Ο Μαλίκ Μπίσλι αναμένεται να αλλάξει την απολογία του για την υπόθεση παράνομου τζόγου

Η υπόθεση της εμπλοκής του Μαλίκ Μπίσλι σε παράνομο στοιχηματισμό και χειραγώγηση αγώνων φαίνεται να παίρνει νέα τροπή, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ φέρεται να έχει αποφασίσει να τροποποιήσει την απολογία του. Ο 27χρονος αθλητής, του οποίου το όνομα είχε συνδεθεί με αυτή την υπόθεση, βρίσκεται σε συνομιλίες με το Γραφείο των εισαγγελέων των ΗΠΑ, αν και ο δικηγόρος του έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει ακόμη τελική απόφαση.

Η αρχική εμπλοκή και η απαλλαγή

Η σύνδεση του ονόματος του Μαλίκ Μπίσλι με την υπόθεση παράνομου τζόγου και χειραγώγησης αγώνων είχε προκαλέσει αίσθηση στον μπασκετικό χώρο του NBA τους τελευταίους μήνες. Ο έμπειρος αθλητής είχε αρχικά κατηγορηθεί για τη συμμετοχή του σε μια απάτη που συσχετιζόταν με την απόδοσή του.

Παρόλα αυτά, μετά από ενδελεχή έρευνα, το γραφείο του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα της Ανατολικής Περιφέρειας Νέας Υόρκης τον απάλλαξε από τις κατηγορίες. Ο Μπίσλι είχε δηλώσει αρχικά αθώος για τις ομοσπονδιακές κατηγορίες που τον ήθελαν μέρος ενός σχήματος τζόγου που στοιχημάτιζε στο παιχνίδι του.

Νέες εξελίξεις και συνομιλίες με τους εισαγγελείς

Παρά την αρχική απαλλαγή, η υπόθεση, σύμφωνα με το «Athletic», θα έχει συνέχεια. Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Μαλίκ Μπίσλι έχει αποφασίσει να τροποποιήσει την απολογία του. Για τον σκοπό αυτό, ο αθλητής βρίσκεται σε συνομιλίες με το Γραφείο των εισαγγελέων των ΗΠΑ.

Ο δικηγόρος του Μπίσλι, Στιβ Χάνεϊ, έχει τονίσει ότι ο πελάτης του δεν έχει λάβει ακόμη την τελική του απόφαση σχετικά με την αλλαγή της απολογίας του. Οι διαπραγματεύσεις με τους δικηγόρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι κατηγορίες για απάτη και χειραγώγηση

Ο Μαλίκ Μπίσλι, ο οποίος είναι γνωστός ως έμπειρος αθλητής της άλλης πλευράς του Ατλαντικού, είχε κατηγορηθεί το περασμένο καλοκαίρι για τη συμμετοχή του σε μια απάτη. Αυτή η απάτη συσχετιζόταν άμεσα με την απόδοσή του κατά τη διάρκεια της θητείας του στους Μιλγουόκι Μπακς, την αγωνιστική περίοδο 2023-24, όπου αγωνιζόταν στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Επιπροσθέτως, το κατηγορητήριο που είχε σχηματιστεί εις βάρος του είχε άμεση συνάφεια και με τη χειραγώγηση δικών του παιχνιδιών. Οι κατηγορίες αυτές είχαν προκαλέσει σοβαρό προβληματισμό στον μπασκετικό κόσμο.

Οι «ύποπτοι» αγώνες στο NBA

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, έχουν αναφερθεί συγκεκριμένοι αγώνες οι οποίοι φαίνονται ύποπτοι και συνδέονται με τις κατηγορίες για χειραγώγηση. Οι εν λόγω αναμετρήσεις περιλαμβάνουν παιχνίδια της σεζόν 2023-24.

Πιο συγκεκριμένα, οι αγώνες που εξετάζονται είναι αυτός κόντρα στους Κλίβελαντ Καβαλίερς στις 26 Ιανουαρίου 2024, η αναμέτρηση απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς στις 27 Φεβρουαρίου 2024, ο αγώνας κόντρα στους Λος Άντζελες Κλίπερς στις 10 Μαρτίου 2024, καθώς και το παιχνίδι εναντίον των Μπρούκλιν Νετς στις 21 Μαρτίου 2024.

Με πληροφορίες από: Gazzetta