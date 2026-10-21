Ο Φοφόνκα επιστρέφει στο Καυτανζόγλειο για τον Ηρακλή: «Η ομάδα μάς χρειάζεται όλους!»

Ο Έντερσον Φοφόνκα, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Γηραιού με την Κηφισιά Tutu Deals. Ο Φοφόνκα θα βρεθεί ξανά στο Καυτανζόγλειο ως θεατής για την 8η αγωνιστική της Super League.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας, μοιράζοντας τις αναμνήσεις του από τα χρόνια που φόρεσε την κυανόλευκη φανέλα. Επίσης, αναφέρθηκε στη σχέση του με τον σύλλογο και τους φιλάθλους, καθώς και στη σημασία της ενότητας για την πορεία του Ηρακλή. Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, απηύθυνε κάλεσμα για μαζική παρουσία στο γήπεδο.

Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη και το Καυτανζόγλειο

Ο Έντερσον Φοφόνκα ετοιμάζεται να επιστρέψει στην πόλη της Θεσσαλονίκης, έναν τόπο που επισκέπτεται συχνά και στον οποίο έζησε ξεχωριστές στιγμές της καριέρας του. Η παρουσία του στο Καυτανζόγλειο θα σηματοδοτήσει την παρακολούθηση του αγώνα του Ηρακλή εναντίον της Κηφισιάς Tutu Deals, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League.

Ο ίδιος εξέφρασε τη μεγάλη του συγκίνηση που βρίσκεται ξανά στη Θεσσαλονίκη. Όπως δήλωσε, η πόλη και ο Ηρακλής κατείχαν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του, καθώς εκεί δημιούργησε δυνατές φιλίες και έζησε αξέχαστες στιγμές.

Αναμνήσεις από την κυανόλευκη φανέλα

Μιλώντας για τα χρόνια που αγωνίστηκε με τη φανέλα του Ηρακλή, ο Φοφόνκα αναφέρθηκε στο πάθος του κόσμου ως την πρώτη ανάμνηση που του έρχεται στο μυαλό. Τόνισε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ την ατμόσφαιρα των αγώνων και την αμέριστη στήριξη που λάμβανε η ομάδα από τους φιλάθλους της.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής εξέφρασε την περηφάνια του που αποτέλεσε κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου, υπογραμμίζοντας ότι ήταν μεγάλη τιμή για τον ίδιο να φορέσει την κυανόλευκη φανέλα του Γηραιού. Τρέφει τεράστια αγάπη για τον σύλλογο και τον κόσμο του, όπως δήλωσε.

Ο Ηρακλής σήμερα και η σημασία της ενότητας

Ο Έντερσον Φοφόνκα διατηρεί στενή επαφή με τα δρώμενα του Ηρακλή, καθώς προσπαθεί πάντα να παρακολουθεί τα νέα της ομάδας. Γνωρίζει ότι ο σύλλογος διανύει μια σημαντική χρονιά και παρακολουθεί την πορεία του.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον Ηρακλή ως έναν από τους μεγάλους συλλόγους του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τεράστια ιστορία, παθιασμένο κόσμο και μια παράδοση που αξίζει τον σεβασμό όλων. Στις δηλώσεις του, τόνισε τη σημασία της ενότητας για να πετύχει ο Ηρακλής τους στόχους του τη φετινή σεζόν.

Κάλεσμα στους φιλάθλους για στήριξη

Στο μήνυμά του προς τους φιλάθλους, ο Έντερσον Φοφόνκα απηύθυνε κάλεσμα για μαζική παρουσία στο γήπεδο. Ο παλαίμαχος άσος του Ηρακλή θέλησε να τονίσει την ανάγκη για στήριξη της ομάδας σε αυτή τη φάση.

Η παρουσία του στο Καυτανζόγλειο το Σάββατο αναμένεται να ενισχύσει το κλίμα ενότητας, με τον ίδιο να δηλώνει ουσιαστικά ότι «η ομάδα μάς χρειάζεται όλους!», καλώντας τους φιλάθλους να σταθούν δίπλα στον Γηραιό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta