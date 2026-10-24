Η Δόξα Λευκάδας Elabet επικράτησε του Ηρακλή στην παράταση και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη

Η Δόξα Λευκάδας Elabet πέτυχε μια σημαντική νίκη επί του Ηρακλή, επικρατώντας με σκορ 94-86 στην παράταση. Ο αγώνας, που διεξήχθη στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της GBL, σηματοδότησε την πρώτη επιτυχία της ομάδας της Λευκάδας στο φετινό πρωτάθλημα. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ, η Δόξα Λευκάδας Elabet κατάφερε να στείλει την αναμέτρηση στο έξτρα πεντάλεπτο, όπου και κυριάρχησε.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Το ξεκίνημα της αναμέτρησης βρήκε τη Δόξα Λευκάδας Elabet να βρίσκει ρυθμό στην επίθεσή της, κυρίως χάρη στην αποτελεσματικότητα του Τρέι Ρόμπινσον. Ο παίκτης της ομάδας της Λευκάδας σημείωσε 10 πόντους μέσα στο πρώτο δεκάλεπτο, συμβάλλοντας καθοριστικά στο να πάρει η ομάδα του ένα μικρό προβάδισμα. Έτσι, το φινάλε της πρώτης περιόδου βρήκε τους γηπεδούχους μπροστά στο σκορ με 19-18.

Στην έναρξη της δεύτερης περιόδου, ο Ηρακλής εκμεταλλεύτηκε την αστοχία που παρουσίασαν οι γηπεδούχοι και πραγματοποίησε ένα σερί 8-0. Αυτό το σερί επέτρεψε στον «Γηραιό» να ανακτήσει το προβάδισμα, φτάνοντας το σκορ στο 19-26 στο 12ο λεπτό, μετά από ένα εύστοχο τρίποντο του Στάιλς. Ωστόσο, η ομάδα της Λευκάδας αντέδρασε άμεσα, απαντώντας με ένα δικό της σερί 9-1, περνώντας εκ νέου μπροστά με 28-27 στο 14ο λεπτό. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες ισόπαλες στους 41 πόντους, σε ένα παιχνίδι όπου οι επιθέσεις φάνηκε να υπερτερούν των αμυνών.

Η κυριαρχία του Ηρακλή στο τρίτο δεκάλεπτο

Μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου, ο Ηρακλής επέβαλε τον ρυθμό του στην αναμέτρηση, δείχνοντας μεγαλύτερη συγκέντρωση. Η ομάδα του Λούκιτς παρουσίασε βελτιωμένη άμυνα, η οποία της επέτρεψε να βρει σκορ και στην επίθεση, δημιουργώντας ένα σημαντικό προβάδισμα. Ο «Γηραιός» κατάφερε να πάρει αέρα 10 πόντων, φτάνοντας το σκορ στο 49-59 στο 27ο λεπτό του αγώνα.

Λίγο αργότερα, ο Μέλβιν συνέβαλε στη διεύρυνση της διαφοράς, διαμορφώνοντας το σκορ σε 51-62 στο 28ο λεπτό. Η τρίτη περίοδος έκλεισε με τον Ηρακλή να διατηρεί ένα σημαντικό προβάδισμα οκτώ πόντων, με το ταμπλό να δείχνει 59-67 στο 30ό λεπτό. Ένα από τα στοιχεία που κόστισαν στον Ηρακλή στην τελική έκβαση του αγώνα ήταν οι χαμένες βολές, καθώς είχε μόλις 18/33 εύστοχες.

Η αντεπίθεση της Δόξας και η παράταση

Το τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τη Δόξα Λευκάδας Elabet να δείχνει σημάδια αντεπίθεσης. Οι γηπεδούχοι βρήκαν καλάθια στον αιφνιδιασμό και κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά, φτάνοντας το σκορ στο 63-67 στο 31ο λεπτό. Ωστόσο, ο Ηρακλής αντέδραξε άμεσα, βρίσκοντας δύο εύστοχα τρίποντα με τους Λεκιού και Ντιαρά, και πήρε εκ νέου αέρα 10 πόντων, διαμορφώνοντας το 65-75 στο 36ο λεπτό.

Παρόλα αυτά, ένα γρήγορο σερί 5-0 από τους γηπεδούχους έφερε το ματς στους πέντε πόντους, με το σκορ να γίνεται 70-75 στο 39ο λεπτό. Ο Ντιαρά ήταν και πάλι εκεί για τον Ηρακλή, δίνοντας προβάδισμα επτά πόντων στην ομάδα του με 70-77 στο 39ο λεπτό. Στη συνέχεια, ο Πάρις ευστόχησε σε μία βολή, μειώνοντας σε 71-77, ενώ ο Λεκιού κέρδισε φάουλ, αλλά αστόχησε σε δύο κρίσιμες βολές. Η Δόξα Λευκάδας Elabet, εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που της δόθηκαν, κατάφερε να στείλει το παιχνίδι στην παράταση, όπου και κυριάρχησε πλήρως, εξασφαλίζοντας τελικά τη νίκη.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης

Για τη Δόξα Λευκάδας Elabet, οι κορυφαίοι παίκτες που ξεχώρισαν ήταν ο Ντεβιόν Χάρμον και ο Ρόμπινσον. Ο Χάρμον σημείωσε συνολικά 24 πόντους, ενώ ο Ρόμπινσον πρόσθεσε 22 πόντους στην προσπάθεια της ομάδας του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τρέι Ρόμπινσον είχε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα, πετυχαίνοντας 10 πόντους μόλις στο πρώτο δεκάλεπτο, δίνοντας ώθηση στην επίθεση των γηπεδούχων.

Από την πλευρά του Ηρακλή, ο Μέλβιν ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε περισσότερο στην επίθεση, πετυχαίνοντας 22 πόντους. Επίσης, οι Στάιλς, Λεκιού και Ντιαρά συνέβαλαν με εύστοχα τρίποντα σε κρίσιμα σημεία του αγώνα, προσπαθώντας να διατηρήσουν τον Ηρακλή μπροστά στο σκορ. Ωστόσο, οι χαμένες βολές του «Γηραιού» αποδείχθηκαν καθοριστικές για την ήττα του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta