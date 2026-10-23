Ο Λιονέλ Μέσι βραβεύτηκε στο Οβιέδο και μίλησε για την Μπαρτσελόνα

Ο Λιονέλ Μέσι βρέθηκε ξανά σε ισπανικό έδαφος την Πέμπτη (22/10), προκειμένου να παραλάβει ένα σημαντικό βραβείο στην πόλη Οβιέδο. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ τιμήθηκε με το βραβείο της Πριγκίπισσας των Αστουριών 2026 για τον Αθλητισμό, μια διάκριση που αναγνωρίζει την προσφορά του στον αθλητισμό. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ο Μέσι έκανε δηλώσεις στο EFE Deportes, όπου αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στην Μπαρτσελόνα, έναν σύλλογο και μια πόλη που, όπως είπε, σημαίνουν πολλά για εκείνον.

Η τιμητική διάκριση στο Οβιέδο

Ο Λιονέλ Μέσι ταξίδεψε στην Ισπανία την Πέμπτη (22/10) για να παραλάβει το βραβείο της Πριγκίπισσας των Αστουριών 2026 για τον Αθλητισμό. Η τελετή έλαβε χώρα στην πόλη Οβιέδο, όπου χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν για να δουν από κοντά τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή, γνωστό και ως «Pulga».

Αυτή η βράβευση αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες τιμές που απονέμονται από τους Ισπανούς, καθώς αναγνωρίζει την προσφορά ενός ατόμου στον αθλητισμό. Η επιλογή γίνεται βάσει της συνολικής καριέρας του, του χαρακτήρα του, των αξιών που πρεσβεύει, καθώς και της κοινωνικής του προσφοράς. Στο παρελθόν, το ίδιο βραβείο έχουν λάβει και άλλες κορυφαίες προσωπικότητες του αθλητισμού, όπως η Σερένα Γουίλιαμς, ο Ραφαέλ Ναδάλ και ο Μίχαελ Σουμάχερ, γεγονός που υπογραμμίζει το κύρος της συγκεκριμένης διάκρισης.

Η βαθιά σύνδεση με την Μπαρτσελόνα

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στο EFE Deportes, ο 39χρονος Μέσι ρωτήθηκε για την Μπαρτσελόνα, και οι απαντήσεις του ήταν γεμάτες συναίσθημα. Ο ίδιος ανέφερε πως ήταν μια πραγματική ευχαρίστηση να αγωνίζεται στον καταλανικό σύλλογο, όπου είχε την ευκαιρία να κερδίσει τα πάντα μαζί με τους συμπαίκτες του. Τόνισε, επίσης, ότι τόσο ο σύλλογος όσο και η πόλη της Βαρκελώνης έχουν τεράστια σημασία στη ζωή του ίδιου και της οικογένειάς του, κάτι που, όπως είπε, είναι δύσκολο να περιγραφεί με λίγες λέξεις.

«Είναι δύσκολο να συνοψίσω με λίγα λόγια τι σημαίνει για εμένα η Μπαρτσελόνα, καθώς αποτελεί κομμάτι της ζωής μου και είναι η ομάδα της ζωής μου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λιονέλ Μέσι. Αυτή η αναφορά υπογραμμίζει τον ισχυρό δεσμό που διατηρεί με τον πρώην του σύλλογο, πέρα από την επαγγελματική του σχέση.

Η Βαρκελώνη ως σπίτι και η οικογένεια

Ο Αργεντινός αστέρας εξήγησε περαιτέρω τη συναισθηματική του σύνδεση με την πόλη, αναφέροντας προσωπικές στιγμές που έζησε εκεί. «Έζησα πολλά όμορφα πράγματα τόσο στον σύλλογο όσο και στην πόλη», είπε ο Μέσι. Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της δήλωσής του ήταν η αποκάλυψη ότι και τα τρία του παιδιά γεννήθηκαν στη Βαρκελώνη. Αυτό το γεγονός, όπως εξήγησε, ενισχύει ακόμα περισσότερο την αγάπη και την ξεχωριστή θέση που κατέχει η πόλη και ο σύλλογος στην καρδιά του.

«Γι' αυτό, όπως είναι φυσικό, τρέφω μια πολύ, πολύ ξεχωριστή αγάπη για την πόλη και για τον σύλλογο», πρόσθεσε. Η Βαρκελώνη δεν ήταν απλώς ένας τόπος εργασίας για τον Μέσι, αλλά ένα μέρος όπου δημιούργησε οικογένεια και βίωσε σημαντικές προσωπικές στιγμές, καθιστώντας την αναπόσπαστο κομμάτι της ύπαρξής του.

Οι αξέχαστες επιτυχίες και η καθημερινή χαρά

Πέρα από την προσωπική του σύνδεση, ο Λιονέλ Μέσι αναφέρθηκε και στις αθλητικές επιτυχίες που σημείωσε με την Μπαρτσελόνα. «Είχαμε την τύχη να τα κερδίσουμε όλα», δήλωσε, τονίζοντας ότι οι κατακτήσεις δεν αφορούσαν μόνο τους τίτλους, αλλά και τον τρόπο που επιτεύχθηκαν. Η φιλοσοφία του παιχνιδιού, η απόλαυση των νικών και η επίτευξη σημαντικών στόχων ήταν στοιχεία που χαρακτήρισαν την πορεία του στον σύλλογο.

Ο Μέσι υπογράμμισε επίσης τη χαρά της καθημερινότητας και των προπονήσεων, πέρα από τους αγώνες. «Κυρίως, του πώς απολαμβάναμε την καθημερινότητα και τις προπονήσεις. Περάσαμε υπέροχα», είπε, περιγράφοντας μια περίοδο γεμάτη ευτυχία και επιτυχίες τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Η αναφορά του αυτή αναδεικνύει την ολοκληρωμένη εμπειρία που είχε στην Μπαρτσελόνα, η οποία ξεπέρασε τα όρια του απλού επαγγελματία ποδοσφαιριστή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta