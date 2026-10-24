Ισοπαλία 3-3 ανάμεσα σε Νάπολι και Ρόμα με πρωταγωνιστή τον Μπαλέρντι

Ένα απίθανο ντέρμπι έλαβε χώρα ανάμεσα σε Νάπολι και Ρόμα, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τελικά τους βαθμούς, καθώς ο αγώνας έληξε ισόπαλος 3-3. Ο Λεονάρντο Μπαλέρντι, κεντρικός αμυντικός των «τζιαλορόσι», ήταν ο απροσδόκητος πρωταγωνιστής για το σύνολο του Γκασπερίνι, καθώς με δύο δικά του γκολ κατάφερε να σώσει τον βαθμό για την ομάδα του απέναντι στην Νάπολι. Παρά το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν τόσο με 2-0 όσο και με 3-2, η Ρόμα πάλεψε και πήρε την ισοπαλία.

Η κυριαρχία της Νάπολι και οι πρώτες ευκαιρίες

Η Νάπολι έδειξε την ανωτερότητά της από νωρίς στον αγώνα, καταγράφοντας την πρώτη της καλή στιγμή στο 13ο λεπτό. Ο Πολιτάνο πέρασε έξυπνα την μπάλα προς τον Ντι Λορέντσο, ο οποίος βρήκε χώρο στα δεξιά και έβγαλε μια χαμηλή, δυνατή σέντρα παράλληλα με την εστία. Ωστόσο, ο Ρενς, με μια απίστευτη προβολή, κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα μέσα από τη μικρή περιοχή, αποτρέποντας τον άμεσο κίνδυνο.

Δύο λεπτά αργότερα, οι «παρτενοπέι» συνέχισαν να πιέζουν, βγαίνοντας στην αντεπίθεση. Ο Πολιτάνο σέντραρε από τη δεξιά πλευρά, με την μπάλα να φτάνει στον ΜακΤόμινεϊ. Ο Σκωτσέζος δοκίμασε ένα δυνατό σουτ, το οποίο όμως κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακα Γκολίνι. Η πρώτη φάση για τους φιλοξενούμενους, τη Ρόμα, έφτασε στο 24ο λεπτό, όταν ο Μερέτ διώξε εντυπωσιακά ένα σουτ του Σουλέ.

Το πρώτο γκολ των γηπεδούχων και η απάντηση της Ρόμα

Τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 28ο λεπτό, η ομάδα του Αλέγκρι άνοιξε το σκορ με τον Ανγκισά. Έπειτα από μια στατική φάση, ο Καμερουνέζος μέσος βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο μέσα στην περιοχή. Παρόλο που είχε πλάτη στην εστία, αυτό δεν τον εμπόδισε να δοκιμάσει κάτι εντυπωσιακό. Χωρίς να το πολυσκεφτεί, γύρισε το σώμα του και εκτέλεσε με ένα εκπληκτικό ανάποδο σουτ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, δίνοντας το προβάδισμα στη Νάπολι.

Οι Ρωμαίοι ήταν αυτοί που είχαν τον τελευταίο λόγο στο πρώτο μέρος, σημαδεύοντας το δοκάρι του Μερέτ. Το σύνολο του Γκασπερίνι εκτέλεσε ένα κόρνερ με κοντινή πάσα, με τον Μάλεν να στέλνει μια σέντρα προς την καρδιά της περιοχής. Ο Κριστάντε πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, όμως η μπάλα χτύπησε στην εξωτερική πλευρά του απέναντι δοκαριού και κατέληξε άουτ, στερώντας από τη Ρόμα την ισοφάριση.

Η Νάπολι διπλασιάζει τα τέρματα της και η μείωση του σκορ

Τρία λεπτά μετά την επανέναρξη του αγώνα, στο 48ο λεπτό, ο Πολιτάνο έκανε το 2-0 για τη Νάπολι. Μετά την απομάκρυνση της σέντρας του Λανγκ από την αριστερή πλευρά, ο Ιταλός με ένα δυνατό σουτ νίκησε τον συμπατριώτη του τερματοφύλακα, δίνοντας ένα προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του. Αυτό το γκολ ενίσχυσε την κυριαρχία της Νάπολι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.

Σε ένα δεύτερο ημίχρονο που χαρακτηρίστηκε από λιγότερες καλές στιγμές, η Ρόμα κατάφερε να κάνει τη δική της ευκαιρία να μετράει στο 69ο λεπτό με τον Σουλέ. Οι δύο επιθετικοί των «τζαλορόσι» συνεργάστηκαν υποδειγματικά, με τον Σουλέ να πασάρει στον Μάλεν και να παίρνει την μπάλα πίσω στο ιδανικό σημείο. Ο Αργεντινός έκανε το κοντρόλ, πήρε θέση και με ένα εξαιρετικό φαλτσαριστό σουτ από τα 20 μέτρα έστειλε την μπάλα στην γωνία του Μερέτ, μειώνοντας το σκορ σε 2-1.

Ο Μπαλέρντι σώζει τον βαθμό για τους «τζιαλορόσι»

Παρά το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί με 2-0 και αργότερα με 3-2, η Ρόμα δεν το έβαλε κάτω. Ο Λεονάρντο Μπαλέρντι, ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας, αναδείχθηκε σε απροσδόκητο ήρωα, σημειώνοντας δύο καθοριστικά γκολ. Με τα τέρματα αυτά, ο Μπαλέρντι κατάφερε να διαμορφώσει το τελικό 3-3, χαρίζοντας έναν πολύτιμο βαθμό στους «τζιαλορόσι» σε ένα παιχνίδι με πολλές ανατροπές.

Μετά την ισοπαλία, η Ρόμα παραμένει στην 3η θέση της βαθμολογίας και συνεχίζει την αήττητη πορεία της. Αντίθετα, η Νάπολι έμεινε στην 9η θέση με 11 βαθμούς, συνεχίζοντας την κακή της πορεία στο πρωτάθλημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κουλιεράκης δεν αγωνίστηκε σε αυτή την αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Athletiko