Η Κηφισιά επικράτησε του Ηρακλή με 3-2 στο Καυταντζόγλειο

Η Κηφισιά επικράτησε του Ηρακλή με σκορ 3-2 στο Καυταντζόγλειο, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Η ομάδα της Κηφισιάς, με μια πολύ καλή εμφάνιση στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, κατάφερε να πάρει ένα σημαντικό «διπλό». Με αυτή τη νίκη, ξεπέρασε τον αντίπαλό της στη βαθμολογία και εδραίωσε τη θέση της στην οκτάδα.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Το παιχνίδι στο Καυταντζόγλειο παρουσίασε παρόμοια εικόνα και στα δύο ημίχρονα, με τον Ηρακλή να προηγείται δύο φορές στο σκορ. Ωστόσο, η Κηφισιά έδειξε χαρακτήρα και κατάφερε να απαντήσει σε κάθε προβάδισμα του «Γηραιού», φτάνοντας στην τελική ανατροπή.

Στο πρώτο μέρος, ο Ηρακλής άνοιξε το σκορ, αλλά η Κηφισιά αντέδρασε άμεσα και ισοφάρισε. Στο δεύτερο ημίχρονο, το σκηνικό επαναλήφθηκε, με τον Ηρακλή να παίρνει ξανά το προβάδισμα. Οι παίκτες του Σεμπάστιαν Λέτο δεν το έβαλαν κάτω και με δύο τέρματα στα τελευταία λεπτά, ολοκλήρωσαν την ανατροπή, εξασφαλίζοντας τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Τα γκολ που διαμόρφωσαν το τελικό σκορ

Ο Ηρακλής ήταν αυτός που πήρε το προβάδισμα στην αναμέτρηση, όταν στο 13ο λεπτό ο Σοφιάν Τσάκλας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0. Η απάντηση της Κηφισιάς ήρθε στο 33ο λεπτό, με τον Τζέρεμι Αντόνισε να ισοφαρίζει σε 1-1, διατηρώντας την ισορροπία στο σκορ μέχρι την ανάπαυλα.

Στην επανάληψη, ο «Γηραιός» προηγήθηκε ξανά, με τον Ίβι Λόπεθ να σκοράρει στο 54ο λεπτό, δίνοντας στον Ηρακλή το προβάδισμα με 2-1. Ωστόσο, η Κηφισιά δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Ο Χόρχε Πόμπο κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2 στο 77ο λεπτό, ενώ την ολική ανατροπή και το «τρίποντο» για την ομάδα του Λέτο εξασφάλισε ο Άνχελο Σαγκάλ στο 86ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό 2-3.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Για τον Ηρακλή, με προπονητή τον Βάλτερ Ματσάρι, η αρχική ενδεκάδα αποτελούνταν από τους Αθανασιάδη, Βούρο, Πίνα, Τσάκλα, Σόρια, Νανού, Σουρλή, Ραντόγια, Νιζέ, Λόπεθ και Μάρκες. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές: ο Σίλβα πέρασε στη θέση του Σόρια στο 69ο λεπτό, ο Κράιντς αντικατέστησε τον Ραντόγια στο 57ο λεπτό, ενώ οι Καϊμπουέ και Κόλιτς μπήκαν στο παιχνίδι στο 82ο λεπτό, αντικαθιστώντας τους Σουρλή και Λόπεθ αντίστοιχα.

Από την πλευρά της Κηφισιάς, υπό τις οδηγίες του Σεμπάστιαν Λέτο, αγωνίστηκαν αρχικά οι Ραμίρες, Πόμπο, Αντόνισε, Ρουκουνάκης, Γιάγκνε, Αμπάντα, Φαν Άιμα, Σαγκάλ, Ζολιμπουά, Μάνσο και Χριστόπουλος. Οι αλλαγές για την Κηφισιά περιλάμβαναν την είσοδο του Κυριόπουλου στη θέση του Γιάγκνε στο 58ο λεπτό, του Πολυκράτη στη θέση του Αμπάντα επίσης στο 58ο λεπτό, και του Μπένι στη θέση του Χριστόπουλου στο 58ο λεπτό, ο οποίος αντικαταστάθηκε αργότερα από τον Ζέρσον Σόουζα στο 69ο λεπτό. Τέλος, ο Ούγκο Σόουζα πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 84ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Αντόνισε.

Διαιτητής και κάρτες της αναμέτρησης

Την αναμέτρηση διεύθυνε ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης, προερχόμενος από τον σύνδεσμο της Χαλκιδικής. Ο διαιτητής είχε την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, λαμβάνοντας τις απαραίτητες αποφάσεις για την τήρηση των κανόνων του παιχνιδιού.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, καταγράφηκαν δύο κίτρινες κάρτες. Συγκεκριμένα, κίτρινη κάρτα αντίκρισαν ο Σοφιάν Τσάκλας από την ομάδα του Ηρακλή και ο Ρουκουνάκης από την ομάδα της Κηφισιάς. Αυτές ήταν οι μοναδικές παρατηρήσεις από τον διαιτητή σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki