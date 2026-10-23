Ο Ρούμπεν Αμορίμ ξέσπασε για τον Βασίλη Φωτιά: «Δεν μπορείς να δίνεις τέτοια πέναλτι»

Ο προπονητής της Μίλαν, Ρούμπεν Αμορίμ, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του μετά τη βαριά ήττα της ομάδας του με 3-0 από την Μπόρνμουθ, σε αναμέτρηση για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Πορτογάλος τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στις διαιτητικές αποφάσεις του Έλληνα ρέφερι, Βασίλη Φωτιά, υποστηρίζοντας ότι τα καθοριστικά σφυρίγματα επηρέασαν άμεσα την εξέλιξη του αγώνα. Τα δύο πέναλτι και η αποβολή ενός παίκτη της Μίλαν στο πρώτο ημίχρονο, σύμφωνα με τον Αμορίμ, δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους «ροσονέρι».

Η βαριά ήττα και οι δηλώσεις του Αμορίμ

Το βράδυ της Πέμπτης, 22 Οκτωβρίου, η Μίλαν γνώρισε μια βαριά ήττα με 3-0 από την Μπόρνμουθ, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Μετά το τέλος του αγώνα, ο τεχνικός των «ροσονέρι», Ρούμπεν Αμορίμ, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την εικόνα της ομάδας του, τονίζοντας ότι τα λάθη των ποδοσφαιριστών του ουσιαστικά έκριναν την αναμέτρηση από το πρώτο ημίχρονο. Οι δηλώσεις του Πορτογάλου προπονητή στο «Sky Sport Italia» εστίασαν στα καθοριστικά περιστατικά που έλαβαν χώρα στο πρώτο 45λεπτο.

Ο Αμορίμ υποστήριξε ότι η αποβολή και τα πέναλτι δεν άφησαν ουσιαστικά περιθώρια αντίδρασης στη Μίλαν, διαμορφώνοντας ένα σκηνικό όπου η ομάδα του δεν μπόρεσε να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Η ήττα αυτή έφερε αρκετή συζήτηση, με τον προπονητή να εκφράζει ανοιχτά τον εκνευρισμό του για τον τρόπο που εξελίχθηκε το παιχνίδι.

Τα καθοριστικά σφυρίγματα του Βασίλη Φωτιά

Ο Έλληνας διαιτητής, Βασίλης Φωτιάς, ήταν ο πρώτος διαιτητής στην αναμέτρηση της Μπόρνμουθ με τη Μίλαν και είχε ένα πολύ γεμάτο πρώτο ημίχρονο με σημαντικές αποφάσεις. Μόλις στο πέμπτο λεπτό του αγώνα, κλήθηκε στο VAR από τον Ολλανδό Χίγκλερ για ένα χέρι του Ντε Βίντερ της Μίλαν. Μετά από on field review, ο Φωτιάς υπέδειξε πέναλτι υπέρ των Άγγλων, με τον Τζάστιν Κλάιφερτ να ανοίγει το σκορ για την Μπόρνμουθ.

Η συνέχεια ήταν εξίσου δραματική για τη Μίλαν. Στο 27ο λεπτό, ο Βασίλης Φωτιάς καταλόγισε ένα δεύτερο πέναλτι. Παράλληλα, απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα τον τερματοφύλακα Μενιάν, ο οποίος χτύπησε με τα χέρια στο πρόσωπο τον Άνταμς πριν από την εκτέλεση κόρνερ. Η απόφαση αυτή επιβεβαιώθηκε και μέσω VAR, αφήνοντας τους «ροσονέρι» με δέκα ποδοσφαιριστές για το υπόλοιπο του αγώνα. Ο Τάβερνιερ εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι, σημειώνοντας το 2-0 για την Μπόρνμουθ. Το τρίτο γκολ των Άγγλων έκανε την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη για τη Μίλαν.

Η αντίδραση του Πορτογάλου τεχνικού

Ο Ρούμπεν Αμορίμ, μιλώντας μετά το παιχνίδι, εξέφρασε με έντονο τρόπο την άποψή του για τις διαιτητικές αποφάσεις. «Το πέναλτι στη φάση του κόρνερ και η κόκκινη κάρτα άλλαξαν τα πάντα. Επομένως, δεν υπήρξε παιχνίδι. Δεν υπήρξε παιχνίδι. Δεν προλάβαμε καν να συνέλθουμε από το πρώτο πέναλτι. Προσπαθήσαμε να πιέσουμε προς το τέλος, αλλά το τρίτο γκολ έκανε την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη για εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Μίλαν.

Ο Πορτογάλος τεχνικός τόνισε την πεποίθησή του ότι οι αποφάσεις αυτές ακύρωσαν ουσιαστικά την αναμέτρηση, λέγοντας: «We didn't see a game, we saw the penalty and then the sending off». Όταν ρωτήθηκε για τις επιλογές του στην αρχική ενδεκάδα, καθώς είχε προχωρήσει σε αλλαγές έχοντας δει τους αναπληρωματικούς του να ανταποκρίνονται απέναντι στη Σάλτσμπουργκ με νίκη 4-1, ο Αμορίμ επανέλαβε την άποψή του. «Δεν υπήρξε παιχνίδι. Δεν έχει να κάνει με τον αγωνιστικό ρυθμό ή με τη Σάλτσμπουργκ. Δεν υπήρξε παιχνίδι. Πρόκειται για διαφορετική ομάδα, αλλά δεν μπορείς να παρα...»

Προηγούμενα παράπονα για τον Έλληνα διαιτητή

Η διαιτησία του Βασίλη Φωτιά δεν είναι η πρώτη φορά που προκαλεί συζητήσεις. Αρκετή συζήτηση είχε γίνει και μετά το παιχνίδι ΠΑΟΚ-Ηρακλής, όπου ο Έλληνας διαιτητής πήγε τρεις φορές στο VAR. Οι αποφάσεις του σε εκείνη την αναμέτρηση είχαν προκαλέσει την οργή του «Γηραιού», δηλαδή του Ηρακλή, σε ένα ματς που έληξε με νίκη 2-1 υπέρ του «Δικεφάλου του Βορρά», του ΠΑΟΚ.

Μάλιστα, ως συνέπεια των προηγούμενων αντιδράσεων και των συζητήσεων γύρω από τις επιδόσεις του, ο Βασίλης Φωτιάς δεν ορίστηκε για τα ματς του ερχόμενου Σαββατοκύριακου στη Stoiximan Super League, πριν αναλάβει τον αγώνα του Europa League. Αυτό υπογραμμίζει το ιστορικό των αμφιλεγόμενων αποφάσεων που έχουν συνδεθεί με το όνομά του σε σημαντικές αναμετρήσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko