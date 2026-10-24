Η νίκη του Εθνικού έσπασε το αήττητο του Πανιωνίου στην Waterpolo League γυναικών

Ο Εθνικός πέτυχε μια σημαντική νίκη επί του Πανιωνίου με τελικό σκορ 18-11, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Waterpolo League γυναικών. Αυτή η επικράτηση της πειραϊκής ομάδας είχε ως αποτέλεσμα να «σπάσει» το μέχρι πρότινος αήττητο σερί που διατηρούσε η ομάδα της Νέας Σμύρνης στο πρωτάθλημα. Η αναμέτρηση έλαβε χώρα στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά, προσφέροντας ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα της αγωνιστικής.

Η νίκη του Εθνικού στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά

Στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά, ο Εθνικός υποδέχθηκε τον Πανιώνιο για την 6η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών. Η πειραϊκή ομάδα παρουσίασε μια δυναμική εμφάνιση, καταφέρνοντας να επικρατήσει με το ευρύ σκορ 18-11. Αυτή η νίκη αποτελεί την τέταρτη για τον Εθνικό στο φετινό πρωτάθλημα, ενισχύοντας την πορεία του στον θεσμό.

Η ομάδα του Πειραιά έδειξε την αγωνιστική της ποιότητα και την ικανότητά της να επιβάλλεται σε απαιτητικούς αγώνες. Η επικράτηση με επτά γκολ διαφορά μαρτυρά την αποτελεσματικότητα του Εθνικού τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, εξασφαλίζοντας τους πολύτιμους βαθμούς της νίκας σε αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση.

Το τέλος του αήττητου σερί για τον Πανιώνιο

Ο Πανιώνιος, ο οποίος μέχρι την 6η αγωνιστική διατηρούσε το αήττητο στην Waterpolo League γυναικών, γνώρισε την πρώτη του ήττα για τη φετινή περίοδο. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης δεν κατάφερε να διατηρήσει το θετικό της σερί απέναντι στον Εθνικό, με το παιχνίδι να λήγει 18-11 υπέρ των γηπεδούχων. Αυτό το αποτέλεσμα σηματοδοτεί μια νέα φάση για τον Πανιώνιο στο πρωτάθλημα.

Η πρώτη φετινή ήττα του Πανιωνίου έρχεται μετά από μια σειρά επιτυχημένων εμφανίσεων που είχαν διαμορφώσει ένα αήττητο ρεκόρ. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης θα κληθεί να διαχειριστεί αυτό το αποτέλεσμα και να ανασυνταχθεί ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων, με στόχο την επιστροφή στις νίκες και την επίτευξη των στόχων της στο πρωτάθλημα.

Σημαντική νίκη για τη ΝΕ Πατρών

Στο πλαίσιο της ίδιας αγωνιστικής, διεξήχθη και μια άλλη αναμέτρηση με υψηλό σκορ και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η ΝΕ Πατρών αντιμετώπισε τη Γλυφάδα στο κολυμβητήριο «Αντ. Πεπανός», σε ένα παιχνίδι που χαρακτηρίστηκε από τον μεγάλο αριθμό τερμάτων. Συνολικά, οι δύο ομάδες σημείωσαν 41 γκολ, προσφέροντας πλούσιο θέαμα.

Η ΝΕ Πατρών κατάφερε να επικρατήσει της Γλυφάδας με τελικό σκορ 24-17. Αυτή η νίκη ήταν εξαιρετικά σημαντική για την ομάδα της Πάτρας, καθώς της προσέφερε μια «βαθιά βαθμολογική ανάσα». Το αποτέλεσμα αυτό της επιτρέπει να απομακρυνθεί από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας και να ατενίζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Ατομικές επιδόσεις και βαθμολογικές μεταβολές

Στην αναμέτρηση μεταξύ της ΝΕ Πατρών και της Γλυφάδας, ξεχώρισαν δύο αθλήτριες για την εξαιρετική τους επιθετική συνεισφορά. Η Ευφροσύνη Τσιμάρα ήταν η κορυφαία σκόρερ για τη ΝΕ Πατρών, σημειώνοντας εννέα γκολ στον αγώνα. Η εντυπωσιακή της επίδοση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επικράτηση της ομάδας της.

Παράλληλα, η Φούκα Νισιγιάμα συνέβαλε και αυτή τα μέγιστα στην επιθετική λειτουργία της ΝΕ Πατρών, προσθέτοντας άλλα επτά τέρματα στον αγώνα. Οι συνδυασμένες προσπάθειες των δύο αθλητριών οδήγησαν στην υψηλή παραγωγικότητα της ομάδας. Στο μεταξύ, ο ΑΝΟΓ, αν και δεν συμμετείχε άμεσα σε αυτό το παιχνίδι, βρέθηκε να έχει κατρακυλήσει στη 10η θέση της βαθμολογίας, κάτι που υπογραμμίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta