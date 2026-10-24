Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στην Καρδίτσα με τελικό σκορ 78-64, σε αγώνα που διεξήχθη στο «T-Center» το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026. Η αναμέτρηση, η οποία εντασσόταν στην τέταρτη αγωνιστική της Stoiximan GBL, βρήκε τους «πράσινους» να δυσκολεύονται για μεγάλο μέρος του παιχνιδιού, αλλά τελικά να επικρατούν.

Η επικράτηση αυτή διατήρησε τον Παναθηναϊκό αήττητο στο φετινό πρωτάθλημα, φτάνοντας τις τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς. Παρά την αντίσταση των φιλοξενούμενων, οι γηπεδούχοι εξασφάλισαν το θετικό αποτέλεσμα, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η πορεία των «πράσινων» και το αήττητο σερί

Οι «πράσινοι» έφτασαν τις τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο φετινό πρωτάθλημα της GBL, διατηρώντας το απόλυτο. Η νίκη επί της Καρδίτσας ήταν καθοριστική για τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας τους στην κατηγορία, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση της ομάδας.

Το τελικό σκορ 78-64 αντικατοπτρίζει την επικράτηση του Παναθηναϊκού, ο οποίος, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του στα κρίσιμα σημεία του αγώνα. Η ομάδα έδειξε χαρακτήρα και αποφασιστικότητα για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η δυσκολία απέναντι στην «ψυχωμένη» Καρδίτσα

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε το «κακό του πρόσωπο» για τα πρώτα 30 λεπτά της αναμέτρησης, γεγονός που οδήγησε σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό παιχνίδι. Οι «πράσινοι» δυσκολεύτηκαν να βρουν ρυθμό και να αποσπαστούν στο σκορ, επιτρέποντας στην Καρδίτσα να παραμείνει κοντά.

Η Καρδίτσα, από την πλευρά της, έδειξε ένα «ψυχωμένο» και «άκρως ανταγωνιστικό» πρόσωπο, πιέζοντας τους γηπεδούχους και διεκδικώντας τη νίκη μέχρι τέλους. Η ομάδα των Θεσσαλών έδειξε μαχητικότητα και δεν παραδόθηκε εύκολα, προσφέροντας ένα θέαμα με έντονο ενδιαφέρον.

Οι πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ξεχώρισαν αρκετοί παίκτες με τις επιδόσεις τους. Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, σημειώνοντας 22 πόντους. Η συμβολή του ήταν καθοριστική για την επικράτηση της ομάδας του, ειδικά στις δύσκολες στιγμές.

Πέρα από τους πόντους, ο Γιαμπουσέλε συνέβαλε και σε άλλους τομείς, καταγράφοντας 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ, δείχνοντας την πληθωρική του παρουσία στο παρκέ. Η απόδοσή του ήταν σταθερά υψηλή καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Κέντρικ Ναν, ο οποίος πρόσθεσε 12 πόντους, 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Ίζακ Μπόνγκα είχε 10 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Οι τρεις αυτοί παίκτες αποτέλεσαν τους βασικούς πυλώνες της επίθεσης των «πράσινων».

Η αξιόμαχη εμφάνιση της Καρδίτσας

Η Καρδίτσα, παρόλο που δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, έδειξε ένα αξιόμαχο πρόσωπο απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο. Οι φιλοξενούμενοι πάλεψαν σκληρά και προσπάθησαν να ανατρέψουν την κατάσταση, δείχνοντας ότι μπορούν να σταθούν επάξια στο πρωτάθλημα.

Για την ομάδα της Καρδίτσας, «πρώτα βιολιά» ήταν οι ΜακΡέι και Τέρνερ. Ο ΜακΡέι σημείωσε 18 πόντους και μάζεψε 4 ριμπάουντ, αποτελώντας την κύρια επιθετική απειλή για τους Θεσσαλούς. Η ευστοχία του και η παρουσία του κάτω από τα καλάθια ήταν αξιοσημείωτες.

Ο Τέρνερ συνέβαλε επίσης σημαντικά με 14 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ, προσπαθώντας να δώσει λύσεις στην επίθεση της ομάδας του. Η συνδυαστική τους προσπάθεια κράτησε την Καρδίτσα μέσα στο παιχνίδι για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta