Το Baja Greece επιστρέφει το 2027 στο πρόγραμμα του European Baja Cup

Η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) ανακοίνωσε το πρόγραμμα του European Baja Cup για το έτος 2027, φέρνοντας ευχάριστα νέα για τον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό. Στο επίσημο αυτό ημερολόγιο περιλαμβάνεται και πάλι ο εθνικός μας αγώνας, το Baja Greece, το οποίο θα διεξαχθεί στο Άργος Ορεστικό. Η διοργάνωση αυτή σηματοδοτεί την επανένταξη της Ελλάδας σε ένα σημαντικό διεθνές αθλητικό γεγονός, προσελκύοντας το ενδιαφέρον τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό.

Η επιστροφή του Baja Greece στο διεθνές καλεντάρι

Το Baja Greece, ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους αγώνες εκτός δρόμου της χώρας, επιστρέφει δυναμικά στο πρόγραμμα του European Baja Cup της FIA για το 2027. Η διοργάνωση έχει οριστεί να λάβει χώρα στη Δυτική Μακεδονία, με επίκεντρο την πόλη του Άργους Ορεστικού, κατά το τριήμερο από τις 4 έως τις 6 Ιουνίου του 2027. Αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνει την ανοδική πορεία του αγώνα και την εδραίωσή του στον παγκόσμιο χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Για ακόμη μία χρονιά, η ελληνική διοργάνωση θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος τόσο του FIA World Baja Cup όσο και του FIA European Baja Cup. Η συμμετοχή σε αυτά τα διεθνή πρωταθλήματα αναμένεται να προσελκύσει πλήθος αγωνιζόμενων, τόσο από την Ελλάδα όσο και από διάφορες χώρες του εξωτερικού, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και την προβολή του γεγονότος. Η παρουσία διεθνών πληρωμάτων προσδίδει κύρος και αναγνώριση στον αγώνα, καθιστώντας τον πόλο έλξης για τους λάτρεις των αγώνων εκτός δρόμου.

Οι απαιτήσεις των διαδρομών και η προβολή της περιοχής

Οι αγωνιζόμενοι που θα συμμετάσχουν στο Baja Greece του 2027 θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερα απαιτητικές χωμάτινες διαδρομές που χαρακτηρίζουν την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Οι συγκεκριμένες διαδρομές είναι γνωστές για τις συνθήκες που επιτρέπουν την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων, αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζουν σημαντικές προκλήσεις. Οι οδηγοί και οι συνοδηγοί θα δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στην πλοήγηση, η οποία είναι κρίσιμη για την επιτυχή ολοκλήρωση του αγώνα, καθώς και στην αντοχή, τόσο των οχημάτων όσο και των ίδιων των πληρωμάτων.

Πέρα από τον καθαρά αγωνιστικό χαρακτήρα, η διεθνής παρουσία του Baja Greece έχει και έναν σημαντικό αναπτυξιακό ρόλο. Ο αγώνας συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της προβολής της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας, αναδεικνύοντας τις φυσικές ομορφιές και τις δυνατότητές της. Παράλληλα, η διοργάνωση ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές ημερολόγιο των αγώνων εκτός δρόμου, καθιστώντας τη χώρα μας έναν αναγνωρισμένο προορισμό για τέτοιου είδους αθλητικές εκδηλώσεις. Η προβολή αυτή μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία και την οικονομία.

Η πορεία του Baja Greece στον χρόνο

Η ιστορία του Baja Greece ξεκίνησε το 2012, θέτοντας τις βάσεις για έναν αγώνα που έμελλε να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού. Από την πρώτη του κιόλας διοργάνωση, ο αγώνας κατάφερε να κερδίσει την αναγνώριση και την εκτίμηση της αγωνιστικής κοινότητας, χτίζοντας σταδιακά τη φήμη του. Η συνεχής βελτίωση και η προσήλωση στην ποιότητα οδήγησαν στην αναβάθμισή του σε διεθνές επίπεδο.

Από το έτος 2022, το Baja Greece περιλαμβάνεται στα διεθνή ημερολόγια της FIA, γεγονός που αποτελεί μια ισχυρή επιβεβαίωση της προόδου που έχει σημειώσει η διοργάνωση. Η ένταξη αυτή υπογραμμίζει την υψηλή ποιότητα τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο, καθιστώντας τον αγώνα εφάμιλλο με άλλες μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Η αναγνώριση από την παγκόσμια ομοσπονδία αποτελεί επιστέγασμα των προσπαθειών των διοργανωτών και των εθελοντών που εργάζονται για την επιτυχία του θεσμού.

Περιβαλλοντική ευθύνη και πιστοποίηση

Ένα σημαντικό κομμάτι της συνολικής προσπάθειας που καταβάλλεται για την οργάνωση του Baja Greece αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση. Οι διοργανωτές έχουν υιοθετήσει ένα κεντρικό μήνυμα, το «Lead the Race, Leave No Trace», το οποίο αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή τους για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας, εφαρμόζονται συγκεκριμένες πρακτικές που στοχεύουν στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που ενδεχομένως να προκαλείται από τη διεξαγωγή ενός τέτοιου αγώνα. Αυτό περιλαμβάνει μέτρα για τη διαχείριση απορριμμάτων, την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας, καθώς και την ελαχιστοποίηση των οπτικών και ηχητικών οχλήσεων.

Η προσπάθεια αυτή για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα έχει αναγνωριστεί επίσημα. Το Baja Greece απέκτησε το δεύτερο αστέρι στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα πιστοποίησης της FIA, μια διάκριση που επιβεβαιώνει την προσήλωση της διοργάνωσης στις αρχές της αειφορίας. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί απόδειξη ότι ο αγώνας διεξάγεται με σεβασμό προς το περιβάλλον, ενσωματώνοντας πρακτικές που συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς της περιοχής. Η περιβαλλοντική ευθύνη αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του Baja Greece.

Το επόμενο ραντεβού στο Άργος Ορεστικό

Με την ανακοίνωση της FIA, το ραντεβού για το Baja Greece ανανεώνεται για τις 4-6 Ιουνίου του 2027. Το Άργος Ορεστικό, για ακόμη μία φορά, θα έχει την τιμή να φιλοξενήσει αυτή τη διεθνή αναμέτρηση, η οποία συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τον έντονο αγωνιστικό ανταγωνισμό με την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας. Η διοργάνωση αυτή αποτελεί μια ευκαιρία για τους κατοίκους και τους επισκέπτες να παρακολουθήσουν ένα θέαμα υψηλού επιπέδου, ενώ ταυτόχρονα προβάλλεται η φυσική ομορφιά και οι δυνατότητες της περιοχής.

Η επιστροφή του Baja Greece στο πρόγραμμα του European Baja Cup της FIA για το 2027 υπογραμμίζει τη σημασία του αγώνα για τον ελληνικό και διεθνή μηχανοκίνητο αθλητισμό. Η προσμονή για την επόμενη διοργάνωση είναι ήδη μεγάλη, καθώς αναμένεται να προσφέρει και πάλι συγκινήσεις και να επιβεβαιώσει τη θέση του ως ένα από τα κορυφαία γεγονότα εκτός δρόμου στην Ευρώπη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta