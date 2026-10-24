Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει της Καρδίτσας με 78-64, σε αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική της GBL, όμως η νίκη δεν ήρθε εύκολα για τους «πράσινους». Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να βάλουν δύσκολα στο «τριφύλλι» για τρία δεκάλεπτα, προηγούμενοι ακόμα και με διψήφια διαφορά.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς χρειάστηκε να δείξει το σοβαρό της πρόσωπο στην τελευταία περίοδο, πατώντας το «γκάζι» και τρέχοντας ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ, με τον Γιαμπουσέλε να αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή.

Η αρχή του αγώνα και το προβάδισμα της Καρδίτσας

Το παιχνίδι στο άδειο «Tekekom Center Athens» ξεκίνησε με χαμηλές ταχύτητες, με τους φιλοξενούμενους από τη Θεσσαλία να δείχνουν πιο συγκεντρωμένοι. Λίγο μετά τα μέσα της πρώτης περιόδου, η Καρδίτσα είχε καταφέρει να πάρει το προβάδισμα στο σκορ, φτάνοντας στο 11-12, με τον Τζάκσον να ξεχωρίζει έχοντας πετύχει 7 πόντους για την ομάδα του.

Παρά την αρχική δυσκολία, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενος με 19-15. Οι «πράσινοι» είχαν 4/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα και 8/11 βολές, με 5 ασίστ και 4 λάθη, ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν αντίστοιχα 4/11 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 1/2 βολές, με 6 τελικές πάσες και 3 λάθη.

Η ανησυχία στο «τριφύλλι» και το +11 της Καρδίτσας

Η Καρδίτσα ξεκίνησε πολύ δυναμικά τη δεύτερη περίοδο, με τον ΜακΡέι να αναλαμβάνει δράση και να οδηγεί την ομάδα του σε ένα επιμέρους σκορ 6-13. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βρεθεί μπροστά στο σκορ με τρεις πόντους διαφορά, φτάνοντας στο 25-28, προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις των «πρασίνων».

Το «τριφύλλι» συνέχισε να παρουσιάζεται νωχελικό και άστοχο στις επιθέσεις του, κάτι που οι Θεσσαλοί εκμεταλλεύτηκαν με εμφατικό τρόπο. Διεύρυναν το επιμέρους σκορ στο 8-20 και βρέθηκαν στο +8 (27-35), φτάνοντας μάλιστα και στο +11 (28-39), αιφνιδιάζοντας πλήρως την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η υπογραφή του Νίκου Παπανικολόπουλου στο πρώτο ημίχρονο

Το πρώτο μισό του αγώνα έφερε ολοκληρωτικά την υπογραφή του Νίκου Παπανικολόπουλου και των παικτών του, οι οποίοι όχι μόνο ήταν μπροστά στο σκορ, αλλά έδειχναν και πιο έτοιμοι από ποτέ να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι στους «πράσινους». Η Καρδίτσα είχε κερδίσει τις εντυπώσεις για 30 λεπτά.

Στο σκοράρισμα για τους φιλοξενούμενους, ο ΜακΡέι οδηγούσε με 11 πόντους, ενώ ο Τέρνερ είχε πετύχει άλλους 10 πόντους, συμβάλλοντας καθοριστικά στο προβάδισμα της ομάδας τους έναντι του Παναθηναϊκού, ο οποίος αγχώθηκε και δεν διέλυσε τα σύννεφα από το T-Center.

Η αντίδραση του Παναθηναϊκού και η ανατροπή

Για τρία δεκάλεπτα, η Καρδίτσα κατάφερε να βάζει δύσκολα στο «τριφύλλι», έχοντας προηγηθεί ακόμα και με 10 πόντους διαφορά και κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο +6. Ωστόσο, κάπου εκεί ο Παναθηναϊκός έδειξε το σοβαρό του πρόσωπο, βελτιώνοντας την άμυνά του και βρίσκοντας τις σωστές συνεργασίες στην επίθεση.

Οι γηπεδούχοι έτρεξαν ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 24-4, με το οποίο βρέθηκαν στο +14 (74-60) στο 37ο λεπτό του αγώνα. Αυτή η αντεπίθεση ουσιαστικά έριξε και τους τίτλους τέλους στην αναμέτρηση, καθώς η Καρδίτσα δεν είχε πλέον κανένα περιθώριο ελπίδας για νίκη στην τελευταία περίοδο.

Οι πρωταγωνιστές της νίκης για τους «πράσινους»

Ο Γιαμπουσέλε αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ των νικητών, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 22 πόντους και 8 ριμπάουντ. Ήταν εκείνος που πήρε τις κρίσιμες προσπάθειες όταν η ομάδα του το είχε ανάγκη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανατροπή και τη νίκη.

Θετικό ήταν και το πρόσημο για τους Μπόνγκα και Ναν, οι οποίοι προσέφεραν σημαντικά όταν χρειάστηκε, συμπληρώνοντας την προσπάθεια του Γιαμπουσέλε και βοηθώντας τον Παναθηναϊκό να «πατήσει γκάζι» και να «καθαρίσει» την αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta