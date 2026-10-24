Η ΑΕΚ προηγήθηκε του Παναιτωλικού με κεφαλιά του Μουκουντί

Η ΑΕΚ κατάφερε να αποκτήσει προβάδισμα στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, σκοράροντας μόλις στο 4ο λεπτό του αγώνα. Το τέρμα που άνοιξε το σκορ για την Ένωση σημειώθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια, δίνοντας στην γηπεδούχο ομάδα το 1-0. Ο Αρόλντ Μουκουντί ήταν ο ποδοσφαιριστής που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, μετά από μια φάση που ξεκίνησε από κόρνερ.

Το γρήγορο προβάδισμα της ΑΕΚ

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με γρήγορους ρυθμούς για την ΑΕΚ, η οποία βρήκε τον τρόπο να προηγηθεί πολύ νωρίς. Συγκεκριμένα, το χρονόμετρο έδειχνε μόλις το 4ο λεπτό όταν οι κιτρινόμαυροι πανηγύρισαν το πρώτο τους γκολ. Αυτό το γρήγορο προβάδισμα έδωσε στην ΑΕΚ τον έλεγχο του αγώνα από τα πρώτα κιόλας λεπτά, θέτοντας τις βάσεις για την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Το γκολ σημειώθηκε στην έδρα της ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια, μπροστά στο κοινό της ομάδας. Η Ένωση εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που της παρουσιάστηκε, μετατρέποντας μια στατική φάση σε τέρμα και παίρνοντας το προβάδισμα έναντι του Παναιτωλικού. Το 1-0 διαμόρφωσε την αρχική εικόνα του σκορ, δίνοντας ώθηση στους γηπεδούχους.

Η φάση που οδήγησε στο τέρμα

Η επίτευξη του τέρματος προήλθε από μια οργανωμένη επίθεση της ΑΕΚ, η οποία κατέληξε σε εκτέλεση κόρνερ. Ο ποδοσφαιριστής Μάνταλος ανέλαβε να εκτελέσει το κόρνερ, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τη δεξιά πλευρά του αγωνιστικού χώρου. Η ακριβής εκτέλεση του Μάνταλου δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την κεφαλιά που ακολούθησε, φέρνοντας την μπάλα στην περιοχή του Παναιτωλικού.

Η μπάλα, μετά την εκτέλεση του κόρνερ, κατευθύνθηκε προς την εστία του Παναιτωλικού, όπου βρέθηκαν παίκτες και των δύο ομάδων. Η συγκεκριμένη στατική φάση αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη του σκορ, καθώς από αυτήν προήλθε το πρώτο γκολ του αγώνα. Η συνεργασία των παικτών της ΑΕΚ σε αυτή τη φάση οδήγησε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή στο άνοιγμα του σκορ.

Ο ρόλος του Αρόλντ Μουκουντί

Ο σκόρερ του πρώτου τέρματος για την ΑΕΚ ήταν ο Αρόλντ Μουκουντί. Ο Μουκουντί, ο οποίος αγωνίζεται ως στόπερ στην ομάδα της ΑΕΚ, κατάφερε να βρεθεί σε πλεονεκτική θέση εντός της περιοχής. Η εθνικότητα του ποδοσφαιριστή είναι Καμερουνέζος, γεγονός που προσθέτει ένα διεθνές στοιχείο στην ομάδα της Ένωσης. Ο Καμερουνέζος στόπερ αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο την ευκαιρία που του δόθηκε.

Με μια εύστοχη κεφαλιά, ο Αρόλντ Μουκουντί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ολοκληρώνοντας τη φάση του κόρνερ. Η κεφαλιά του ήταν δυνατή και ακριβής, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης στον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού. Η συμβολή του Μουκουντί ήταν καθοριστική για την επίτευξη του πρώτου γκολ, δίνοντας στην ΑΕΚ το προβάδισμα που αναζητούσε από την αρχή του αγώνα.

Η έξοδος του Ξενόπουλου

Στη φάση του γκολ, ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού, Ξενόπουλος, πραγματοποίησε μια έξοδο από την εστία του. Ωστόσο, η συγκεκριμένη έξοδος χαρακτηρίστηκε ως κακή, καθώς δεν κατάφερε να απομακρύνει τον κίνδυνο. Η λανθασμένη εκτίμηση της φάσης από τον Ξενόπουλο άφησε ακάλυπτη την εστία του, δίνοντας την ευκαιρία στον Μουκουντί να σκοράρει με κεφαλιά.

Η κακή έξοδος του Ξενόπουλου ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία που συνέβαλαν στην επίτευξη του τέρματος. Η αδυναμία του να επέμβει αποτελεσματικά στην εκτέλεση του κόρνερ και να απομακρύνει την μπάλα, άνοιξε τον δρόμο για το προβάδισμα της ΑΕΚ. Αυτή η στιγμή αποδείχθηκε κρίσιμη για την εξέλιξη του σκορ στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Athletiko