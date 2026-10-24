Ο Άρης και η επιτομή του σύγχρονου μπάσκετ

Ο Άρης έχει καταγράψει επτά συνεχόμενες νίκες, σηματοδοτώντας μια σημαντική αγωνιστική μεταστροφή. Η πορεία αυτή ξεκίνησε μετά από ένα προβληματικό απόγευμα στη Θεσσαλία, όπου η ομάδα ηττήθηκε από την Καρδίτσα. Ο Βασίλης Βλαχόπουλος αναλύει αυτή την εξέλιξη, εστιάζοντας στους αριθμούς και τη φιλοσοφία που διέπει πλέον το παιχνίδι των «κιτρίνων».

Η μεταστροφή μετά την Καρδίτσα

Το παιχνίδι στην Καρδίτσα είχε αφήσει μια πικρή γεύση, με τον Βασίλη Σπανούλη να εκφράζει έντονα τον εκνευρισμό και την αποφασιστικότητά του στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε. Εκείνο το απόγευμα, ο Άρης είχε καταγράψει έξι κλεψίματα έναντι 21 λαθών, ένα στατιστικό στοιχείο που ανέδειξε τα προβλήματα της ομάδας.

Έκτοτε, ο Άρης μετρά έξι διαδοχικές νίκες, οι οποίες, μαζί με την πρεμιέρα του Eurocup, φτάνουν τις επτά συνολικά. Αυτή η σειρά επιτυχιών σηματοδοτεί μια σαφή αλλαγή στην αγωνιστική προσέγγιση και την αποτελεσματικότητα της ομάδας, όπως φαίνεται και από τη βελτίωση σε βασικούς στατιστικούς τομείς.

Η νέα αγωνιστική ταυτότητα και οι αριθμοί

Μετά την ήττα στην Καρδίτσα, ο Άρης παρουσίασε σημαντική βελτίωση στον τομέα των κλεψιμάτων. Πλην του αγώνα με την ιταλική Ντερτόνα στο Nick Galis Hall, όπου περιορίστηκε στα έξι κλεψίματα, στα υπόλοιπα παιχνίδια η στατιστική κατέγραψε διψήφιο νούμερο.

Συγκεκριμένα, υπήρξε απόλυτη ισορροπία μεταξύ κλεψιμάτων και λαθών στα παιχνίδια με την ΑΕΚ (10-10) και το Μαρούσι (13-13). Στο πρόσφατο πέρασμα από την έδρα της Ρόστοκ, τα κλεψίματα (11) ήταν περισσότερα από τα λάθη (9). Συνολικά, στις επτά νίκες, ο Άρης έχει 111 κλεψίματα έναντι 132 λαθών, ενώ οι τελικές πάσες (244) είναι σχεδόν διπλάσιες σε σύγκριση με τα λάθη.

Η φιλοσοφία του Βασίλη Σπανούλη

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει τονίσει ότι το σύγχρονο μπάσκετ επιτάσσει ένταση, πίεση και κλέψιμο της μπάλας ή εξασφάλιση του ριμπάουντ στην άμυνα, σε συνδυασμό με αμεσότητα στην επίθεση. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί τη βασική αρχή της ομάδας, την οποία ο προπονητής υπενθυμίζει συνεχώς στους παίκτες του.

Ακόμα και όταν ο Άρης νικούσε με διψήφια διαφορά, ο Σπανούλης επέμενε ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένα παιχνίδι με τον χρόνο, καμία αλλαγή στον τρόπο σκέψης και στην ταχύτητα της ομάδας στο παρκέ. Η ταχύτητα και η ένταση είναι τα κύρια στοιχεία στην αγωνιστική ταυτότητα του Άρη, τα οποία η ομάδα καλείται να εφαρμόζει σε συγκεκριμένα παιχνίδια ή αναλόγως της χρονικής στιγμής αυτών.

Το παιχνίδι στη Μύκονο και οι λεπτομέρειες

Στο πρόσφατο παιχνίδι στη Μύκονο, οι «κίτρινοι» κατέγραψαν 14 λάθη, ένα περισσότερο σε σχέση με τα κλεψίματα. Κάθε λάθος είχε κόστος, μετατρεπόμενο σε πόντους στο transition παιχνίδι του αντιπάλου. Επιπλέον, ένα κενό πεντάλεπτο στην τρίτη περίοδο αποκάλυψε έλλειμμα στην ένταση, επιτρέποντας στον Ζερμέιν Λοβ να βρει ορθάνοιχτη τη ρακέτα του Άρη.

Παρόλο που το συνολικό ποσοστό στα τρίποντα ήταν 44%, ο Άρης είχε 6/10 στην πρώτη περίοδο και 7/19 στο υπόλοιπο διάστημα, με τον Ματ Μόργκαν να χάνει πολλά ελεύθερα σουτ. Ο Βασίλης Τολιόπουλος πέτυχε ένα απίθανο τρίποντο στο τέλος της τρίτης περιόδου, αλλά έχασε τρία «πέναλτι», για το επίπεδό του, στο υπόλοιπο διάστημα του αγώνα.

Η πρόοδος της ομάδας

Η συνολική πρόοδος του Άρη αποτυπώνεται μέσα από την ικανότητα της ομάδας να διαχειρίζεται καλύτερα τον συσχετισμό κλεψιμάτων και λαθών, καθώς και να εφαρμόζει την αγωνιστική φιλοσοφία του προπονητή της. Η επιμονή στην ένταση και την ταχύτητα, παρά τις επιμέρους αδυναμίες που μπορεί να εμφανιστούν σε κάποια παιχνίδια, δείχνει την κατεύθυνση που έχει χαράξει ο Σπανούλης για τους «κιτρίνους».

Η βελτίωση στατιστικών δεικτών και η σταθερή απόδοση σε διαδοχικές αναμετρήσεις υπογραμμίζουν την προσπάθεια για την οικοδόμηση μιας ομάδας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου μπάσκετ, με την ένταση και την αμεσότητα να αποτελούν τα βασικά της χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta