Η κατάθεση-κλειδί για την άνοδο του Προμηθέα: Καταγγελίες για 100.000 ευρώ και στημένα παιχνίδια

Ολόκληρη η κατάθεση ενός παράγοντα του μπάσκετ, ο οποίος αποτελεί έναν από τους δύο βασικούς μάρτυρες στην υπόθεση με το σκάνδαλο χειραγώγησης αγώνων, αποκαλύφθηκε. Η κατάθεση αυτή θεωρείται κλειδί για την υπόθεση της ανόδου του Προμηθέα Πατρών στην Α2 του μπάσκετ, καθώς γίνεται λόγος για ποσό 100.000 ευρώ που δόθηκε σε σακούλα από τον κ. Λιόλιο.

Ο εν λόγω αθλητικός παράγοντας ασχολείται με το μπάσκετ από το 2004 και έχει διατελέσει πρόεδρος σε ομάδες που πρωταγωνιστούσαν σε επαγγελματικές κατηγορίες. Οι αποκαλύψεις του ρίχνουν φως σε ένα δίκτυο καταγγελιών που περιλαμβάνει βαριές κατηγορίες για πεντοχίλιαρα σε διαιτητές και στημένα παιχνίδια, με στόχο την προώθηση ομάδων σε ανώτερες κατηγορίες.

Η αρχική συνάντηση σε εστιατόριο στο Ρίο

Τον Οκτώβριο του 2015, ο μάρτυρας δέχθηκε τηλεφώνημα από τον κ. Ευάγγελο Λιόλιο, ο οποίος τότε ήταν Πρόεδρος του Προμηθέα Πατρών και σήμερα είναι Πρόεδρος της ΕΟΚ. Το τηλεφώνημα έγινε επειδή ο Φάρος Κερατσινίου, ομάδα του μάρτυρα, και ο Προμηθέας Πατρών ήταν αντίπαλοι και επρόκειτο να αγωνιστούν στην Πάτρα.

Η συνάντηση των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2015, μία ημέρα πριν τον αγώνα των ομάδων τους, σε εστιατόριο στο Ρίο, κοντά στην οικία του κ. Λιόλιου. Εκεί, ο κ. Λιόλιος εξέφρασε την εκτίμησή του προς τον μάρτυρα λόγω της καλής πορείας του Φάρου στο μπάσκετ και ξεκίνησε να του αναλύει το πλάνο του για την ομάδα του Προμηθέα. Συζήτησαν επίσης για το αθλητικό Κέντρο στην Πάτρα, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του, καθώς και για το πρόγραμμα ΝΟΥΣ. Η συζήτηση εξελίχθηκε σε πολύ καλό επίπεδο και συμφωνήθηκε να υπάρξει συνεργασία ανεξαρτήτως της αντιπαλότητας των ομάδων.

Η πορεία των ομάδων και η αντιπαράθεση

Την επόμενη μέρα της συνάντησης, ο αγώνας διεξήχθη κανονικά και ο Φάρος Κερατσινίου κέρδισε. Μάλιστα, μετά το τέλος του αγώνα, ο Προμηθέας εξέδωσε συγχαρητήρια ανακοίνωση για την ομάδα του Φάρου. Ο μάρτυρας έφυγε εντυπωσιασμένος από τις ιδέες του κ. Λιόλιου και οι δύο άνδρες διατήρησαν επαφή.

Στην πορεία εκείνης της χρονιάς, ο Φάρος ξεχώρισε από την αρχή ως μία ομάδα που θα ανέβαινε κατηγορία, ενώ ο Προμηθέας είχε μείνει στην τέταρτη θέση. Οι δύο πρώτες ομάδες της κατάταξης θα ανέβαιναν απευθείας στην Α1 κατηγορία. Πρώτη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ήταν η Κύμη Ευβοίας, η οποία ανέβηκε κατηγορία απευθείας, δεύτερος ήταν ο Φάρος, τρίτος ο Εθνικός Πειραιά, τέταρτος ο Προμηθέας και πέμπτο το Παγκράτι. Ο μάρτυρας δήλωσε ότι μιλούσε τακτικά στο τηλέφωνο με τον κ. Λιόλιο, ο οποίος τον συμβουλευόταν για διάφορα θέματα γύρω από το μπάσκετ, ενώ εκείνη την εποχή ο κ. Λιόλιος είχε έντονη αντιπαράθεση με τον Εθνικό Πειραιά, όπως προέκυπτε και από δημοσιεύματα.

Η επιθυμία για άνοδο στην Α1 και η μετατροπή σε ΚΑΕ

Λίγο πριν την έναρξη των play-off, ο κ. Λιόλιος κάλεσε τον μάρτυρα να συναντηθούν σε ένα καφέ στην Ακρόπολη. Εκεί, ο κ. Λιόλιος ήταν φανερά αποφασισμένος η ομάδα του, ο Προμηθέας, να ανέβει στην Α1 κατηγορία.

Η επιθυμία του ήταν να μετατρέψει την ομάδα σε ΚΑΕ (Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία), καθώς στην Α2 ήταν ερασιτεχνικό σωματείο. Ο λόγος που εξέφρασε για αυτή την αλλαγή ήταν ότι μέσω της ΚΑΕ, οι πληρωμές των παικτών και όλα τα έξοδα της ομάδας θα μπορούσαν να φαίνονται με διαφάνεια, κάτι που δεν ήταν εφικτό στο ερασιτεχνικό σωματείο.

Οι βαριές καταγγελίες για χρηματισμό και χειραγώγηση

Στο πλαίσιο της κατάθεσης του μάρτυρα-κλειδί, αναφέρθηκαν βαριές καταγγελίες που αφορούν την υπόθεση χειραγώγησης αγώνων. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, γίνεται λόγος για ποσό 100.000 ευρώ που δόθηκε σε σακούλα από τον κ. Λιόλιο, τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες. Οι καταγγελίες αυτές συνδέονται άμεσα με την προσπάθεια για την άνοδο του Προμηθέα στην Α1.

Επιπλέον, η κατάθεση περιλαμβάνει ισχυρισμούς για «παρέλαση διαιτητών» στα γραφεία του κυρίου Γιώργου, καθώς και για πεντοχίλιαρα που δίνονταν σε διαιτητές. Οι καταγγελίες αυτές υποδηλώνουν ένα ευρύτερο σκάνδαλο στημένων παιχνιδιών, με στόχο την αλλοίωση των αποτελεσμάτων και την προώθηση συγκεκριμένων ομάδων σε ανώτερες κατηγορίες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis