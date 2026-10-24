Η Κηφισιά Tutu Deals ανέτρεψε τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο

Η Κηφισιά Tutu Deals πήρε ένα μεγάλο διπλό στο Καυτανζόγλειο, επικρατώντας του Ηρακλή με 3-2, σε έναν αγώνα όπου βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο κατάφερε να κάνει την ανατροπή, με τον Σαγάλ να πετυχαίνει το νικητήριο τέρμα, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό τρίποντο.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν δυνατά, με τον Σαγάλ να ανοίγει το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό, όμως το γκολ ακυρώθηκε καθώς ο Πόμπο βρισκόταν σε θέση οφσάιντ κατά την εκτέλεση κόρνερ. Έξι λεπτά αργότερα, στο 13ο λεπτό, ο Ηρακλής ήταν αυτός που πανηγύρισε, όταν ο Σόρια έκανε σέντρα και ο Τσάκλα με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0 για τους γηπεδούχους. Στο 17ο λεπτό, ο Μάρκες σκόραρε ξανά για τον Ηρακλή, αλλά το γκολ ακυρώθηκε καθώς ο Νανού, που έκανε τη σέντρα, βρισκόταν σε θέση οφσάιντ.

Το προβάδισμα του Ηρακλή έληξε στο 33ο λεπτό, όταν η Κηφισιά ισοφάρισε. Ο Γιάγκνε και ο Σαγάλ συνεργάστηκαν άψογα, με τον Γιάγκνε να γυρίζει την μπάλα στον αμαρκάριστο Αντόνισε, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να σκοράρει, διαμορφώνοντας το 1-1. Με αυτό το σκορ ολοκληρώθηκε και το πρώτο ημίχρονο.

Το δεύτερο μέρος και η μεγάλη ανατροπή

Το δεύτερο ημίχρονο αποδείχθηκε ακόμα πιο συναρπαστικό, με τον Ηρακλή να παίρνει και πάλι το προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και στο 54ο λεπτό, ο Σόρια έβγαλε μια ωραία σέντρα και ο Λόπεθ με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Ραμίρεζ, κάνοντας το 2-1 για την ομάδα του.

Ωστόσο, όπως και στο πρώτο μέρος, οι φιλοξενούμενοι δεν το έβαλαν κάτω και ανέβηκαν. Η Κηφισιά αυτή τη φορά όχι μόνο ισοφάρισε, αλλά κατάφερε να πάρει και το προβάδισμα, το οποίο και διατήρησε μέχρι το τέλος του αγώνα. Ο Σαγάλ ήταν αυτός που πέτυχε το νικητήριο τέρμα, ολοκληρώνοντας την ανατροπή και χαρίζοντας στην ομάδα του τη νίκη με 3-2.

Βαθμολογική θέση και συνθέσεις των ομάδων

Με αυτή τη νίκη, η Κηφισιά Tutu Deals πέτυχε την τρίτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, φτάνοντας τους 11 βαθμούς και ανεβαίνοντας στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Αντίθετα, ο Ηρακλής, παρόλο που προηγήθηκε δύο φορές, δεν κατάφερε να πάρει ούτε βαθμό, παραμένοντας στους 9 βαθμούς και την 9η θέση.

Ο Βάλτερ Ματσάρι παρέταξε τον Ηρακλή με σχηματισμό 3-4-3. Ο Αθανασιάδης ήταν στην εστία, με τους Τσάκλα, Πίνια και Βούρο στα στόπερ. Σόρια και Νανού αγωνίστηκαν ως ακραίοι μπακ-χαφ, ενώ Σουρλής και Ραντόνια ήταν στα χαφ. Την επίθεση αποτελούσαν οι Νιζέρ, Λόπεθ και Μάρκες. Από την πλευρά της Κηφισιάς Tutu Deals, ο Σεμπάστιαν Λέτο επέλεξε διάταξη 4-2-3-1. Ο Ραμίρεζ ήταν στην εστία, με τους Μάνσο, Ζολιμπουά, Βαν Άιμα και Αμπάντα μπροστά του. Ρουκουνάκης και Γιάγκνε αγωνίστηκαν στα χαφ, ο Πόμπο στο «10», οι Σαγκάλ και Αντόνισε ως εξτρέμ, και ο Χριστόπουλος στην κορυφή της επίθεσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta