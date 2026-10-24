Ο ΠΑΟΚ σκόραρε μόνο με βολές σε ολόκληρο το δεύτερο δεκάλεπτο του ντέρμπι με την ΑΕΚ

Σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ντέρμπι μπάσκετ που διεξάγεται στο PAOK Sports Arena, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ, με την αναμέτρηση να έχει ήδη προσφέρει ένα εντυπωσιακό και συνάμα ασυνήθιστο στοιχείο. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ολόκληρου του δεύτερου δεκαλέπτου της αναμέτρησης, η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν κατάφερε να σημειώσει κανένα καλάθι εντός πεδιάς. Όλοι οι πόντοι που προστέθηκαν στο ενεργητικό του «δικεφάλου» σε αυτό το διάστημα προήλθαν αποκλειστικά από ελεύθερες βολές, γεγονός που διαμόρφωσε ένα ιδιαίτερα χαμηλό επιμέρους σκορ για τους γηπεδούχους.

Η εξέλιξη του ντέρμπι στο PAOK Sports Arena

Η αναμέτρηση μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία για τις δύο ομάδες, διεξάγεται στην έδρα του ΠΑΟΚ, το PAOK Sports Arena. Το κλίμα είναι έντονο, ωστόσο ο ρυθμός του σκοραρίσματος χαρακτηρίζεται από χαμηλούς αριθμούς και για τις δύο πλευρές, τουλάχιστον κατά το πρώτο ημίχρονο. Το πρώτο μισό της αναμέτρησης ολοκληρώθηκε με το σκορ να διαμορφώνεται στο 25-29, με την ομάδα της ΑΕΚ να έχει ένα μικρό προβάδισμα τεσσάρων πόντων έναντι των γηπεδούχων.

Αυτό το χαμηλό σκορ στο τέλος του πρώτου μέρους υποδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν αμφότερες οι ομάδες στην επίθεση. Ωστόσο, για τον ΠΑΟΚ, υπήρξε ένα συγκεκριμένο γεγονός στο δεύτερο δεκάλεπτο που καθιστά την επίδοσή του ιδιαίτερα αξιοσημείωτη και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του αποτελέσματος του ημιχρόνου.

Ασυνήθιστη επιθετική δυστοκία στο δεύτερο δεκάλεπτο

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της αναμέτρησης, όπως αυτό καταγράφηκε μέχρι στιγμής, αφορά την επιθετική αδυναμία του ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια του δεύτερου δεκαλέπτου. Συγκεκριμένα, για δέκα ολόκληρα λεπτά αγώνα, οι παίκτες του «δικεφάλου» δεν κατάφεραν να σημειώσουν κανένα καλάθι εντός πεδιάς. Αυτό σημαίνει ότι ούτε δίποντα ούτε τρίποντα βρήκαν τον στόχο, μια εξέλιξη που σπάνια παρατηρείται σε αγώνες τέτοιου επιπέδου.

Οι μοναδικοί πόντοι που προστέθηκαν στο ενεργητικό του ΠΑΟΚ σε αυτό το διάστημα προήλθαν αποκλειστικά από τη γραμμή των ελεύθερων βολών. Ο Όσμαν συνέβαλε με δύο εύστοχες βολές, προσθέτοντας τους πρώτους πόντους της ομάδας του στο δεκάλεπτο. Ακολούθησε ο Ταϊρί με άλλες δύο εύστοχες βολές, ενώ ο Αλεξάντερ σημείωσε έναν πόντο από ελεύθερη βολή. Συνολικά, οι πέντε αυτοί πόντοι ήταν το σύνολο της παραγωγικότητας του ΠΑΟΚ στο δεύτερο δεκάλεπτο, αναδεικνύοντας την επιθετική του δυστοκία.

Το επιμέρους σκορ και η διαμόρφωση του ημιχρόνου

Η αδυναμία του ΠΑΟΚ να σκοράρει εντός πεδιάς στο δεύτερο δεκάλεπτο είχε άμεσο και σημαντικό αντίκτυπο στο επιμέρους σκορ αυτής της περιόδου. Το επιμέρους σκορ διαμορφώθηκε σε 5-14 υπέρ της ΑΕΚ, γεγονός που δείχνει την σαφή υπεροχή της φιλοξενούμενης ομάδας σε αυτό το κομμάτι του αγώνα, εκμεταλλευόμενη την επιθετική αφλογιστία των γηπεδούχων.

Ως άμεσο αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης στο δεύτερο δεκάλεπτο, το συνολικό σκορ του πρώτου ημιχρόνου έκλεισε στο 25-29, με την ΑΕΚ να διατηρεί το προβάδισμα. Το χαμηλό σκορ για τον ΠΑΟΚ, ιδιαίτερα η περιορισμένη του παραγωγικότητα στο δεύτερο δεκάλεπτο, συνέβαλε καθοριστικά στην διαμόρφωση αυτού του αποτελέσματος στο ημίχρονο, με την ομάδα να αντιμετωπίζει εμφανείς δυσκολίες στην εκτέλεση των επιθέσεών της και στην εύρεση λύσεων στο σκοράρισμα.

Τα συνολικά στατιστικά στοιχεία του «δικεφάλου»

Τα συνολικά στατιστικά στοιχεία του ΠΑΟΚ, όπως αυτά καταγράφηκαν μέχρι εκείνο το σημείο του παιχνιδιού, αντικατοπτρίζουν την γενικότερη επιθετική δυστοκία που αντιμετώπιζε η ομάδα. Συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ είχε ένα ποσοστό ευστοχίας 3/11 στα δίποντα, γεγονός που υποδηλώνει σημαντική δυσκολία στην επίτευξη καλαθιών από κοντινή και μέση απόσταση, περιορίζοντας τις επιθετικές του επιλογές.

Επιπλέον, η ομάδα παρουσίασε ένα εξίσου χαμηλό ποσοστό και στα τρίποντα, με μόλις 4/17 εύστοχα σουτ από την περιφέρεια. Αυτά τα ποσοστά, σε συνδυασμό με τις μόλις τέσσερις ασίστ που είχε δώσει ο ΠΑΟΚ μέχρι εκείνη τη στιγμή του αγώνα, υπογραμμίζουν την έλλειψη δημιουργίας στο παιχνίδι της ομάδας και την συνολική αναποτελεσματικότητα στην επίθεση κατά το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, καθιστώντας την επίδοσή της ιδιαίτερα προβληματική.

Με πληροφορίες από: Gazzetta