να είναι ακόμα πιο έτοιμοι απ’ ό,τι είναι τώρα». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης και πλήρους ενσωμάτωσης για τον Σλούκα και τον Ναν, προκειμένου να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους και να προσφέρουν ακόμα περισσότερα στην ομάδα του Παναθηναϊκού, ενισχύοντας περαιτέρω την αγωνιστική της εικόνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta