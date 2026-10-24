Ο Παναθηναϊκός άνοιξε επιπλέον θύρες για το ματς με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε πως τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων του επιπλέον εισιτήρια για τον αγώνα κόντρα στον Βόλο ELABET, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στην αδιάκοπη και αυξημένη ζήτηση που παρατηρείται από τον κόσμο του «τριφυλλιού» για την εκτός έδρας αναμέτρηση.

Μεγάλη ζήτηση από τους φιλάθλους

Η ζήτηση από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής της Superleague με τον Βόλο ELABET παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Οι «πράσινοι» καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις μπορούν, προκειμένου να φιλοξενήσουν τον μεγάλο αριθμό των φιλάθλων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα.

Ο κόσμος του «τριφυλλιού» ανταποκρίνεται με ενθουσιασμό, εξαντλώντας τη μία μετά την άλλη τις διαθέσιμες θύρες. Στόχος τους είναι να δώσουν ένα μαζικό παρόν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και να διατρανώσουν τη στήριξή τους στην ομάδα του Νίστρουπ, δημιουργώντας μια δυνατή ατμόσφαιρα.

Νέες θύρες διαθέσιμες στο Πανθεσσαλικό

Σε συνέχεια της μεγάλης ζήτησης, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα ότι τρεις επιπλέον θύρες του γηπέδου τέθηκαν στη διάθεση των φίλων της ομάδας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις Θύρες 31, 32 και 35, οι οποίες προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες επιλογές για τους φιλάθλους.

Αυτά τα επιπλέον εισιτήρια αφορούν αποκλειστικά την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο. Η διάθεσή τους αναμένεται να καλύψει ένα μέρος της αυξημένης ανάγκης για θέσεις, επιτρέποντας σε περισσότερους οπαδούς να ταξιδέψουν και να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Στόχος τα ρεκόρ προσέλευσης

Με βάση τους ρυθμούς με τους οποίους πωλούνται τα εισιτήρια για τον συγκεκριμένο αγώνα, το πιθανότερο σενάριο είναι να ξεπεραστεί το ρεκόρ προσέλευσης της ομάδας από το 2022. Τότε, περίπου 16.000 φίλοι του Παναθηναϊκού είχαν βρεθεί στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση.

Πέρα από το δικό του ρεκόρ, αυτό που μένει να φανεί είναι αν ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να ξεπεράσει και το ρεκόρ της ΑΕΚ, το οποίο έφτανε τις 20.000 φιλάθλους. Με τους σημερινούς ρυθμούς πώλησης των εισιτηρίων, αυτό το ενδεχόμενο φαντάζει αρκετά πιθανό, δημιουργώντας προσδοκίες για μια ιστορική προσέλευση.

Η στήριξη στην ομάδα του Νίστρουπ

Ο κόσμος του «τριφυλλιού» δείχνει έμπρακτα την αφοσίωσή του, εξαντλώντας διαδοχικά τις διαθέσιμες θύρες. Η επιθυμία τους είναι να δώσουν ένα δυναμικό και μαζικό παρόν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, προσφέροντας την απαραίτητη ώθηση στους ποδοσφαιριστές.

Η παρουσία τους έχει ως βασικό σκοπό να διατρανώσει τη στήριξη στην ομάδα και στον προπονητή της, τον Νίστρουπ, σε αυτή την εκτός έδρας αναμέτρηση. Η ενθουσιώδης ανταπόκριση των φιλάθλων αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και πίστης στις δυνατότητες του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta