Ο Ρενάτο Σάντσες προπονείται με σορτσάκι του Παναθηναϊκού αναζητώντας ομάδα

Ο Πορτογάλος μέσος Ρενάτο Σάντσες συνεχίζει να βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας, προκειμένου να συνεχίσει την επαγγελματική του καριέρα στο ποδόσφαιρο. Καθώς προπονείται μόνος του, ο ποδοσφαιριστής δημοσίευσε μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία εμφανίζεται να φοράει το σορτσάκι του Παναθηναϊκού. Αυτή η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Σάντσες αναμένει την κατάλληλη ευκαιρία για να βρει τον επόμενο σταθμό της ποδοσφαιρικής του πορείας, μετά την αποχώρησή του από την Παρί Σεν Ζερμέν και το μη ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού.

Η αναζήτηση νέας ομάδας

Ο Ρενάτο Σάντσες βρίσκεται σε μία περίοδο διαρκούς αναζήτησης για την επόμενη επαγγελματική του στέγη στον χώρο του ποδοσφαίρου. Η κατάσταση αυτή ξεκίνησε μετά το πέρας του περασμένου καλοκαιριού, όταν ο Παναθηναϊκός δεν εκδήλωσε κανένα ενδιαφέρον για την οριστική απόκτησή του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η παραμονή του Πορτογάλου μέσου στην ελληνική ομάδα, όπου είχε αγωνιστεί ως δανεικός.

Παράλληλα με την εξέλιξη αυτή, η Παρί Σεν Ζερμέν, στην οποία ανήκαν τα δικαιώματά του, έλαβε την απόφαση να τον αφήσει ελεύθερο. Έκτοτε, και παρά τις προσπάθειες, δεν έχει προκύψει κάποια οριστική πρόταση ή συμφωνία που να ικανοποιεί τον ποδοσφαιριστή. Κατά καιρούς, είχαν αναπτυχθεί διάφορα σενάρια που τον συνέδεαν με πιθανές μεταγραφές σε ομάδες από την Αγγλία και την Ισπανία, ωστόσο, όπως αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος, κανένα από αυτά τα σενάρια δεν είχε πραγματική βάση και ο Σάντσες παραμένει χωρίς συμβόλαιο.

Προπονήσεις και η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Εν αναμονή της κατάλληλης ευκαιρίας για την επανένταξή του σε ομάδα, ο Ρενάτο Σάντσες συνεχίζει να προπονείται εντατικά μόνος του, με στόχο να διατηρήσει τη φυσική του κατάσταση σε υψηλά επίπεδα. Σε μία από τις πρόσφατες προπονήσεις του, ο Πορτογάλος μέσος επέλεξε να φορέσει ένα συγκεκριμένο ένδυμα που τράβηξε την προσοχή: το σορτσάκι που είχε όταν αγωνιζόταν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα.

Η επιλογή αυτή έγινε εμφανής μέσα από μία ανάρτηση που ο ίδιος έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου μοιράστηκε στιγμιότυπα από την προπόνησή του. Στη συγκεκριμένη δημοσίευση, ο Σάντσες συνόδευσε τη φωτογραφία με ένα σχόλιο που είχε ιδιαίτερο νόημα για τον ίδιο: «Πρέπει να το βλέπεις, ακόμα κι όταν κανείς άλλος δεν το βλέπει». Η εικόνα, στην οποία διακρινόταν καθαρά το σορτσάκι του «τριφυλλιού», προκάλεσε συζητήσεις, καθώς παραπέμπει άμεσα στην προηγούμενη θητεία του στην ελληνική ομάδα, παρά την τρέχουσα κατάσταση στην καριέρα του.

Η θητεία του στον Παναθηναϊκό

Ο Ρενάτο Σάντσες είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί με τα χρώματα του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια της περσινής αγωνιστικής περιόδου. Η παρουσία του στην ομάδα της Αθήνας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός δανεισμού από την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, αποφάσισε αργότερα να τον αφήσει ελεύθερο. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα, ο Πορτογάλος μέσος εντάχθηκε στο δυναμικό του «τριφυλλιού» και συμμετείχε ενεργά στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Συνολικά, ο Σάντσες κατέγραψε 24 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε όλες τις διοργανώσεις στις οποίες έλαβε μέρος η ομάδα. Κατά τη διάρκεια αυτών των εμφανίσεων, ο ποδοσφαιριστής κατάφερε να σημειώσει ένα γκολ, προσφέροντας παράλληλα και μία ασίστ στους συμπαίκτες του. Τα συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία αποτελούν το επίσημο αποτύπωμα της παρουσίας του στην ελληνική ομάδα, πριν την τρέχουσα περίοδο αναζήτησης του επόμενου επαγγελματικού του βήματος.

Με πληροφορίες από: Athletiko