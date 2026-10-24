Ο Δημήτρης Κατσίβελης τραυματίστηκε στην ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ

Ο Δημήτρης Κατσίβελης αποχώρησε τραυματίας από το παρκέ λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ τραυματίστηκε στο πόδι, προσθέτοντας ένα νέο πρόβλημα στην «Ένωση», η οποία γνώρισε την ήττα με σκορ 65-62. Το περιστατικό συνέβη στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, όπου η ΑΕΚ πλέον έχει ρεκόρ 2-2.

Ο τραυματισμός του Δημήτρη Κατσίβελη

Ο Δημήτρης Κατσίβελης, ένας από τους σημαντικούς παίκτες της ΑΕΚ, τραυματίστηκε στο πόδι του λίγα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο διεθνής γκαρντ έπεσε στο παρκέ, πιάνοντας το πόδι του, γεγονός που προκάλεσε άμεσα την ανησυχία των συμπαικτών του και του τεχνικού επιτελείου.

Αμέσως μετά τον τραυματισμό του, ο Κατσίβελης κατευθύνθηκε στον πάγκο της ομάδας, όπου το ιατρικό επιτελείο της «Ένωσης» έσπευσε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Η ακριβής σοβαρότητα του τραυματισμού του παραμένει άγνωστη, με την αγωνία να είναι έκδηλη για την κατάσταση της υγείας του.

Η ήττα της ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα από τον ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη. Το τελικό σκορ της αναμέτρησης διαμορφώθηκε σε 65-62 υπέρ του ΠΑΟΚ, αφήνοντας την «Ένωση» με μια ακόμα ήττα στο πρωτάθλημα.

Ο αγώνας αυτός ήταν για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Μετά το πέρας της αναμέτρησης, η ΑΕΚ βρίσκεται πλέον με ρεκόρ 2 νικών και 2 ηττών στην ελληνική Basket League, προσπαθώντας να βρει ρυθμό στη φετινή σεζόν.

Αγωνία για τη σοβαρότητα του προβλήματος

Μετά την αποχώρηση του Δημήτρη Κατσίβελη από το παρκέ, το ερώτημα που τίθεται είναι το πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του. Η ομάδα της ΑΕΚ αναμένεται να επιστρέψει στη βάση της, οπότε και θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο διεθνής γκαρντ.

Ο Δημήτρης Κατσίβελης αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες για την ΑΕΚ, και η πιθανή απουσία του θα δημιουργήσει ένα σημαντικό κενό στην αγωνιστική λειτουργία της ομάδας. Η ανησυχία είναι μεγάλη, καθώς η «Ένωση» πονοκεφαλιάζει για την κατάσταση ενός εκ των βασικών της στελεχών.

Τα προβλήματα τραυματισμών της «Ένωσης»

Ο τραυματισμός του Δημήτρη Κατσίβελη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΑΕΚ τη φετινή σεζόν. Ο προπονητής της ομάδας, Ντράγκαν Σάκοτα, εκφράζει την ανησυχία του, καθώς δεν θέλει να σκέφτεται το ενδεχόμενο να στερηθεί τις υπηρεσίες του Κατσίβελη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ήδη, η «Ένωση» έχει να διαχειριστεί τις απουσίες άλλων σημαντικών παικτών. Εκτός αγωνιστικής δράσης βρίσκονται αυτή την περίοδο και οι Τομά Ερτέλ και ΚιΣόν Φίζελ, γεγονός που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Η ΑΕΚ δεν λέει να ηρεμήσει τη φετινή σεζόν, έχοντας αρκετές ατυχίες και προβλήματα τραυματισμών που επηρεάζουν την πορεία της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko