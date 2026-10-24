Πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα το Σάββατο 23 Οκτωβρίου με αναμετρήσεις σε όλη την Ευρώπη

Το πρόγραμμα του Σαββάτου 23 Οκτωβρίου είναι γεμάτο από σπουδαίες αναμετρήσεις σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, προσφέροντας πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους. Το ενδιαφέρον στρέφεται σε παιχνίδια της Premier League, της Bundesliga και της Serie A, όπου αγωνίζονται και Έλληνες ποδοσφαιριστές. Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα αγώνων, ξεκινώντας από νωρίς το απόγευμα και συνεχίζοντας μέχρι το βράδυ, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν τις αγαπημένες τους ομάδες και τους Έλληνες διεθνείς.

Premier League: Μεγάλα ντέρμπι και ελληνικό ενδιαφέρον

Η δράση στην Premier League ξεκινάει νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου 23 Οκτωβρίου, με την Άστον Βίλα να υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι. Αυτή η αναμέτρηση, που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι προγραμματισμένη για τις 14:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Nova Sports Premier League, προσφέροντας μια δυνατή αρχή στο αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας.

Λίγο αργότερα, στις 17:00, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ακόμη παιχνίδια που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον. Το Κόβεντρι θα αντιμετωπίσει τη Φούλαμ, με τη μετάδοση να γίνεται από το Nova Sports Start. Παράλληλα, η Άρσεναλ, στην οποία ανήκει ο τραυματίας Χρήστος Τζόλης, θα φιλοξενήσει την Έβερτον σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί από το Nova Sports Premier League. Οι φίλαθλοι της Άρσεναλ θα παρακολουθήσουν την ομάδα τους σε μια σημαντική δοκιμασία.

Το τρίτο και τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ημέρας στην Premier League είναι και το σπουδαιότερο, καθώς πρόκειται για ένα ντέρμπι του Λονδίνου. Η Τσέλσι θα υποδεχθεί την Τότεναμ, με την αναμέτρηση να έχει ώρα έναρξης τις 19:30. Οι φίλαθλοι θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν αυτή τη μεγάλη μάχη για το γόητρο και τους βαθμούς μέσα από το Nova Sports Premier League, κλείνοντας τη δράση του αγγλικού πρωταθλήματος για το Σάββατο.

Bundesliga: Η Μπορούσια Ντόρτμουντ του Καρέτσα

Για τους λάτρεις της γερμανικής Bundesliga, το Σάββατο 23 Οκτωβρίου επιφυλάσσει μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση με τη συμμετοχή μιας εκ των κορυφαίων ομάδων. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ, στην οποία αγωνίζεται ο τραυματίας Κωνσταντίνος Καρέτσας, θα τεθεί αντιμέτωπη με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να προσφέρει έντονες συγκινήσεις.

Ο αγώνας αυτός είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 19:30, την ίδια ώρα με το ντέρμπι της Premier League. Η μετάδοση της αναμέτρησης της Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης θα γίνει από το κανάλι Nova Sports 3, προσφέροντας την ευκαιρία στους Έλληνες φιλάθλους να παρακολουθήσουν την πορεία της ομάδας του Έλληνα ποδοσφαιριστή στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Serie A: Δουβίκας και Κουλιεράκης στο προσκήνιο

Στην Ιταλία, το πρόγραμμα της Serie A περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές αναμένεται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Κόμο, με τον «on fire» Τάσο Δουβίκα στις τάξεις της, θα φιλοξενήσει τη Σασουόλο. Η σέντρα του αγώνα έχει οριστεί για τις 16:00 και η μετάδοση θα πραγματοποιηθεί από το Magenta Sport 2, δίνοντας την ευκαιρία στους φίλους του ιταλικού ποδοσφαίρου να δουν τον Έλληνα επιθετικό.

Λίγη ώρα αργότερα, στις 19:00, η Ρόμα, στην οποία αγωνίζεται ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, θα υποδεχθεί τη Νάπολι. Πρόκειται για μια αναμέτρηση που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς φέρνει αντιμέτωπες δύο ιστορικές ομάδες του ιταλικού πρωταθλήματος, και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Magenta Sport 1.

Οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις επιδόσεις των Ελλήνων ποδοσφαιριστών σε δύο σημαντικά παιχνίδια του ιταλικού πρωταθλήματος. Τόσο ο Τάσος Δουβίκας όσο και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης αποτελούν βασικά στελέχη των ομάδων τους, και η παρουσία τους αναμένεται να είναι καθοριστική στις προσπάθειες των συλλόγων τους για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από: Athletiko