Η Κηφισιά έκανε επική ανατροπή και νίκησε τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο

Ένα τρομερό παιχνίδι διεξήχθη στο Καυτανζόγλειο στάδιο, όπου η Κηφισιά πέτυχε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη με σκορ 3-2 απέναντι στον Ηρακλή. Η αναμέτρηση, που εντάσσεται στην 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σημαδεύτηκε από μια απίθανη ανατροπή στο φινάλε, με την ομάδα των φιλοξενούμενων να κατακτά το τρίποντο.

Για τον Ηρακλή, αυτή η ήττα αποτελεί την πρώτη εντός έδρας για τη φετινή σεζόν, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε δύο φορές στο σκορ. Η Κηφισιά, με ψυχή και επιμονή, κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και να φύγει με τους τρεις βαθμούς από μια δύσκολη έδρα.

Ο Ηρακλής προηγήθηκε νωρίς, αλλά η Κηφισιά απάντησε

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με έντονο ρυθμό, με την Κηφισιά να απειλεί πρώτη στο έβδομο λεπτό. Ο Πόμπο επιχείρησε ένα σουτ έξω από την περιοχή, με τον τερματοφύλακα Αθανασιάδη να αποκρούει εντυπωσιακά σε κόρνερ. Στην εκτέλεση του κόρνερ, μετά από ένα «ένα-δύο» των Πόμπο και Αντόνισε, ο Ισπανός μέσος έκανε το γέμισμα και ο Σαγάλ, ευνοημένος από τις κόντρες, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με διαγώνιο συρτό σουτ. Ωστόσο, το γκολ ακυρώθηκε καθώς ο Πόμπο είχε υποπέσει σε θέση οφσάιντ.

Ο «γηραιός» κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο 14ο λεπτό. Ο Σόρια πραγματοποίησε μια σέντρα από τα αριστερά, και ο Τσάκλα με μια δυνατή διαγώνια κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ραμίρεζ, ο οποίος δεν πρόλαβε να αντιδράσει, παρά την υπερπροσπάθειά του, διαμορφώνοντας το 1-0.

Στο 29', ο Σαγάλ συνέκλινε από τα δεξιά στα όρια της περιοχής και έκανε ένα σουτ, με την μπάλα να περνάει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Αθανασιάδη. Τέσσερα λεπτά αργότερα, η Κηφισιά έφερε το ματς στα ίσα. Μετά από μια ωραία συνεργασία των Γιάγκνε και Σαγάλ, ο πρώτος έκανε μια διαγώνια συρτή σέντρα και ο αφύλαχτος Αντόνισε στο δεύτερο δοκάρι δεν δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με πλασέ στην κίνηση, για το 1-1.

Νέο προβάδισμα για τον γηραιό και άμεσες αλλαγές

Ο Ηρακλής μπήκε πιο δυναμικά στην επανάληψη, δημιουργώντας καλές στιγμές και δικαιώθηκε στο 54ο λεπτό. Ο Σόρια από τα δεξιά έκανε τη σέντρα στην περιοχή, και ο Ίβι Λόπεθ πετάχτηκε και με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 2-1 υπέρ του «γηραιού».

Ο προπονητής της Κηφισιάς, Σεμπάστιαν Λέτο, προχώρησε άμεσα σε τριπλή αλλαγή, προσπαθώντας να κάνει την ομάδα του πιο επιθετική. Παρόλα αυτά, η Κηφισιά δεν κατάφερε να γίνει τόσο απειλητική όσο θα ήθελε αρχικά. Στο 69', η μπάλα έφτασε στον Ρουκουνάκη στα αριστερά της περιοχής, ο οποίος σούταρε, με την μπάλα να καταλήγει στην αγκαλιά του Αθανασιάδη.

Η απίθανη ισοφάριση του Πόμπο

Οχτώ λεπτά αργότερα, χρειάστηκε ένα απίθανο γκολ από τον Πόμπο για να φέρει το ματς σε ισορροπία. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός, κινούμενος από αριστερά, συνέκλινε στον άξονα με το δεξί του πόδι και με ένα τρομερό σουτ στην απέναντι γωνία, έκανε το 2-2. Αυτό το γκολ έδωσε νέα πνοή στην Κηφισιά και αναζωπύρωσε τις ελπίδες της για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η ολική ανατροπή στο φινάλε

Η Κηφισιά κατάφερε να φτάσει στην ολική ανατροπή στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Πολυκράτης έκανε μια σέντρα από τα αριστερά, και ο Σαγάλ, στην καρδιά της άμυνας του Ηρακλή, με μια τρομερή κεφαλιά νίκησε από κοντά τον Αθανασιάδη, διαμορφώνοντας το τελικό 2-3. Αυτό το γκολ ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή επιστροφή για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, χαρίζοντάς της ένα πολύτιμο τρίποντο.

Η σημασία της νίκης για την Κηφισιά

Η νίκη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Κηφισιά, καθώς της προσφέρει ένα «σπουδαίο διπλό» σε μια δύσκολη έδρα. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έδειξε χαρακτήρα και αποφασιστικότητα, ανατρέποντας δύο φορές το εις βάρος της σκορ. Για τον Ηρακλή, η αναμέτρηση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη του εντός έδρας ήττα για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, παρά την προσπάθεια και τα δύο προβάδισμα που πήρε.

Με πληροφορίες από: Athletiko