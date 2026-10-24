Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής του Ρότερνταμ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης βαθμολογήθηκε με 14.333 βαθμούς, ανεβαίνοντας για πέμπτη φορά στην καριέρα του στο βάθρο της διοργάνωσης. Η επιτυχία αυτή έρχεται έξι ημέρες πριν από τα 36α γενέθλιά του, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την κορυφαία του παρουσία στη διεθνή σκηνή.

Η δύσκολη πορεία προς τον τελικό

Η διάκριση του Λευτέρη Πετρούνια αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι είχε εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό μόλις και μετά βίας, ως όγδοος και τελευταίος. Αυτό οφειλόταν σε ένα λάθος που είχε κάνει στην προσγείωση του προγράμματός του κατά τον προκριματικό, ωστόσο έδειξε ξανά την κλάση και την εμπειρία του την πιο καθοριστική στιγμή.

Στον προκριματικό του Σαββάτου, στις 17 Οκτωβρίου, ο Πετρούνιας είχε συγκεντρώσει 14.033 βαθμούς, έχοντας παρουσιάσει πρόγραμμα με βαθμό δυσκολίας 5.700 και βαθμολογία εκτέλεσης 8.333. Το λάθος στην έξοδο από τους κρίκους περιόρισε τη συνολική του βαθμολογία, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να περιμένει μέχρι την Κυριακή, στις 18 Οκτωβρίου, οπότε ολοκληρώθηκε η προκριματική διαδικασία, για να μάθει αν θα βρισκόταν ανάμεσα στους οκτώ φιναλίστ. Τελικά, εξασφάλισε την τελευταία διαθέσιμη θέση στον τελικό, ο οποίος αποτέλεσε τον όγδοο της καριέρας του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Έξι ημέρες αργότερα, στον τελικό της 24ης Οκτωβρίου, ο Λευτέρης Πετρούνιας βελτίωσε την επίδοσή του κατά 0.300 βαθμούς, φτάνοντας τους 14.333 και κατακτώντας τη δεύτερη θέση.

Η πλούσια συλλογή μεταλλίων του Έλληνα Ολυμπιονίκη

Με τη νέα του διάκριση στο Ρότερνταμ, ο Λευτέρης Πετρούνιας έφτασε τα πέντε μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα Ενόργανης Γυμναστικής. Αυτό το ασημένιο μετάλλιο είναι το δεύτερο που κατακτά σε παγκόσμιο βάθρο.

Στη συλλογή του βρίσκονται τρία χρυσά μετάλλια, τα οποία κατέκτησε στη Γλασκώβη το 2015, στο Μόντρεαλ το 2017 και στην Ντόχα το 2018. Επίσης, είχε κατακτήσει ένα ασημένιο μετάλλιο στην Αμβέρσα το 2023. Ο 35χρονος «άρχοντας των κρίκων» μεγάλωσε έτσι τη συλλογή του, συνεχίζοντας να προσθέτει σημαντικές διακρίσεις στο ενεργητικό του.

Η επιτυχία του στο Ρότερνταμ έρχεται επίσης μετά το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ, τον Αύγουστο του 2026, όταν έφτασε τα 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Πετρούνιας διατηρεί έτσι την παρουσία του στην κορυφαία διεθνή σκηνή των κρίκων.

Οι κορυφαίοι του τελικού των κρίκων

Στο Ρότερνταμ αναδείχθηκε νέος παγκόσμιος πρωταθλητής στους κρίκους ο Σινγκγιού Λαν. Ο Κινέζος αθλητής βαθμολογήθηκε με 14.766 βαθμούς, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

Το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των κρίκων κατέκτησε ο Αρτούρ Αβετισιάν. Ο Αρμένιος είδε το πρόγραμμά του να βαθμολογείται με 14.233. Ο Αβετισιάν ήταν επίσης ο πρώτος αθλητής που ξεκίνησε την προσπάθειά του στον τελικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός Ντόνελ Γουίτενμπεργκ, ο οποίος ήταν κάτοχος του τίτλου από το 2025, απουσίασε από τη διοργάνωση λόγω τραυματισμού. Ένας Ιάπωνας αθλητής βαθμολογήθηκε με 14.033, μένοντας πίσω από τον Λευτέρη Πετρούνια στην κατάταξη του τελικού.

Η στιγμή της προσπάθειας και η δήλωση

Κατά την παρουσίαση των αθλητών του τελικού, ο Λευτέρης Πετρούνιας βγήκε πρώτος, δείχνοντας την ψυχραιμία και την αυτοπεποίθηση που τον χαρακτηρίζουν σε μεγάλες διοργανώσεις.

Με την ολοκλήρωση της προσπάθειάς του στους κρίκους, ο Έλληνας πρωταθλητής φάνηκε να λέει «Έτσι γίνεται, έτσι γίνεται», εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εκτέλεση του προγράμματός του και το τελικό αποτέλεσμα που τον οδήγησε στο ασημένιο μετάλλιο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis