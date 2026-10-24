Με τρεις εκπλήξεις η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στον Παναιτωλικό

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, ανακοίνωσε την αρχική ενδεκάδα για την αποψινή αναμέτρηση της ομάδας με τον Παναιτωλικό, η οποία θα διεξαχθεί στις 20:00 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι επιλογές του τεχνικού επιτελείου περιλαμβάνουν ορισμένα νέα πρόσωπα, διαμορφώνοντας ένα σχήμα που αναμένεται να αντιμετωπίσει την ομάδα του Αγρινίου. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 1 League.

Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς

Ο Μάρκο Νίκολιτς, μετά την επιστροφή της ΑΕΚ από την Αγγλία, είχε στη διάθεσή του μόνο δύο ημέρες για προπονήσεις, την Πέμπτη και την Παρασκευή, προκειμένου να προετοιμάσει την ομάδα για τον αγώνα. Παρά τον περιορισμένο χρόνο, ο προπονητής προχώρησε σε συγκεκριμένες επιλογές για την αρχική ενδεκάδα, επιδιώκοντας να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο.

Οι αποφάσεις του Νίκολιτς για την ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια έχουν γίνει γνωστές, με την ομάδα να παρατάσσεται με μια συγκεκριμένη διάταξη στον αγωνιστικό χώρο. Οι παίκτες που επιλέχθηκαν καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα και να διεκδικήσουν τη νίκη.

Η αμυντική γραμμή

Στην εστία της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς εμπιστεύτηκε τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος θα αναλάβει να υπερασπιστεί την εστία της ομάδας. Η παρουσία του κρίνεται σημαντική για την ασφάλεια των μετόπισθεν και την οργάνωση του παιχνιδιού από την άμυνα.

Στις θέσεις των ακραίων μπακ, ο Λάζαρος Ρότα θα αγωνιστεί στη δεξιά πλευρά της άμυνας, ενώ ο Σταύρος Πήλιος θα καλύψει την αριστερή πτέρυγα. Το κέντρο της άμυνας θα αποτελείται από τους Αρόλντ Μουκουντί και Φιλίπε Ρέλβας, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη για την αναχαίτιση των επιθέσεων του Παναιτωλικού και την παροχή σταθερότητας στην αμυντική λειτουργία της ομάδας.

Ο άξονας του κέντρου και οι πλάγιοι

Στον άξονα του κέντρου, ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να ξεκινήσουν οι Κάαν Κάιρινεν και Μίλαν Βιτάλις. Οι δύο ποδοσφαιριστές θα έχουν τον ρόλο να ελέγξουν τον ρυθμό του αγώνα, να μοιράσουν την μπάλα και να συμβάλουν τόσο στην αμυντική όσο και στην επιθετική ανάπτυξη της ομάδας. Η συνεργασία τους στον χώρο του κέντρου αναμένεται να είναι καθοριστική.

Στις πλάγιες θέσεις, ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά θα αγωνιστεί στη δεξιά πτέρυγα, προσφέροντας ταχύτητα και δημιουργικότητα από εκείνη την πλευρά. Στην αριστερή πλευρά, ο Πέτρος Μάνταλος θα αναλάβει να οργανώσει το παιχνίδι και να απειλήσει την αντίπαλη άμυνα με τις ενέργειές του. Η παρουσία τους στις πτέρυγες αναμένεται να δώσει πλάτος και επιθετικές λύσεις στην ΑΕΚ.

Η επιθετική γραμμή και ο πάγκος

Στην κορυφή της επίθεσης, ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε ένα δίδυμο αποτελούμενο από τους Μπαρνάμπας Βάργκα και Ζίνι. Οι δύο επιθετικοί θα έχουν ως κύριο στόχο την επίτευξη τερμάτων και την πίεση στην αντίπαλη άμυνα, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η συνεργασία τους στην τελική προσπάθεια θα είναι καθοριστική για το αποτέλεσμα.

Στον πάγκο της ΑΕΚ, βρίσκονται οι εξής ποδοσφαιριστές, έτοιμοι να συνεισφέρουν εφόσον χρειαστεί: Μπαλαμώτης, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης, Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα, Μαρίν, Ζοάο Μάριο, Κουτέσα, Καλοσκάμης, Ζούμπκοφ και Γιόβιτς. Η παρουσία τους προσφέρει εναλλακτικές λύσεις και βάθος στο ρόστερ της ομάδας, δίνοντας τη δυνατότητα στον προπονητή να προβεί σε αλλαγές ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko