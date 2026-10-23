Ο Μάρκο Μπετζέκι ταχύτερος στις χρονομετρημένες δοκιμές του GP Αυστραλίας

Ο Μάρκο Μπετζέκι ήταν ο ταχύτερος στις χρονομετρημένες δοκιμές της Παρασκευής για το GP Αυστραλίας του MotoGP, σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο στο Φίλιπ Άιλαντ. Η ωριαία περίοδος χαρακτηρίστηκε από δύο διακοπές λόγω κόκκινων σημαιών και μια ισχυρή παρουσία της Aprilia στις πρώτες θέσεις.

Η κυριαρχία του Μπετζέκι και η παρουσία της Aprilia

Ο Ιταλός αναβάτης Μάρκο Μπετζέκι σημείωσε χρόνο 1:26.775, αφήνοντας πίσω του τον Ραούλ Φερνάντεθ για μόλις 0,072 δευτερόλεπτα, ο οποίος βρέθηκε στη δεύτερη θέση. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Μαρκ Μάρκεθ.

Η Aprilia επέδειξε ιδιαίτερη δυναμική, καθώς κατέλαβε τέσσερις από τις πέντε πρώτες θέσεις. Πίσω από τον Μαρκ Μάρκεθ, βρέθηκαν ο Άι Ογκούρα και ο Χόρχε Μαρτίν, ενισχύοντας την παρουσία της Aprilia στην κορυφή. Αντίθετα, ο Πέκο Μπανάια έμεινε στη 14η θέση και θα χρειαστεί να διεκδικήσει την πρόκρισή του στο δεύτερο σκέλος των κατατακτήριων δοκιμών (Q2) μέσω του Q1.

Οι διακοπές των δοκιμών

Η ωριαία περίοδος των δοκιμών ξεκίνησε με τον Μαρκ Μάρκεθ να δίνει τον ρυθμό, ωστόσο διακόπηκε πριν συμπληρωθούν τα πρώτα δέκα λεπτά. Η πρώτη κόκκινη σημαία οφειλόταν σε ένα περιστατικό όπου ο Μπετζέκι χτύπησε το πίσω μέρος της Ducati του Άλεξ Μάρκεθ κατά την προσέγγιση της τέταρτης στροφής. Ως αποτέλεσμα, προκλήθηκαν ζημιές στο φέρινγκ της Aprilia του Μπετζέκι και θραύσματα σκορπίστηκαν στην πίστα.

Ο Ιταλός βγήκε εκτός πίστας και έπεσε, χωρίς να τραυματιστεί. Οι αγωνοδίκες εξέτασαν το συμβάν, αλλά αποφάσισαν ότι δεν απαιτούνταν περαιτέρω ενέργεια. Η δράση συνεχίστηκε, όμως ακολούθησε μια δεύτερη κόκκινη σημαία, αυτή τη φορά λόγω της παρουσίας ενός γουάλαμπι στην πίστα. Η νέα διακοπή ήταν σύντομη, επιτρέποντας στους αναβάτες να επιστρέψουν στη δράση με περίπου 41 λεπτά να απομένουν.

Η επιστροφή του Μπετζέκι και οι διαδοχικές αλλαγές

Παρά την πτώση του, ο Μάρκο Μπετζέκι επέστρεψε στην πίστα με τη δεύτερη μοτοσικλέτα του, δείχνοντας ότι το συμβάν δεν είχε επηρεάσει την ταχύτητά του. Με χρόνο 1:27.374 και χρησιμοποιημένα ελαστικά, κατάφερε να ανέβει στην πρώτη θέση, πριν ξεκινήσουν οι τελικές προσπάθειες των αναβατών για την απευθείας πρόκριση στο Q2.

Στα τελευταία 20 λεπτά της περιόδου, η τοποθέτηση φρέσκων ελαστικών οδήγησε σε διαδοχικές αλλαγές στην κορυφή των χρόνων. Αρχικά, ο Πέδρο Ακόστα κατέβασε τον καλύτερο χρόνο στο 1:27.208, για να ακολουθήσει ο Άλεξ Μάρκεθ με 1:27.150.

Οι χρόνοι στην κορυφή

Ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν ο πρώτος αναβάτης που έσπασε το όριο του 1:27, σημειώνοντας χρόνο 1:26.901. Ωστόσο, η απάντηση ήρθε γρήγορα από την Aprilia. Αρχικά, ο Ραούλ Φερνάντεθ πέρασε μπροστά στην κατάταξη, και στη συνέχεια ο Μάρκο Μπετζέκι έγραψε τον χρόνο 1:26.775. Αυτός ο χρόνος έμεινε ακατάρριπτος μέχρι την καρό σημαία, εξασφαλίζοντας στον Μπετζέκι την πρώτη θέση στις χρονομετρημένες δοκιμές της Παρασκευής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta