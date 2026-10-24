Ο Τρινκιέρι επαινεί την ψυχή των παικτών του ΠΑΟΚ μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ

Ο ΠΑΟΚ παραμένει αήττητος στη Stoiximan GBL, έχοντας κερδίσει και την ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι, στάθηκε στην εμφάνιση της ομάδας του και έπλεξε το εγκώμιο των παικτών του, τονίζοντας την ψυχή που βγάζουν στο παρκέ.

Η νίκη επί της ΑΕΚ και η ψυχή των παικτών

Ο Αντρέα Τρινκιέρι χαρακτήρισε τη νίκη επί της ΑΕΚ ως «καλή», περιγράφοντας τον αγώνα ως «physical και δύσκολο». Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλοί πιθανότατα θα είχαν απομακρυνθεί από την τηλεόραση στο ημίχρονο, κάτι που αντικατοπτρίζει την εικόνα της ομάδας. Παρά τα λάθη που έγιναν, ο Ιταλός τεχνικός δήλωσε χαρούμενος που προπονεί αυτούς τους παίκτες, καθώς «δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και βγάζουν ψυχή στο παρκέ».

Ο προπονητής υπενθύμισε ότι η ομάδα είχε σκοράρει 90 πόντους μόλις τρεις ημέρες πριν. Μετά από αυτό, όπως ανέφερε, η ομάδα βελτίωσε την άμυνά της, αλλά έχασε την επίθεση, καταφέρνοντας ωστόσο να κερδίσει. Ο Τρινκιέρι εξέφρασε την πεποίθηση ότι «τα καλύτερα είναι μπροστά μας», δηλώνοντας ότι κοιτάζει την «κουλτούρα και τα συναισθήματα που φέρνει η ομάδα».

Η ισορροπία επίθεσης και άμυνας

Σχετικά με την επίθεση και τον τρόπο που εξηγείται η εμφάνιση της ομάδας, ο Τρινκιέρι ανέφερε ότι ο ΠΑΟΚ είχε ενέργεια στον αγώνα. Επεσήμανε πως ήταν το τρίτο συνεχόμενο ματς που έπαιξαν με ομάδα η οποία προερχόταν από κακή ήττα και ήθελε να ανακάμψει. Ο προπονητής δήλωσε ότι προσπαθεί ακόμα να μάθει τους παίκτες του, να κατανοήσει τις ανάγκες τους και την ώθηση που χρειάζονται.

Ο Τρινκιέρι χαρακτήρισε την ομάδα ως «αρκετά ασταθή», αναφέροντας ότι δεν είχαν ποτέ 21 λάθη, κάτι που συνέβη στο προηγούμενο παιχνίδι. Τόνισε την ανάγκη εύρεσης ισορροπίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν δεν παίξεις επίθεση, η ομάδα δεν παίζει άμυνα. Πρέπει να βρεις την ισορροπία ανάμεσα στα δύο». Επίσης, αναφέρθηκε στον Μπαζίνα, ο οποίος έπαιξε 22 λεπτά και είχε την ευθύνη να αγωνίζεται με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, προσθέτοντας ότι «το να υποφέρεις είναι κληρονομιά του ΠΑΟΚ».

Οι προσδοκίες και η σκληρή δουλειά

Αναφορικά με τα στοιχεία που οδηγούν σε νίκες και τις προσδοκίες, ο Αντρέα Τρινκιέρι υπογράμμισε ότι όλοι οι παίκτες ενδιαφέρονται για την ομάδα και τον σύλλογο που εκπροσωπούν. Αυτό, όπως είπε, αποτελεί ένα «καλό σημείο εκκίνησης» για τους στόχους που έχουν τεθεί. Η ομάδα δουλεύει σκληρά καθημερινά και οι παίκτες προσπαθούν να εφαρμόσουν αυτά που τους ζητά ο προπονητής.

Ο Τρινκιέρι σημείωσε ότι κάποιες φορές χρειάζεται περισσότερος χρόνος από όσο περίμενε για να επιτευχθούν οι στόχοι, καθώς υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Ανέφερε ότι ξόδεψαν πολλή πνευματική ενέργεια στην προετοιμασία και ότι στο Super Cup είχαν δείξει στοιχεία για το πού μπορούν να φτάσουν. Πλέον, η ομάδα βρίσκεται σε «διαδικασία ανόδου».

Η κατάσταση των παικτών και ο ρυθμός

Ο προπονητής αναφέρθηκε και στην κατάσταση συγκεκριμένων παικτών. Ο Μήτρου-Λονγκ είχε έναν τραυματισμό και δεν μπόρεσε να αγωνιστεί. Όσον αφορά τον Νικ Καλάθη, ο Τρινκιέρι εξήγησε ότι έπρεπε να του δώσει λεπτά συμμετοχής, καθώς ο παίκτης απουσίαζε για 15 ημέρες και δεν είχε αγωνιστικό ρυθμό. Ο προπονητής τόνισε ότι ο ρυθμός δεν αποκτάται μόνο μέσω των προπονήσεων, αλλά κυρίως μέσα από τους αγώνες.

Για τον λόγο αυτό, ήταν απαραίτητο να προετοιμαστεί ο Καλάθης μέσω των αγώνων, ώστε να αποκτήσει τον απαιτούμενο ρυθμό για τη συνέχεια των υποχρεώσεων της ομάδας. Η διαχείριση του χρόνου συμμετοχής των παικτών αποτελεί βασικό κομμάτι της στρατηγικής του προπονητή για την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης.

Η αναζήτηση σταθερότητας

Ερωτηθείς αν είναι ευχαριστημένος μετά από δέκα ματς, ο Αντρέα Τρινκιέρι παρομοίασε την κατάσταση με ένα «κενό στο τζάμι» που διορθώνεται, αλλά μετά εμφανίζεται κι άλλο. Αυτή η αναλογία υποδηλώνει μια συνεχή διαδικασία βελτίωσης και αντιμετώπισης νέων προκλήσεων. Ωστόσο, ο προπονητής εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ομάδα αντιδρά σε αυτά που ζητάει από τους παίκτες.

Ο Τρινκιέρι υπογράμμισε τη σημασία της εύρεσης σταθερότητας στο προσεχές διάστημα, ένα στοιχείο που θεωρεί κρίσιμο για την περαιτέρω πορεία της ομάδας. Η συνεχής προσαρμογή και η επιδίωξη της σταθερότητας αποτελούν βασικούς άξονες της φιλοσοφίας του προπονητή για την αγωνιστική εξέλιξη του ΠΑΟΚ.

Με πληροφορίες από: Athletiko