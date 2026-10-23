Οι απολογίες για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο μπάσκετ ξεκινούν σήμερα

Οι απολογίες των κατηγορούμενων για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ ξεκινούν σήμερα, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταραχή στον χώρο. Την αρχή στις διαδικασίες αυτές θα κάνει ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των αρχών. Η υπόθεση, που έχει χαρακτηριστεί ως «σεισμός» για το ελληνικό μπάσκετ, αφορά σοβαρές κατηγορίες χειραγώγησης αγώνων.

Η έναρξη των απολογιών και ο πρώτος κατηγορούμενος

Οι δικαστικές διαδικασίες για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ εισέρχονται σε μια κρίσιμη φάση με την έναρξη των απολογιών. Σήμερα, 23 Οκτωβρίου, ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου θα είναι ο πρώτος που θα απολογηθεί. Η απολογία του έχει προγραμματιστεί για τη 1 το μεσημέρι, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σειράς καταθέσεων από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

Ο Πέτρος Παπαπέτρου είναι ένα από τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών για τη φερόμενη χειραγώγηση αγώνων. Η σημερινή του απολογία αναμένεται να ρίξει φως σε πτυχές της υπόθεσης, καθώς οι αρχές επιδιώκουν να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την πλήρη διαλεύκανση του σκανδάλου.

Το σκάνδαλο που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ

Το ελληνικό μπάσκετ βιώνει έναν «σεισμό» τις τελευταίες μέρες, μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου που αφορά στημένους αγώνες. Οι κατηγορίες για χειραγώγηση αποτελούν ένα σοβαρό πλήγμα για την αξιοπιστία του αθλήματος και έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στον αθλητικό κόσμο. Η υπόθεση έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι αρχές διερευνούν ένα εκτεταμένο δίκτυο που φέρεται να εμπλέπεται σε παράνομες ενέργειες, με στόχο την αλλοίωση των αποτελεσμάτων αγώνων. Το εύρος του σκανδάλου και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό μπάσκετ αποτελούν αντικείμενο ενδελεχούς εξέτασης από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες έχουν αναλάβει τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Οι συλληφθέντες και η παραμονή τους στη ΓΑΔΑ

Στο πλαίσιο των ερευνών για το σκάνδαλο, έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις προσώπων που κατηγορούνται για εμπλοκή στη χειραγώγηση αγώνων. Συγκεκριμένα, έξι συλληφθέντες παραμένουν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), όπου κρατούνται μέχρι να ολοκληρωθούν οι απολογίες τους. Η παραμονή τους εκεί κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή των ανακρίσεων και τη συγκέντρωση των στοιχείων.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες είναι ιδιαίτερα σοβαρές και αφορούν την αλλοίωση αθλητικών αποτελεσμάτων. Οι αρχές συνεχίζουν το έργο τους με στόχο να αποδοθούν ευθύνες και να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του αθλήματος. Η διαδικασία των απολογιών είναι ένα κεντρικό κομμάτι αυτής της προσπάθειας, καθώς θα προσφέρει τη δυνατότητα στους κατηγορούμενους να εκθέσουν τις θέσεις τους.

Το πρόγραμμα των επόμενων απολογιών

Μετά την απολογία του Πέτρου Παπαπέτρου, το πρόγραμμα των απολογιών των υπόλοιπων κατηγορούμενων έχει ήδη διαμορφωθεί. Την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, στις 10 το πρωί, αναμένεται να απολογηθούν ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης. Οι δύο αυτοί παράγοντες θα βρεθούν ενώπιον των αρχών για να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις σχετικά με την υπόθεση των στημένων αγώνων.

Οι απολογίες θα συνεχιστούν και τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου. Στις 10:30 το πρωί, είναι προγραμματισμένο να απολογηθούν η Βάσω Τσαρούχα, ο Τάσος Πηλοΐδης και ο Ηλίας Κορομηλάς. Η σειρά των απολογιών είναι οργανωμένη ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας και η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων μαρτυριών και στοιχείων που συνθέτουν τον φάκελο της υπόθεσης.

Αγώνας σχολικού πρωταθλήματος στον φάκελο της υπόθεσης

Ένα από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο της υπόθεσης και προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η αναφορά σε αγώνα για το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα. Ο συγκεκριμένος αγώνας διεξήχθη μεταξύ της Αναγέννησης Πάτρας και του Ελληνικού Κολεγίου. Η αναμέτρηση αυτή πραγματοποιήθηκε στην Πάφο τον περασμένο Μάρτιο, γεγονός που προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στο σκάνδαλο.

Η συμπερίληψη ενός αγώνα σχολικού πρωταθλήματος στον φάκελο των στημένων αγώνων υπογραμμίζει το εύρος και τη σοβαρότητα των κατηγοριών. Οι αρχές εξετάζουν με προσοχή όλα τα δεδομένα που αφορούν αυτόν τον αγώνα, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την αποκάλυψη όλων των εμπλεκομένων προσώπων και των πρακτικών που ακολουθήθηκαν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta