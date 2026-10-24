Ο Εθνικός «βούλιαξε» τον Πανιώνιο και ανέβηκε τέταρτος στη WPL Γυναικών

Ο Εθνικός πήρε μια σημαντική νίκη απέναντι στον Πανιώνιο με σκορ 18-11, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της WPL Γυναικών. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Πειραιά ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, πλησιάζοντας στον έναν βαθμό την τρίτη θέση. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός επικράτησε στο ντέρμπι της αγωνιστικής και διατήρησε το αήττητο σερί του στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Ο Εθνικός πλησίασε την τρίτη θέση της βαθμολογίας

Ο Εθνικός κατέκτησε μια σημαντική νίκη με σκορ 18-11 απέναντι στον Πανιώνιο, ένα αποτέλεσμα που τον έφερε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας της WPL Γυναικών. Η ομάδα του Πειραιά συγκέντρωσε 12 βαθμούς μετά από αυτή την αναμέτρηση. Με την επικράτηση αυτή, ο Εθνικός πλησίασε στον έναν βαθμό τον Πανιώνιο, ο οποίος παραμένει στην τρίτη θέση της κατάταξης με 13 βαθμούς.

Στην εξέλιξη του αγώνα, η ομάδα του Πειραιά κατάφερε να πάρει από νωρίς το προβάδισμα, διαμορφώνοντας το σκορ σε 3-1. Ο Πανιώνιος, ωστόσο, δεν το έβαλε κάτω και προσπάθησε να επιστρέψει δυναμικά στο παιχνίδι. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η Κάρολ σκόραρε, μειώνοντας τη διαφορά στο ένα γκολ και δίνοντας νέα πνοή στην ομάδα της Νέας Σμύρνης.

Ωστόσο, στην τρίτη περίοδο, ο Εθνικός ανέβασε και πάλι την απόδοσή του. Η Κρίστμας σημείωσε ένα κρίσιμο γκολ, ανεβάζοντας το σκορ στο 12-8 υπέρ του Εθνικού. Λίγο αργότερα, η ίδια παίκτρια, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι προς το τέλος του οκταλέπτου, διεύρυνε περαιτέρω τη διαφορά, διαμορφώνοντας το σκορ σε 14-9.

Στην τελευταία περίοδο της αναμέτρησης, ο Εθνικός συνέχισε να διατηρεί τον έλεγχο. Οι Γαλανοπούλου, Κρίστμας, Τέρνερ και Καραγιάννη συνέβαλαν η κάθε μία με ένα γκολ, φτάνοντας το σκορ στο 18-10. Στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού, η Λαμπροπούλου σκόραρε για τον Πανιώνιο σε παίκτρια παραπάνω, διαμορφώνοντας το τελικό 18-11.

Ο Ολυμπιακός παρέμεινε αήττητος στην κορυφή

Το ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής, το οποίο διεξήχθη ανάμεσα στη Βουλιαγμένη και τον Ολυμπιακό, βάφτηκε ερυθρόλευκο. Η ομάδα του Πειραιά επικράτησε με σκορ 17-11, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στο πρωτάθλημα. Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός παραμένει μόνος πρώτος και αήττητος στη WPL Γυναικών, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή του πορεία.

Σημαντικές νίκες για ΠΑΟΚ, Άλιμο ΝΑΣ και ΝΕ Πατρών

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση και κατάφερε να νικήσει εντός έδρας τον ΝΟ Χανίων με 19-13. Αυτή η επικράτηση δίνει σημαντικούς βαθμούς στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Άλιμος ΝΑΣ συνέχισε την επιτυχημένη του πορεία στο πρωτάθλημα, κάνοντας το 2/2 στις νίκες, καθώς επικράτησε εκτός έδρας του ΠΕΚΕ Βροντάδου με 18-10.

Επίσης, η ΝΕ Πατρών σημείωσε νίκη απέναντι στον ΑΝΟΓ, συνεχίζοντας με θετικό τρόπο τις εμφανίσεις της. Με αυτή την επικράτηση, η ομάδα της Πάτρας έφτασε τις τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, διατηρώντας ένα σταθερά θετικό σερί στο πρωτάθλημα και δείχνοντας την αγωνιστική της δυναμική.

Πρώτη νίκη για τον ΝΟ Λάρισας, η Ηλιούπολη χωρίς βαθμό

Τέλος, ο ΝΟ Λάρισας πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας του ΓΣ Ηλιούπολης. Αυτό το αποτέλεσμα αποτελεί μια σημαντική ώθηση για την ομάδα της Λάρισας. Αντίθετα, η ομάδα του ΓΣ Ηλιούπολης, μετά από αυτή την αναμέτρηση, παραμένει χωρίς βαθμό στη βαθμολογική κατάταξη της WPL Γυναικών, αναζητώντας ακόμα την πρώτη της επιτυχία.

Με πληροφορίες από: Athletiko