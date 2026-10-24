ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 65-62: Ο Ταϊρί οδηγός ξανά για τον δικέφαλο του βορρά

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της ΑΕΚ με σκορ 65-62 σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο PAOK Sports Arena, με τον Μπριν Ταϊρί να αναδεικνύεται για άλλη μια φορά σε πρωταγωνιστή. Ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε 28 πόντους, οδηγώντας τον δικέφαλο του βορρά σε μια σημαντική νίκη. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι έδειξε μεγάλη ένταση στην άμυνα, αν και αντιμετώπισε επιθετικά προβλήματα.

Ο Μπριν Ταϊρί πρωταγωνιστής

Ο Μπριν Ταϊρί ήταν ο απόλυτος οδηγός για τον ΠΑΟΚ, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως βασικός πυλώνας της ομάδας. Με 28 πόντους στο ενεργητικό του, εκ των οποίων 6/12 δίποντα, 4/8 τρίποντα και 4/5 βολές, ο Αμερικανός πήρε ξανά στις πλάτες του τον ΠΑΟΚ. Αυτή τη φορά, δεν χρειάστηκε να περιμένει την τέταρτη περίοδο, όπως είχε συμβεί σε προηγούμενες αναμετρήσεις με τη Μανρέσα και την Ουλμ, για να κάνει τη διαφορά.

Παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είχε ένα ακόμα κακό επιθετικά παιχνίδι, η μεγάλη ένταση στην άμυνα, με τον Αλεξάντερ να ξεχωρίζει με 11 ριμπάουντ, συνέβαλε καθοριστικά στην επικράτηση. Ο Ταϊρί, με την ατομική του προσπάθεια και την ευστοχία του, ήταν ο βασικός παράγοντας που οδήγησε τους γηπεδούχους στη νίκη.

Η εικόνα της ΑΕΚ και οι διακριθέντες

Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, παρουσίασε μια σαφώς πιο συμπαγή εικόνα σε σχέση με την αναμέτρηση που είχε προηγηθεί κόντρα στην Αντβέρπ, όπου είχε ηττηθεί με -27 πόντους. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να περιορίσουν σημαντικά τον Όσμαν, έναν από τους βασικούς παίκτες του ΠΑΟΚ, κάτι που δείχνει την αμυντική τους προσήλωση.

Από την ΑΕΚ, οι Τζόζεφ με 16 πόντους, Μπράουν με 13 πόντους και Μπάρτλεϊ με 12 πόντους και 7 ασίστ, ήταν οι παίκτες που ξεχώρισαν, σημειώνοντας διψήφιο αριθμό πόντων. Ωστόσο, παρά τις καλές τους επιδόσεις και την προσπάθεια της ομάδας, δεν μπόρεσαν να κάνουν την υπέρβαση και να φύγουν με τη νίκη από τη Θεσσαλονίκη.

Η εξέλιξη του αγώνα: Πρώτο ημίχρονο

Στην αρχή του αγώνα, η ΑΕΚ έδειξε περισσότερη ενέργεια, αλλά ο ΠΑΟΚ σταδιακά βρήκε τα πατήματά του. Το πρώτο εύστοχο τρίποντο από τον Μπαζίνα έφερε τον ΠΑΟΚ μπροστά με 10-9. Ο Ταϊρί ανέβασε για λίγο τους ρυθμούς, διαμορφώνοντας το σκορ σε 17-11, όμως ο Τζόζεφ συνέχιζε να δίνει λύσεις για τους φιλοξενούμενους.

Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με 20-15, χάρη σε ένα τρίποντο του Χουγκάζ. Στη συνέχεια, ο Καλάθης φάνηκε εκτός ρυθμού, ενώ η ΑΕΚ είχε προσαρμοστεί πολύ καλά στο παιχνίδι του Όσμαν. Με τον Μπράουν να πρωταγωνιστεί, η ΑΕΚ πέρασε μπροστά με 20-22. Ο ΠΑΟΚ δυσκολευόταν να βρει διαδρόμους προς το καλάθι, με τους μόνους πόντους να προέρχονται από βολές. Ο Μπάρτλεϊ, με 7 συνεχόμενους πόντους, διαμόρφωσε το 25-29 του ημιχρόνου.

Δεύτερο ημίχρονο και η επικράτηση του ΠΑΟΚ

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να βρει ρυθμό στην επίθεση, με τον Φόστερ να προσπαθεί να μπει στην εξίσωση και τους Γκρέι και Μπαζίνα να ευστοχούν από μακριά. Η ΑΕΚ απαντούσε με τον Τζόζεφ, κρατώντας το σκορ στο 37-35. Ο Φόστερ δημιούργησε δύο φορές για τον Αλεξάντερ, ενώ ο Ταϊρί επέστρεψε ζεστός από τον πάγκο.

Παρά την προσπάθεια της ΑΕΚ με τους Γουίλιαμς και Λεκάβιτσιους, που διατήρησαν το σκορ στο 47-44, ο Ταϊρί με 5 συνεχόμενους πόντους έκανε το 52-46. Ο ΠΑΟΚ έφτασε ακόμα και στο +11 (57-46) με βολές από τον Όσμαν και τον Μπαζίνα. Ο Μπράουν με δύο καρφώματα στο τρανζίσιον και ένα τρίποντο μείωσε σε 57-53. Ο Ταϊρί επέστρεψε και πάλι, σημειώνοντας 5 συνεχόμενους πόντους για το 62-53. Οι Κατσίβελης και Μπάρτλεϊ με τρίποντα μείωσαν σε 62-59. Τελικά, ο Ταϊρί με ατομική προσπάθεια έκανε το 64-59, πρόσθεσε μία ακόμα βολή, και ο Γουίλιαμς με τρίποντο διαμόρφωσε το τελικό 65-62.

Βαθμολογική θέση και επόμενες αναμετρήσεις

Με αυτή τη νίκη, ο ΠΑΟΚ έμεινε μόνος του στην κορυφή του πρωταθλήματος, διατηρώντας το αήττητο ρεκόρ του με 4-0. Αντίθετα, η ΑΕΚ βρίσκεται πλέον στο 2-2. Η νίκη του ΠΑΟΚ οφείλεται κυρίως στην ενέργεια που έβγαλε σε άμυνα και ριμπάουντ, συλλέγοντας 13 επιθετικά από συνολικά 40 ριμπάουντ, παρά τις επιθετικές του δυσκολίες.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης στρέφει πλέον την προσοχή της στην επόμενη αναμέτρηση. Την προσεχή Τρίτη, ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στην έδρα της Μπαχτσεσεχίρ για ένα ντέρμπι στο πλαίσιο του Eurocup.

Με πληροφορίες από: Gazzetta