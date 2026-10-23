Η ΕΛ.ΑΣ. για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο μπάσκετ: Έξι εντάλματα και πιθανές νέες συλλήψεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σκάνδαλο των στημένων αγώνων που έχει συγκλονίσει το ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες ώρες. Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, παρείχε ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες της ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο της έρευνας, επιβεβαιώνοντας ότι έχουν εκδοθεί έξι εντάλματα σύλληψης και έχουν πραγματοποιηθεί οι αντίστοιχες συλλήψεις. Η ίδια τόνισε πως η Ελληνική Αστυνομία είναι έτοιμη να προχωρήσει σε επιπλέον συλλήψεις, εάν αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Οι δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα» του Mega, η Κωνσταντίνα Δημογλίδου διευκρίνισε τον ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας στην υπόθεση. Όπως ανέφερε, η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε τις συλλήψεις, ωστόσο η συγκεκριμένη έρευνα διεξήχθη από τον αθλητικό εισαγγελέα. Η ίδια υπογράμμισε ότι καμία υπηρεσία της αστυνομίας δεν ενεπλάκη αρχικά στην έρευνα, αλλά η εμπλοκή της ΕΛ.ΑΣ. αφορά την εκτέλεση των ενταλμάτων και τις περαιτέρω ανακριτικές πράξεις.

Η εκπρόσωπος Τύπου πρόσθεσε ότι έχουν ήδη κατασχεθεί διάφορα αντικείμενα, όπως χρήματα, πολύτιμα αντικείμενα και κινητά τηλέφωνα. Για την επεξεργασία αυτών των στοιχείων, η Ελληνική Αστυνομία αναμένει εντολές από τον αρμόδιο ανακριτή. Συγκεκριμένα, αναμένεται να ζητηθεί η άρση του απορρήτου και η επεξεργασία των κινητών τηλεφώνων από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να προχωρήσει η διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι συλληφθέντες και η πορεία της υπόθεσης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα εντάλματα σύλληψης αφορούσαν έξι συγκεκριμένα άτομα, τα οποία και συνελήφθησαν. Πρόκειται για τους Λιόλιο, Παπαπέτρου, Τσαρούχα, Πηλοϊδη, Κορομηλά και Μαυραγάνη. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Όλοι τους θα παραμείνουν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) μέχρι να ολοκληρωθούν οι απολογίες τους ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Η Κωνσταντίνα Δημογλίδου επανέλαβε ότι η Ελληνική Αστυνομία είναι σε ετοιμότητα να πραγματοποιήσει και άλλες συλλήψεις, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο και ζητηθεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Η δήλωση αυτή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης της έρευνας και σε άλλα πρόσωπα που ενδεχομένως εμπλέκονται στο σκάνδαλο.

Υποθέσεις αγώνων στο μικροσκόπιο των αρχών

Ο φάκελος της υπόθεσης περιλαμβάνει συγκεκριμένες αναμετρήσεις που φέρονται να έχουν χειραγωγηθεί. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει ένα παιχνίδι για το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα, το οποίο διεξήχθη τον περασμένο Μάρτιο στην Πάφο. Σε αυτή την αναμέτρηση, η Αναγέννηση Πάτρας αντιμετώπισε το Ελληνικό Κολέγιο, και πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για πιθανή αλλοίωση αποτελέσματος.

Επιπλέον, στον φάκελο της υπόθεσης περιλαμβάνεται και μία αναμέτρηση της Basket League από το 2024, μεταξύ του Προμηθέα και της ΑΕΚ. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση είχε προκαλέσει έντονα παράπονα από την πλευρά της ΑΕΚ, κυρίως όσον αφορά τη διαιτησία. Στο πλαίσιο αυτού του αγώνα, είχαν σημειωθεί αποβολές παικτών της Ένωσης, μεταξύ των οποίων οι Σάκοτα και Κουζμίνσκας, γεγονός που είχε εντείνει τις αντιδράσεις και τις αμφισβητήσεις για την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού.

Κατασχέσεις και επόμενα βήματα της έρευνας

Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε κατασχέσεις σημαντικών στοιχείων που μπορούν να συμβάλουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Εκτός από τα κινητά τηλέφωνα, τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα που έχουν ήδη συγκεντρωθεί, η περαιτέρω ανάλυση αυτών των δεδομένων κρίνεται καθοριστική. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών αναμένεται να αναλάβει την επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων, μόλις λάβει τις σχετικές εντολές από τον αρμόδιο ανακριτή.

Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την αποκάλυψη τυχόν επικοινωνιών ή συναλλαγών που σχετίζονται με τη χειραγώγηση των αγώνων. Η Ελληνική Αστυνομία, μέσω της εκπροσώπου της, διαβεβαίωσε ότι θα ακολουθήσει πιστά τις εντολές των δικαστικών αρχών και θα προχωρήσει σε κάθε αναγκαία ενέργεια, όπως επιπλέον συλλήψεις ή ανακριτικές πράξεις, για να ολοκληρωθεί η έρευνα και να αποδοθούν ευθύνες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta