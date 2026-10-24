Η Άρσεναλ στην κορυφή της Premier League μετά τη νίκη επί της Έβερτον

Η Άρσεναλ αναρριχήθηκε στην κορυφή της Premier League, μετά την επικράτησή της με 2-0 επί της Έβερτον, σε αναμέτρηση που διεξήχθη εντός έδρας για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι «κανονιέρηδες», υπό την καθοδήγηση του Μικέλ Αρτέτα, βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα με δύο γκολ που προήλθαν από τους κεντρικούς τους αμυντικούς, Κόνσα και Γκάμπριελ. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Λονδίνου έφτασε την Σίτι στην κορυφή της βαθμολογίας, συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς.

Οι αμυντικοί που έδωσαν τη νίκη και η βαθμολογική θέση

Η Άρσεναλ κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς χάρη στην αποτελεσματικότητα των αμυντικών της. Ο Κόνσα ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ, ενώ ο Γκάμπριελ διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Άρσεναλ ισοβαθμεί με την Σίτι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας 21 βαθμούς μετά από οκτώ παιχνίδια. Ωστόσο, υστερεί στη διαφορά των γκολ έναντι του συνόλου του Ένζο Μαρέσκα, κάτι που την τοποθετεί στη 2η θέση.

Από την πλευρά της, η Έβερτον παρέμεινε στην 9η θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει 10 βαθμούς. Η αναμέτρηση ήταν κρίσιμη για την Άρσεναλ, η οποία επιδιώκει την παραμονή της στις υψηλές θέσεις του πρωταθλήματος.

Το πρώτο ημίχρονο και το προβάδισμα των «κανονιέρηδων»

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυναμικά την αναμέτρηση, κερδίζοντας τρία σερί κόρνερ μέχρι το 7ο λεπτό του αγώνα. Το τρίτο εξ αυτών αποδείχθηκε καθοριστικό. Η μπάλα, μετά την εκτέλεση, κόντραρε στον Μπαρί και στη συνέχεια σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα Πίκφορντ. Ο Κόνσα εκμεταλλεύτηκε την αναστάτωση και με ένα ιδανικό πλασέ από κοντά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0 για την Άρσεναλ.

Η Έβερτον προσπάθησε να αντιδράσει στο 17ο λεπτό. Ο Τζορτζ πέρασε τον Γουάιτ, συνέκλινε προς την εστία και δοκίμασε ένα σουτ, το οποίο κόντραρε σε αμυντικό και κατέληξε σε κόρνερ. Η Άρσεναλ συνέχισε να έχει τον έλεγχο και έφτασε κοντά στο 2-0 στο 30ό λεπτό, όταν η μπάλα στρώθηκε στον Μαντουέκε, ο οποίος εκτέλεσε ένα σουτ που πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Πίκφορντ. Συνολικά, η Άρσεναλ κέρδισε εννέα κόρνερ στο πρώτο μέρος, με το γκολ της να προέρχεται από την τρίτη της εκτέλεση.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, η Έβερτον του Μόγιες κατέγραψε την καλύτερή της στιγμή. Ο Μπαρί δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί ένα λάθος του Γουάιτ, ο οποίος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα προς τον Γάλλο επιθετικό, απαιτώντας την επέμβαση του τερματοφύλακα Ράγια.

Το δεύτερο γκολ και η διαχείριση του αγώνα

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Άρσεναλ συνέχισε να πιέζει για ένα δεύτερο γκολ. Στο 68ο λεπτό, ο Μερίνο πήρε την μπάλα εκτός περιοχής και δοκίμασε ένα σουτ, όμως ο Ταρκόφσκι έδιωξε σε κόρνερ. Δευτερόλεπτα αργότερα, μετά την εκτέλεση του κόρνερ, ήρθε το δεύτερο τέρμα για τους γηπεδούχους. Η μπάλα έφτασε στον Γκιμαράες, ο οποίος μοίρασε στον Γουάιτ. Ο τελευταίος σέντραρε, βρίσκοντας τον Γκάμπριελ στο δεύτερο δοκάρι, ο οποίος από κοντά έκανε το 2-0.

Μετά το δεύτερο γκολ, η Άρσεναλ «έσβησε» το ματς, διαχειριζόμενη το προβάδισμά της μέχρι το τελικό σφύριγμα, εξασφαλίζοντας μια πολύ σημαντική νίκη εν όψει της δύσκολης συνέχειας για το σύνολο του Αρτέτα. Η Έβερτον, από την άλλη πλευρά, γνώρισε τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της από ομάδα του Λονδίνου, καθώς είχε προηγηθεί και αυτή απέναντι στην Τσέλσι.

Άλλα αποτελέσματα της αγωνιστικής

Σε άλλο παιχνίδι της ίδιας αγωνιστικής, η Φούλαμ επικράτησε με 1-0 της Κόβεντρι. Το τελικό σκορ του αγώνα αυτού δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα της αναμέτρησης, καθώς η ομάδα του Αρμπελόα ήταν ανώτερη καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko